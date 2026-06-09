Apple 250 million dollarlik jarimadan soʻng AI imkoniyatlarini namoyish etdi
Apple kompaniyasining 2026-yilgi WWDC konferensiyasi kutilmagan yangiliklardan koʻra, koʻproq bajarilishi kechikkan vaʼdalar hisoboti kabi oʻtdi. Kompaniya oʻtgan yilgi “Liquid Glass” dizaynidagi kamchiliklarni tuzatish, qidiruv funksiyasini tubdan yangilash va Playground funksiyasini takomillashtirishga asosiy eʼtiborni qaratdi. Eng muhimi, ikki yillik kutishlardan soʻng, Apple nihoyat sunʼiy intellekt asosida ishlaydigan yangilangan Siri ovozli yordamchisining ishchi versiyasini koʻrsatdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bu galgi taqdimotning diqqatga sazovor jihati Apple Intelligence imkoniyatlarining namoyish etilish uslubi boʻldi. WWDC 2024 tadbiridagi balandparvoz, ammo amalda ishlamaydigan videolar oʻrniga, bu safar real vaqt rejimida qurilmadan foydalanayotgan odamlar tasvirlangan videolar koʻrsatildi. Garchi bu videolar oldindan yozib olingan boʻlsa-da, ular funksiyalarning haqiqatda mavjudligini isbotlashga qaratilgani bilan ajralib turdi.
Bunday oʻzgarishga Apple kompaniyasiga qarshi ochilgan sud daʼvosi sabab boʻlgan boʻlishi mumkin. 2024-yildagi yolgʻon reklama va vaʼda qilingan funksiyalarning oʻz vaqtida taqdim etilmagani uchun Cupertino giganti oʻtgan oyda 250 million dollar miqdorida tovon puli toʻlashga rozi boʻlgan edi. Dushanba kungi taqdimot kompaniyaning oʻz obroʻsini tiklash va foydalanuvchilarni aldashda ayblanmaslik uchun qilgan harakati sifatida baholanmoqda.
Yana bir muhim yangilik shundaki, Apple yangi AI funksiyalaridan foydalanish uchun eng soʻnggi modeldagi smartfonni sotib olishni majburiy qilmayapti. Yangi Siri iOS 27 operatsion tizimi orqali iPhone 15 Pro, Pro Max va barcha iPhone 16 hamda undan keyingi modellarda ishlaydi. Bu Apple kompaniyasining foydalanuvchilarga bergan vaʼdasi ustidan chiqish va yangi qurilma sotib olish uchun sunʼiy bosim yaratmaslikka boʻlgan yon bosishi deb koʻrilmoqda.
…