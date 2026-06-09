Apple butun tizim boʻylab ishlovchi yangi diktant funksiyasini taqdim etdi

·0·Texno
Apple butun tizim boʻylab ishlovchi yangi diktant funksiyasini taqdim etdi

Apple oʻzining navbatdagi WWDC 2026 konferensiyasida iOS 27 operatsion tizimi bilan birga Google kompaniyasining Gemini modeli asosida yaratilgan Apple Intelligence tizimiga tayanuvchi yangi diktant funksiyasini eʼlon qildi. Ushbu yangilanish foydalanuvchilarga ovozli xabarlarni matnga aylantirishda butunlay yangi tajribani taqdim etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, yangi diktant tajribasi bevosita klaviaturaga integratsiya qilingan boʻlib, u imlo xatolarini tuzatish, tinish belgilarini qoʻyish va katta-kichik harflarni avtomatik formatlash imkoniyatiga ega. Eng muhimi, bu funksiya barcha ilovalar ichida birdek samarali ishlaydi.

Soʻnggi vaqtlarda Wispr Flow, Willow va Monologue kabi sunʼiy intellekt asosida ishlovchi diktant ilovalari ommalashib borayotgan edi. Bunday servislar nutqdagi ortiqcha toʻxtalishlar va “um”, “ah” kabi keraksiz soʻzlarni olib tashlab, matnni kontekstga qarab tahrirlaydi. Apple oʻzining yangi yechimi bilan ushbu bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritishni koʻzlamoqda.

Eslatib oʻtamiz, Apple iOS 26.4 versiyasidan boshlab uchinchi tomon ilovalarining klaviatura bilan ishlash jarayonini biroz cheklay boshlagan edi. Endilikda tizimga oʻrnatilgan tayyor yechim foydalanish qulayligi boʻyicha raqobatchilardan oʻzib ketishi kutilmoqda. Hozircha iOS 27 yangilanishi uchinchi tomon dasturchilari uchun qanchalik ochiq boʻlishi nomaʼlumligicha qolmoqda.

Apple kompaniyasining ushbu qadami Google tomonidan Gboard klaviaturasiga Gemini asosidagi shunday funksiya qoʻshilganidan soʻng amalga oshirildi. Endilikda har ikki texnologik gigant ham smartfonlarda ovozli kiritishni sunʼiy intellekt yordamida takomillashtirishga asosiy eʼtiborni qaratmoqda.

AppleiOS 27Apple IntelligenceGoogleGemini
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple WWDC anjumanida xatolarini tuzatishga eʻtibor qaratdiApple WWDC anjumanida xatolarini tuzatishga eʻtibor qaratdiBugun, 21:28“Moy id” ilovasida virtual “Troika” kartasi paydo boʻldi“Moy id” ilovasida virtual “Troika” kartasi paydo boʻldiBugun, 21:20DeepSeek narxlar raqobati fonida korporativ AI bozorida yetakchiga aylandiDeepSeek narxlar raqobati fonida korporativ AI bozorida yetakchiga aylandiBugun, 21:00Apple kichik dasturchilar uchun bepul AI infratuzilmasini taqdim etadiApple kichik dasturchilar uchun bepul AI infratuzilmasini taqdim etadiBugun, 20:56Waymo Appleʻning haydovchisiz avtomobillar poligonini 220 mln dollarga sotib oldiWaymo Appleʻning haydovchisiz avtomobillar poligonini 220 mln dollarga sotib oldiBugun, 20:52Microsoft loyihalari buzib kirildi: Sunʻiy intellekt dasturchilari nishondaMicrosoft loyihalari buzib kirildi: Sunʻiy intellekt dasturchilari nishondaBugun, 20:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus