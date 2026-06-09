Microsoft loyihalari buzib kirildi: Sunʻiy intellekt dasturchilari nishonda

·0·Texno
Microsoft loyihalari buzib kirildi: Sunʻiy intellekt dasturchilari nishonda

Microsoft kompaniyasi GitHub platformasidagi oʻnlab ochiq kodli loyihalariga kirishni vaqtincha chekladi. Bunga xakerlar tomonidan loyihalar kodiga parollarni oʻgʻirlovchi zararli dasturlar joylashtirilgani sabab boʻlgan. Hozirda kompaniya ushbu kiberhujum tafsilotlarini oʻrganmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Zararlangan loyihalarning aksariyati Microsoft Azure bulutli xizmati hamda sunʻiy intellekt ilovalari bilan ishlashga moʻljallangan vositalarga tegishli. Xususan, Claude Code, Gemini buyruqlar paneli interfeysi va VS Code kabi dasturlar orqali kod yozuvchi mutaxassislar xavf ostida qolgan. Cloudsmith va OpenSourceMalware xavfsizlik xizmatlari birinchilardan boʻlib ushbu buzib kirish holatini aniqlashdi.

Mutaxassislarning taʻkidlashicha, zararli kod dasturchilar ushbu vositalarni oʻzlarining sunʻiy intellekt ilovalarida ochgan vaqtlarida ularning parollari va boshqa maxfiy maʻlumotlarini oʻgʻirlash imkonini bergan. Hozircha qancha foydalanuvchi ushbu xavfli kodlarni yuklab olgani aniq emas. Microsoft vakillari GitHubʻdagi kamida 70 ta loyiha xizmat koʻrsatish shartlari buzilgani sababli faoliyatini toʻxtatganini tasdiqladi.

Ushbu hodisa "taʻminot zanjiri" (supply chain) hujumlarining navbatdagi namunasi boʻldi. Bunday hujumlarda xakerlar koʻplab dasturiy mahsulotlarda qoʻllaniladigan ommabop kodlarni nishonga oladi. Bu orqali ular bulutli tizimlar va katta hajmdagi mijozlar maʻlumotlariga kirish huquqiga ega boʻlgan yuqori malakali mutaxassislarning qurilmalariga kirib borishni koʻzlaydi.

Bu Microsoft uchun soʻnggi haftalardagi ikkinchi yirik xavfsizlik muammosidir. May oyi oʻrtalarida ham kompaniyaning Durable Task loyihasi buzib kirilgani haqida xabar berilgan edi. Ekspertlarning fikricha, yangi hujum avvalgi xavf toʻliq bartaraf etilmagani yoki xakerlarning yangi, yanada murakkab usullarni qoʻllaganidan dalolat beradi.

MicrosoftGitHubKiberxavfsizlikSunʻiy IntellektAzure
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Health ilovasi endi perimenopauza holatini aniqlay oladiApple Health ilovasi endi perimenopauza holatini aniqlay oladiBugun, 20:22Apple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildiApple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildiBugun, 19:56Apple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdiApple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdiBugun, 19:55Apple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiApple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiBugun, 19:29Apple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiApple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiBugun, 19:20WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrWWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrBugun, 19:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus