Apple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdi

·0·Texno
Apple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdi

Dushanba kuni boʻlib oʻtgan WWDC 2026 konferensiyasida Apple kompaniyasi Siri ovozli yordamchisining sunʼiy intellekt bilan boyitilgan yangi talqinini namoyish etdi. Bu oʻzgarish yordamchi tarixidagi eng yirik va keskin transformatsiya sifatida baholanmoqda. Yangi Siri AI tizimi bilan bir qatorda, endilikda shaxsiy yordamchi oʻzining mustaqil ilovasiga ham ega boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur ilova foydalanuvchining yordamchi bilan boʻlgan barcha avvalgi muloqotlari saqlanadigan arxiv vazifasini oʻtaydi. ChatGPT yoki Claude kabi chatbotlarning funksionalligiga oʻxshash tarzda, foydalanuvchilar eski suhbatlarni varaqlashlari va istalgan seansga qaytishlari mumkin. Ilova suhbat mazmunini qisqacha xulosa qilib beradi, bu esa foydalanuvchiga butun matnni qayta oʻqib chiqmaslik imkonini beradi.

Siri ilovasi orqali foydalanuvchilar yangi muloqotlarni ham boshlashlari mumkin. Endilikda Siri koʻp funksiyali interfeysni taklif etadi: foydalanuvchilar matn kiritishlari, hujjat va tasvirlarni yuklashlari yoki bevosita ovozli rejimdan foydalanishlari mumkin. Bu interfeys zamonaviy sunʼiy intellekt chatbotlarining ish uslubini toʻliq takrorlaydi.

Yangi ilova Apple ekotizimidagi barcha qurilmalar, jumladan iOS, MacOS va iPadOS tizimlarida foydalanish uchun moʻljallangan. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, barcha suhbatlar iCloud orqali maxfiy tarzda sinxronizatsiya qilinadi. Bu qadam Siri imkoniyatlari kengayib borayotgan bir paytda, foydalanuvchilar uchun yordamchi bilan muloqotni yanada tartibli va qulay qilishga xizmat qiladi.

AppleSiriSunʼiy IntellektWWDC 2026Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildiApple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildiBugun, 19:56Apple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiApple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiBugun, 19:29Apple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiApple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiBugun, 19:20WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrWWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrBugun, 19:02Pentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdiPentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdiKecha, 18:58NASA Artemis III missiyasiga tayyor: SLS raketasi uchun dvigatellar yetkazildiNASA Artemis III missiyasiga tayyor: SLS raketasi uchun dvigatellar yetkazildiKecha, 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus