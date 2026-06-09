Apple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadi
iPhone smartfoningizda Image Playground ilovasidan foydalanib koʻrganmisiz? Ehtimol, yoʻq — hatto telefoningizda sunʼiy intellekt asosida rasm chizadigan oʻrnatilgan vosita borligidan bexabar boʻlishingiz ham mumkin. Buning sababi shundaki, shu paytgacha Image Playground raqobatchilarning yechimlariga qaraganda ancha past sifatli tasvirlarni taqdim etib kelayotgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Dushanba kuni boʻlib oʻtgan WWDC 2026 konferensiyasida Apple ushbu ilova uchun zaruriy yangilanishlarni eʼlon qildi. Kompaniya taqdimotiga koʻra, Apple Intelligence tizimining umumiy takomillashuvi Image Playground kabi ilovalarning ishlash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Endilikda foydalanuvchilar oddiy soʻzlar yordamida tabiat manzaralaridan tortib, oʻz foto kutubxonasidagi insonlar ishtirokidagi qiziqarli suratlarni yaratishlari mumkin.
Apple katta direktori Leslie Ikemoto taʼkidlashicha, Private Cloud Compute texnologiyasi tufayli foydalanuvchining shaxsiy suratlari hech qachon saqlanmaydi va hatto Apple kompaniyasining oʻzi ham ularni koʻra olmaydi. Masalan, doʻstingizning tugʻilgan kuni uchun taklifnoma tayyorlayotgan boʻlsangiz, Image Playground orqali uning qoʻlida tort ushlab turgan tasvirini yaratish, soʻngra matnli buyruq orqali tortga shamlar qoʻshish yoki kiyimini oʻzgartirish mumkin.
Yangi imkoniyatlar orasida tasvir oʻlchamlarini tanlash ham mavjud: kichik biznes sayti uchun gorizontal yoki flayerlar uchun vertikal formatdagi suratlarni generatsiya qilish imkoniyati qoʻshildi. Image Playground butun tizim bilan integratsiya qilingan boʻlib, undan bloklash ekrani, iMessage fonlari va kontakt posterlarini yaratishda foydalanish mumkin.
Sunʼiy intellekt yaratgan sanʼat asarlari baʼzan gʻalati koʻrinsa-da, Appleʼning asosiy ustunligi shundaki, u koʻplab raqobatchilaridan farqli oʻlaroq, foydalanuvchining shaxsiy suratlaridan neyrotarmoqlarni oʻqitish uchun foydalanmaydi. Apple Photos va Apple Intelligence tizimidagi barcha yangi funksiyalar joriy yil yakuniga qadar foydalanuvchilarga taqdim etilishi kutilmoqda.
…