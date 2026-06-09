OpenAI IPO arafasida: Sam Altman’ning World loyihasida ish oʻrinlari qisqarmoqda

·0·Texno
OpenAI IPO arafasida: Sam Altman’ning World loyihasida ish oʻrinlari qisqarmoqda

Dushanba kuni OpenAI kompaniyasi IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) uchun maxfiy tarzda ariza topshirganini e’lon qildi. Ushbu qadam oʻn yillikning eng yirik va muhim moliyaviy voqealaridan biri boʻlishi kutilmoqda. Biroq, OpenAI bosh direktori Sam Altman asos solgan boshqa bir loyiha — Tools for Humanity atrofida vaziyat biroz murakkabroq kechmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Business Insider nashrining xabar berishicha, Tools for Humanity kompaniyasi xodimlar sonini qisqartirishni boshlagan. TechCrunch nashri ushbu ma’lumotni tasdiqlash uchun kompaniya bilan bogʻlangan. Mazkur kompaniya koʻpchilikka World (sobiq Worldcoin) loyihasi va inson koʻz qorachigʻini skanerlovchi kumushrang "Orb" qurilmasi orqali yaxshi tanish.

Loyihaning asosiy gʻoyasi — noyob iris skanerlash orqali inson shaxsini tasdiqlash va raqamli dunyoda odamlarni botlardan ajratishdir. Shuningdek, ushbu biometrik ma’lumotlar Worldcoin kriptovalyutasi savdosida foydalanuvchi identifikatsiyasini ta’minlash uchun xizmat qiladi. Sam Altman hammuassisligidagi ushbu startap Andreessen Horowitz va Bain Capital kabi yirik fondlardan 2,5 milliard dollar baho bilan investitsiya jalb qilgan edi.

Hozirda kompaniya daromad keltirishda qiyinchiliklarga duch kelayotgani sababli xarajatlarni optimallashtirishga majbur boʻlmoqda. AQSHda Tinder, Zoom va Docusign kabi platformalar loyiha bilan hamkorlik qilayotgan boʻlsa-da, xalqaro maydonda World loyihasi jiddiy tartibga solish va etika muammolariga duch keldi.

Xususan, Keniya, Hindiston va Gonkongda odamlarga biometrik ma’lumotlari evaziga 50 dollar qiymatidagi Worldcoin taklif qilingan. Keniya maxfiylik va moliyaviy xavfsizlik sababli loyihani taqiqlagan boʻlsa, Janubiy Koreya mahalliy qonunchilikni buzgani uchun kompaniyani 830 ming dollar miqdorida jarimaga tortdi. Koʻrinib turibdiki, foydalanuvchilar oʻz shaxsiy ma’lumotlarini kriptovalyuta evaziga topshirishga unchalik ham moyil emaslar.

OpenAISam AltmanWorldcoinTexnologiyaIPO
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple 250 million dollarlik jarimadan soʻng AI imkoniyatlarini namoyish etdiApple 250 million dollarlik jarimadan soʻng AI imkoniyatlarini namoyish etdiBugun, 22:59Anthropic ortidan OpenAI ham maxfiy tarzda IPO uchun ariza topshirdiAnthropic ortidan OpenAI ham maxfiy tarzda IPO uchun ariza topshirdiBugun, 21:56Apple WWDC anjumanida xatolarini tuzatishga eʻtibor qaratdiApple WWDC anjumanida xatolarini tuzatishga eʻtibor qaratdiBugun, 21:28Apple butun tizim boʻylab ishlovchi yangi diktant funksiyasini taqdim etdiApple butun tizim boʻylab ishlovchi yangi diktant funksiyasini taqdim etdiBugun, 21:20“Moy id” ilovasida virtual “Troika” kartasi paydo boʻldi“Moy id” ilovasida virtual “Troika” kartasi paydo boʻldiBugun, 21:20DeepSeek narxlar raqobati fonida korporativ AI bozorida yetakchiga aylandiDeepSeek narxlar raqobati fonida korporativ AI bozorida yetakchiga aylandiBugun, 21:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus