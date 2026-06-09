Apple Health ilovasi endi perimenopauza holatini aniqlay oladi
Apple kompaniyasi ayollar salomatligi yoʻnalishidagi eng soʻnggi tendensiyalardan biri — perimenopauza davrini kuzatish funksiyasini joriy qilmoqda. Dushanba kuni boʻlib oʻtgan WWDC 2026 tadbirida kompaniya oʻzining mavjud sikl kuzatish funksiyasiga perimenopauza va menopauza bosqichlarini qoʻshganini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Apple 2019-yildan buyon Apple Watch va iOS tizimlariga hayz siklini kuzatish funksiyasini qoʻshgan holda ayollar salomatligi sohasiga chuqur kirib bormoqda. Ushbu yangilanish hozirda TikTok, Instagram kabi ijtimoiy tarmoqlarda va mashhur telekoʻrsatuvlarda keng muhokama qilinayotgan dolzarb mavzuni qamrab oladi.
Kompaniya uchun bu nafaqat ijtimoiy ahamiyatga ega, balki ulkan bozor imkoniyatidir. Tadqiqotlarga koʻra, oʻtgan yili dunyo boʻylab 1,1 milliard ayol postmenopauza davrida boʻlgan. Shu sababli, ushbu demografik qatlamga yoʻnaltirilgan raqamli salomatlik vositalari soʻnggi yillarda yirik investitsiyalarni jalb qilmoqda.
Apple kompaniyasining OS Product Management boʻyicha vitse-prezidenti Stacey Fordning soʻzlariga koʻra, ayollar endi sikl oʻzgarishlari perimenopauzadan dalolat berganda maxsus bildirishnomalar olishlari mumkin. Shuningdek, foydalanuvchilar simptomlarni qayd etib borishlari va oʻz tanasidagi oʻzgarishlar haqida maʼlumot olishlari mumkin boʻladi.
Yangi funksiya foydalanuvchilarga shifokor bilan maslahatlashishdan oldin yaxshiroq tayyorgarlik koʻrish va oʻz salomatligi haqida aniqroq maʼlumotga ega boʻlish imkonini beradi. Bu Apple Health ekotizimini yanada kengaytirib, uni ayollar uchun muhim tibbiy yordamchiga aylantiradi.
…