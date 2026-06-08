Apple Intelligence yangilandi: iPhone endi matn va suratlarni oʻzi tahrirlaydi
Apple kompaniyasi Apple Intelligence tizimi doirasida Safari, Messages va Photos kabi ilovalar uchun keng koʻlamli yangilanishlarni eʼlon qildi. Endilikda Safari brauzeri ochiq varaqlarni (tab) mavzular boʻyicha avtomatik guruhlaydi va foydalanuvchiga kerakli sahifalarni tavsiya qiladi. Shuningdek, brauzerda narxlar yoki yangiliklar oʻzgarishini kuzatib boruvchi maxsus monitor hamda matnli buyruqlar yordamida veb-sahifalarni oʻzgartira oladigan sunʼiy intellekt kengaytmalari paydo boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Xavfsizlik masalasida Apple parollarni birgina bosish orqali yangilash funksiyasini joriy etdi. Agar parol xavf ostida boʻlsa, tizim foydalanuvchi aralashuvisiz uni avtomatik almashtirib beradi. Messages ilovasida esa sunʼiy intellekt nafaqat javob variantlarini taklif qiladi, balki matnli tavsif asosida kerakli suratlarni tezda topib beradi. Calendar ilovasida esa oddiy tilda yozilgan jumlalar orqali uchrashuv va tadbirlarni rejalashtirish imkoniyati yaratildi.
Eng muhim yangiliklardan biri — Phone ilovasining boshqa dasturlar bilan integratsiyasi boʻldi. Endilikda qoʻngʻiroq paytida Apple Intelligence Mail yoki Messages ilovalaridan kerakli maʼlumotlarni, masalan, parvoz tafsilotlarini real vaqt rejimida chiqarib beradi. Bu Google tomonidan taqdim etilgan Magic Cue funksiyasiga munosib javob boʻlib, operatsion tizimlar darajasidagi raqobatni yangi bosqichga olib chiqadi.
Shortcuts ilovasi ham tubdan oʻzgardi: endi murakkab ish jarayonlarini qoʻlda yigʻish shart emas, shunchaki istakni matn koʻrinishida yozish kifoya. Image Playground va Photos ilovalarida esa suratlarni tahrirlash yanada osonlashdi. Yangi Spatial Reframing funksiyasi yordamida kadr ichidagi obyektlar oʻrnini oʻzgartirish va sunʼiy intellekt yordamida surat chetlarini kengaytirish (expansion) imkoniyati paydo boʻldi.
…