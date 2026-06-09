Microsoft loyihalari buzib kirildi: Sunʻiy intellekt dasturchilari nishonda
Microsoft kompaniyasi GitHub platformasidagi oʻnlab ochiq kodli loyihalariga kirishni vaqtincha chekladi. Bunga xakerlar tomonidan loyihalar kodiga parollarni oʻgʻirlovchi zararli dasturlar joylashtirilgani sabab boʻlgan. Hozirda kompaniya ushbu kiberhujum tafsilotlarini oʻrganmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Zararlangan loyihalarning aksariyati Microsoft Azure bulutli xizmati hamda sunʻiy intellekt ilovalari bilan ishlashga moʻljallangan vositalarga tegishli. Xususan, Claude Code, Gemini buyruqlar paneli interfeysi va VS Code kabi dasturlar orqali kod yozuvchi mutaxassislar xavf ostida qolgan. Cloudsmith va OpenSourceMalware xavfsizlik xizmatlari birinchilardan boʻlib ushbu buzib kirish holatini aniqlashdi.
Mutaxassislarning taʻkidlashicha, zararli kod dasturchilar ushbu vositalarni oʻzlarining sunʻiy intellekt ilovalarida ochgan vaqtlarida ularning parollari va boshqa maxfiy maʻlumotlarini oʻgʻirlash imkonini bergan. Hozircha qancha foydalanuvchi ushbu xavfli kodlarni yuklab olgani aniq emas. Microsoft vakillari GitHubʻdagi kamida 70 ta loyiha xizmat koʻrsatish shartlari buzilgani sababli faoliyatini toʻxtatganini tasdiqladi.
Ushbu hodisa "taʻminot zanjiri" (supply chain) hujumlarining navbatdagi namunasi boʻldi. Bunday hujumlarda xakerlar koʻplab dasturiy mahsulotlarda qoʻllaniladigan ommabop kodlarni nishonga oladi. Bu orqali ular bulutli tizimlar va katta hajmdagi mijozlar maʻlumotlariga kirish huquqiga ega boʻlgan yuqori malakali mutaxassislarning qurilmalariga kirib borishni koʻzlaydi.
Bu Microsoft uchun soʻnggi haftalardagi ikkinchi yirik xavfsizlik muammosidir. May oyi oʻrtalarida ham kompaniyaning Durable Task loyihasi buzib kirilgani haqida xabar berilgan edi. Ekspertlarning fikricha, yangi hujum avvalgi xavf toʻliq bartaraf etilmagani yoki xakerlarning yangi, yanada murakkab usullarni qoʻllaganidan dalolat beradi.
…