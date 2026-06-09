Apple butun tizim boʻylab ishlovchi yangi diktant funksiyasini taqdim etdi
Apple oʻzining navbatdagi WWDC 2026 konferensiyasida iOS 27 operatsion tizimi bilan birga Google kompaniyasining Gemini modeli asosida yaratilgan Apple Intelligence tizimiga tayanuvchi yangi diktant funksiyasini eʼlon qildi. Ushbu yangilanish foydalanuvchilarga ovozli xabarlarni matnga aylantirishda butunlay yangi tajribani taqdim etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, yangi diktant tajribasi bevosita klaviaturaga integratsiya qilingan boʻlib, u imlo xatolarini tuzatish, tinish belgilarini qoʻyish va katta-kichik harflarni avtomatik formatlash imkoniyatiga ega. Eng muhimi, bu funksiya barcha ilovalar ichida birdek samarali ishlaydi.
Soʻnggi vaqtlarda Wispr Flow, Willow va Monologue kabi sunʼiy intellekt asosida ishlovchi diktant ilovalari ommalashib borayotgan edi. Bunday servislar nutqdagi ortiqcha toʻxtalishlar va “um”, “ah” kabi keraksiz soʻzlarni olib tashlab, matnni kontekstga qarab tahrirlaydi. Apple oʻzining yangi yechimi bilan ushbu bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritishni koʻzlamoqda.
Eslatib oʻtamiz, Apple iOS 26.4 versiyasidan boshlab uchinchi tomon ilovalarining klaviatura bilan ishlash jarayonini biroz cheklay boshlagan edi. Endilikda tizimga oʻrnatilgan tayyor yechim foydalanish qulayligi boʻyicha raqobatchilardan oʻzib ketishi kutilmoqda. Hozircha iOS 27 yangilanishi uchinchi tomon dasturchilari uchun qanchalik ochiq boʻlishi nomaʼlumligicha qolmoqda.
Apple kompaniyasining ushbu qadami Google tomonidan Gboard klaviaturasiga Gemini asosidagi shunday funksiya qoʻshilganidan soʻng amalga oshirildi. Endilikda har ikki texnologik gigant ham smartfonlarda ovozli kiritishni sunʼiy intellekt yordamida takomillashtirishga asosiy eʼtiborni qaratmoqda.
…