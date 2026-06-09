Apple kichik dasturchilar uchun bepul AI infratuzilmasini taqdim etadi
Apple kompaniyasi oʻzining yillik Worldwide Developers Conference (WWDC) anjumanida yangi tashabbusni eʼlon qildi. Kompaniya sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasi xarajatlarini kamaytirish orqali yangi va kichik dasturchilarni oʻz platformasiga jalb qilishni koʻzlamoqda. Endilikda App Store doʻkonida birinchi marta yuklab olinganlar soni 2 milliondan kam boʻlgan dasturchilar Private Cloud Compute tizimida ishlovchi Foundation Models xizmatidan Cloud API toʻlovlarisiz foydalanishlari mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ushbu qadam yuqori darajadagi intellektual tizimlardan foydalanishda maxfiylikni taʼminlash va gʻoyalarni amalga oshirishda moliyaviy toʻsiqlarni olib tashlashga xizmat qiladi. Bu yondashuv Apple kompaniyasining avvalroq yoʻlga qoʻyilgan Small Business Program loyihasiga oʻxshab ketadi. Mazkur dastur doirasida ham daromadi hali yuqori boʻlmagan kichik biznes vakillari uchun komissiya stavkalari pasaytirilgan edi.
Shuningdek, Apple joriy yilda Foundation Models freymvorki imkoniyatlari kengayishini, jumladan, tasvirlarni kiritish va server modellarini qoʻllab-quvvatlash funksiyalari qoʻshilishini maʼlum qildi. Bu dasturchilarga murakkab vazifalar uchun oʻzlari tanlagan bulutli model provayderlari bilan integratsiya qilish imkonini beradi. Apple ushbu jarayonni imkon qadar oson va hamyonbop qilishni maqsad qilgan.
Ushbu strategiya AI sanoatida tajriba oʻtkazish xarajatlari keskin oshib borayotgan bir paytda amalga oshirilmoqda. Masalan, Meta va Amazon kabi texnologiya gigantlari allaqachon ichki AI tokenlaridan foydalanish boʻyicha limitlarni joriy etgan. Uber kompaniyasi esa 2026-yilgacha moʻljallangan AI byudjetini bor-yoʻgʻi toʻrt oy ichida sarflab boʻlganini maʼlum qildi. Apple esa infratuzilma toʻlovlarini bekor qilish orqali oʻz modellarini arzonroq muqobil sifatida taklif etmoqda.
…