Apple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadi

·0·Texno
Apple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadi

iPhone smartfoningizda Image Playground ilovasidan foydalanib koʻrganmisiz? Ehtimol, yoʻq — hatto telefoningizda sunʼiy intellekt asosida rasm chizadigan oʻrnatilgan vosita borligidan bexabar boʻlishingiz ham mumkin. Buning sababi shundaki, shu paytgacha Image Playground raqobatchilarning yechimlariga qaraganda ancha past sifatli tasvirlarni taqdim etib kelayotgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Dushanba kuni boʻlib oʻtgan WWDC 2026 konferensiyasida Apple ushbu ilova uchun zaruriy yangilanishlarni eʼlon qildi. Kompaniya taqdimotiga koʻra, Apple Intelligence tizimining umumiy takomillashuvi Image Playground kabi ilovalarning ishlash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Endilikda foydalanuvchilar oddiy soʻzlar yordamida tabiat manzaralaridan tortib, oʻz foto kutubxonasidagi insonlar ishtirokidagi qiziqarli suratlarni yaratishlari mumkin.

Apple katta direktori Leslie Ikemoto taʼkidlashicha, Private Cloud Compute texnologiyasi tufayli foydalanuvchining shaxsiy suratlari hech qachon saqlanmaydi va hatto Apple kompaniyasining oʻzi ham ularni koʻra olmaydi. Masalan, doʻstingizning tugʻilgan kuni uchun taklifnoma tayyorlayotgan boʻlsangiz, Image Playground orqali uning qoʻlida tort ushlab turgan tasvirini yaratish, soʻngra matnli buyruq orqali tortga shamlar qoʻshish yoki kiyimini oʻzgartirish mumkin.

Yangi imkoniyatlar orasida tasvir oʻlchamlarini tanlash ham mavjud: kichik biznes sayti uchun gorizontal yoki flayerlar uchun vertikal formatdagi suratlarni generatsiya qilish imkoniyati qoʻshildi. Image Playground butun tizim bilan integratsiya qilingan boʻlib, undan bloklash ekrani, iMessage fonlari va kontakt posterlarini yaratishda foydalanish mumkin.

Sunʼiy intellekt yaratgan sanʼat asarlari baʼzan gʻalati koʻrinsa-da, Appleʼning asosiy ustunligi shundaki, u koʻplab raqobatchilaridan farqli oʻlaroq, foydalanuvchining shaxsiy suratlaridan neyrotarmoqlarni oʻqitish uchun foydalanmaydi. Apple Photos va Apple Intelligence tizimidagi barcha yangi funksiyalar joriy yil yakuniga qadar foydalanuvchilarga taqdim etilishi kutilmoqda.

AppleImage PlaygroundApple IntelligenceiPhoneSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiApple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiBugun, 19:29WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrWWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrBugun, 19:02Pentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdiPentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdiKecha, 18:58NASA Artemis III missiyasiga tayyor: SLS raketasi uchun dvigatellar yetkazildiNASA Artemis III missiyasiga tayyor: SLS raketasi uchun dvigatellar yetkazildiKecha, 18:56Apple Intelligence yangilandi: iPhone endi matn va suratlarni oʻzi tahrirlaydiApple Intelligence yangilandi: iPhone endi matn va suratlarni oʻzi tahrirlaydiKecha, 18:50Apple kompaniyasi Siri va Camera yordamida hisob-kitob qilishni osonlashtiradiApple kompaniyasi Siri va Camera yordamida hisob-kitob qilishni osonlashtiradiKecha, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus