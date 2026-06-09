Apple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildi
Apple dushanba kuni boʻlib oʻtgan WWDC 2026 konferensiyasida Photos ilovasi uchun Apple Intelligence texnologiyasiga asoslangan bir qator yangi funksiyalarni eʼlon qildi. Endilikda foydalanuvchilar sunʼiy intellekt yordamida suratlarni tahrirlashda yanada kengroq imkoniyatlarga ega boʻladilar. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi taqdim etilgan spatial “Reframe” funksiyasi tasvirlarning kompozitsiyasini oʻzgartirishga xizmat qiladi. Masalan, agar suratga olish vaqtida kadrda ortiqcha belgilar qolib ketgan boʻlsa yoki simmetriya buzilgan boʻlsa, ushbu vosita muammoni bartaraf etadi. Foydalanuvchilar suratni shunchaki surish orqali uning perspektivasini xuddi kamerani boshqa nuqtaga koʻchirgandek oʻzgartirishlari mumkin.
Tahrirlash jarayonida surat chetlarida paydo boʻladigan boʻshliqlarni Apple generativ modellari avtomatik ravishda toʻldiradi. Bunda tizim faqatgina perspektiva oʻzgarishi natijasida hosil boʻlgan boʻsh joylarni toʻldirib, tasvirning asl sahnaga mos va tabiiy qolishini taʼminlaydi.
Shuningdek, “Extend” vositasi yordamida tasvirni kengaytirish, obektlarga koʻproq joy ajratish yoki muhim detallarni qirqib tashlamasdan ufq chizigʻini toʻgʻrilash mumkin. Foydalanuvchilar barmoqlari bilan masshtabni kichraytirish orqali sahnaga yangi elementlar qoʻshish imkoniga ega boʻladilar.
Ilovaning mashhur “Cleanup” vositasi ham yangilandi. Endilikda generativ AI yordamida suratdagi xalaqit beruvchi obektlarni oʻchirish yanada sifatli va realistik koʻrinishga keldi. Foydalanuvchilar oʻchirmoqchi boʻlgan narsalarini shunchaki belgilashlari yoki ustiga bosishlari kifoya. Ushbu barcha yangilanishlar joriy yil davomida Apple Intelligence doirasida taqdim etiladi.
…