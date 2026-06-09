Apple kichik dasturchilar uchun bepul AI infratuzilmasini taqdim etadi

·0·Texno
Apple kichik dasturchilar uchun bepul AI infratuzilmasini taqdim etadi

Apple kompaniyasi oʻzining yillik Worldwide Developers Conference (WWDC) anjumanida yangi tashabbusni eʼlon qildi. Kompaniya sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasi xarajatlarini kamaytirish orqali yangi va kichik dasturchilarni oʻz platformasiga jalb qilishni koʻzlamoqda. Endilikda App Store doʻkonida birinchi marta yuklab olinganlar soni 2 milliondan kam boʻlgan dasturchilar Private Cloud Compute tizimida ishlovchi Foundation Models xizmatidan Cloud API toʻlovlarisiz foydalanishlari mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ushbu qadam yuqori darajadagi intellektual tizimlardan foydalanishda maxfiylikni taʼminlash va gʻoyalarni amalga oshirishda moliyaviy toʻsiqlarni olib tashlashga xizmat qiladi. Bu yondashuv Apple kompaniyasining avvalroq yoʻlga qoʻyilgan Small Business Program loyihasiga oʻxshab ketadi. Mazkur dastur doirasida ham daromadi hali yuqori boʻlmagan kichik biznes vakillari uchun komissiya stavkalari pasaytirilgan edi.

Shuningdek, Apple joriy yilda Foundation Models freymvorki imkoniyatlari kengayishini, jumladan, tasvirlarni kiritish va server modellarini qoʻllab-quvvatlash funksiyalari qoʻshilishini maʼlum qildi. Bu dasturchilarga murakkab vazifalar uchun oʻzlari tanlagan bulutli model provayderlari bilan integratsiya qilish imkonini beradi. Apple ushbu jarayonni imkon qadar oson va hamyonbop qilishni maqsad qilgan.

Ushbu strategiya AI sanoatida tajriba oʻtkazish xarajatlari keskin oshib borayotgan bir paytda amalga oshirilmoqda. Masalan, Meta va Amazon kabi texnologiya gigantlari allaqachon ichki AI tokenlaridan foydalanish boʻyicha limitlarni joriy etgan. Uber kompaniyasi esa 2026-yilgacha moʻljallangan AI byudjetini bor-yoʻgʻi toʻrt oy ichida sarflab boʻlganini maʼlum qildi. Apple esa infratuzilma toʻlovlarini bekor qilish orqali oʻz modellarini arzonroq muqobil sifatida taklif etmoqda.

AppleSunʼiy IntellektApp StoreCloud ComputeTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DeepSeek narxlar raqobati fonida korporativ AI bozorida yetakchiga aylandiDeepSeek narxlar raqobati fonida korporativ AI bozorida yetakchiga aylandiBugun, 21:00Waymo Appleʻning haydovchisiz avtomobillar poligonini 220 mln dollarga sotib oldiWaymo Appleʻning haydovchisiz avtomobillar poligonini 220 mln dollarga sotib oldiBugun, 20:52Microsoft loyihalari buzib kirildi: Sunʻiy intellekt dasturchilari nishondaMicrosoft loyihalari buzib kirildi: Sunʻiy intellekt dasturchilari nishondaBugun, 20:24Apple Health ilovasi endi perimenopauza holatini aniqlay oladiApple Health ilovasi endi perimenopauza holatini aniqlay oladiBugun, 20:22Apple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildiApple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildiBugun, 19:56Apple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdiApple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdiBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus