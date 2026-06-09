Apple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdi
Dushanba kuni boʻlib oʻtgan WWDC 2026 konferensiyasida Apple kompaniyasi Siri ovozli yordamchisining sunʼiy intellekt bilan boyitilgan yangi talqinini namoyish etdi. Bu oʻzgarish yordamchi tarixidagi eng yirik va keskin transformatsiya sifatida baholanmoqda. Yangi Siri AI tizimi bilan bir qatorda, endilikda shaxsiy yordamchi oʻzining mustaqil ilovasiga ham ega boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur ilova foydalanuvchining yordamchi bilan boʻlgan barcha avvalgi muloqotlari saqlanadigan arxiv vazifasini oʻtaydi. ChatGPT yoki Claude kabi chatbotlarning funksionalligiga oʻxshash tarzda, foydalanuvchilar eski suhbatlarni varaqlashlari va istalgan seansga qaytishlari mumkin. Ilova suhbat mazmunini qisqacha xulosa qilib beradi, bu esa foydalanuvchiga butun matnni qayta oʻqib chiqmaslik imkonini beradi.
Siri ilovasi orqali foydalanuvchilar yangi muloqotlarni ham boshlashlari mumkin. Endilikda Siri koʻp funksiyali interfeysni taklif etadi: foydalanuvchilar matn kiritishlari, hujjat va tasvirlarni yuklashlari yoki bevosita ovozli rejimdan foydalanishlari mumkin. Bu interfeys zamonaviy sunʼiy intellekt chatbotlarining ish uslubini toʻliq takrorlaydi.
Yangi ilova Apple ekotizimidagi barcha qurilmalar, jumladan iOS, MacOS va iPadOS tizimlarida foydalanish uchun moʻljallangan. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, barcha suhbatlar iCloud orqali maxfiy tarzda sinxronizatsiya qilinadi. Bu qadam Siri imkoniyatlari kengayib borayotgan bir paytda, foydalanuvchilar uchun yordamchi bilan muloqotni yanada tartibli va qulay qilishga xizmat qiladi.
…