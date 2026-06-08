Apple Intelligence yangilandi: iPhone endi matn va suratlarni oʻzi tahrirlaydi

·28·Texno
Apple Intelligence yangilandi: iPhone endi matn va suratlarni oʻzi tahrirlaydi

Apple kompaniyasi Apple Intelligence tizimi doirasida Safari, Messages va Photos kabi ilovalar uchun keng koʻlamli yangilanishlarni eʼlon qildi. Endilikda Safari brauzeri ochiq varaqlarni (tab) mavzular boʻyicha avtomatik guruhlaydi va foydalanuvchiga kerakli sahifalarni tavsiya qiladi. Shuningdek, brauzerda narxlar yoki yangiliklar oʻzgarishini kuzatib boruvchi maxsus monitor hamda matnli buyruqlar yordamida veb-sahifalarni oʻzgartira oladigan sunʼiy intellekt kengaytmalari paydo boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Xavfsizlik masalasida Apple parollarni birgina bosish orqali yangilash funksiyasini joriy etdi. Agar parol xavf ostida boʻlsa, tizim foydalanuvchi aralashuvisiz uni avtomatik almashtirib beradi. Messages ilovasida esa sunʼiy intellekt nafaqat javob variantlarini taklif qiladi, balki matnli tavsif asosida kerakli suratlarni tezda topib beradi. Calendar ilovasida esa oddiy tilda yozilgan jumlalar orqali uchrashuv va tadbirlarni rejalashtirish imkoniyati yaratildi.

Eng muhim yangiliklardan biri — Phone ilovasining boshqa dasturlar bilan integratsiyasi boʻldi. Endilikda qoʻngʻiroq paytida Apple Intelligence Mail yoki Messages ilovalaridan kerakli maʼlumotlarni, masalan, parvoz tafsilotlarini real vaqt rejimida chiqarib beradi. Bu Google tomonidan taqdim etilgan Magic Cue funksiyasiga munosib javob boʻlib, operatsion tizimlar darajasidagi raqobatni yangi bosqichga olib chiqadi.

Shortcuts ilovasi ham tubdan oʻzgardi: endi murakkab ish jarayonlarini qoʻlda yigʻish shart emas, shunchaki istakni matn koʻrinishida yozish kifoya. Image Playground va Photos ilovalarida esa suratlarni tahrirlash yanada osonlashdi. Yangi Spatial Reframing funksiyasi yordamida kadr ichidagi obyektlar oʻrnini oʻzgartirish va sunʼiy intellekt yordamida surat chetlarini kengaytirish (expansion) imkoniyati paydo boʻldi.

AppleApple IntelligenceiPhoneSafariSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildiApple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildiBugun, 19:56Apple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdiApple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdiBugun, 19:55Apple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiApple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiBugun, 19:29Apple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiApple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiBugun, 19:20WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrWWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrBugun, 19:02Pentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdiPentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdiKecha, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus