OpenAI IPO arafasida: Sam Altman’ning World loyihasida ish oʻrinlari qisqarmoqda
Dushanba kuni OpenAI kompaniyasi IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) uchun maxfiy tarzda ariza topshirganini e’lon qildi. Ushbu qadam oʻn yillikning eng yirik va muhim moliyaviy voqealaridan biri boʻlishi kutilmoqda. Biroq, OpenAI bosh direktori Sam Altman asos solgan boshqa bir loyiha — Tools for Humanity atrofida vaziyat biroz murakkabroq kechmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Business Insider nashrining xabar berishicha, Tools for Humanity kompaniyasi xodimlar sonini qisqartirishni boshlagan. TechCrunch nashri ushbu ma’lumotni tasdiqlash uchun kompaniya bilan bogʻlangan. Mazkur kompaniya koʻpchilikka World (sobiq Worldcoin) loyihasi va inson koʻz qorachigʻini skanerlovchi kumushrang "Orb" qurilmasi orqali yaxshi tanish.
Loyihaning asosiy gʻoyasi — noyob iris skanerlash orqali inson shaxsini tasdiqlash va raqamli dunyoda odamlarni botlardan ajratishdir. Shuningdek, ushbu biometrik ma’lumotlar Worldcoin kriptovalyutasi savdosida foydalanuvchi identifikatsiyasini ta’minlash uchun xizmat qiladi. Sam Altman hammuassisligidagi ushbu startap Andreessen Horowitz va Bain Capital kabi yirik fondlardan 2,5 milliard dollar baho bilan investitsiya jalb qilgan edi.
Hozirda kompaniya daromad keltirishda qiyinchiliklarga duch kelayotgani sababli xarajatlarni optimallashtirishga majbur boʻlmoqda. AQSHda Tinder, Zoom va Docusign kabi platformalar loyiha bilan hamkorlik qilayotgan boʻlsa-da, xalqaro maydonda World loyihasi jiddiy tartibga solish va etika muammolariga duch keldi.
Xususan, Keniya, Hindiston va Gonkongda odamlarga biometrik ma’lumotlari evaziga 50 dollar qiymatidagi Worldcoin taklif qilingan. Keniya maxfiylik va moliyaviy xavfsizlik sababli loyihani taqiqlagan boʻlsa, Janubiy Koreya mahalliy qonunchilikni buzgani uchun kompaniyani 830 ming dollar miqdorida jarimaga tortdi. Koʻrinib turibdiki, foydalanuvchilar oʻz shaxsiy ma’lumotlarini kriptovalyuta evaziga topshirishga unchalik ham moyil emaslar.
…