Apple 250 million dollarlik jarimadan soʻng AI imkoniyatlarini namoyish etdi

·0·Texno
Apple 250 million dollarlik jarimadan soʻng AI imkoniyatlarini namoyish etdi

Apple kompaniyasining 2026-yilgi WWDC konferensiyasi kutilmagan yangiliklardan koʻra, koʻproq bajarilishi kechikkan vaʼdalar hisoboti kabi oʻtdi. Kompaniya oʻtgan yilgi “Liquid Glass” dizaynidagi kamchiliklarni tuzatish, qidiruv funksiyasini tubdan yangilash va Playground funksiyasini takomillashtirishga asosiy eʼtiborni qaratdi. Eng muhimi, ikki yillik kutishlardan soʻng, Apple nihoyat sunʼiy intellekt asosida ishlaydigan yangilangan Siri ovozli yordamchisining ishchi versiyasini koʻrsatdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bu galgi taqdimotning diqqatga sazovor jihati Apple Intelligence imkoniyatlarining namoyish etilish uslubi boʻldi. WWDC 2024 tadbiridagi balandparvoz, ammo amalda ishlamaydigan videolar oʻrniga, bu safar real vaqt rejimida qurilmadan foydalanayotgan odamlar tasvirlangan videolar koʻrsatildi. Garchi bu videolar oldindan yozib olingan boʻlsa-da, ular funksiyalarning haqiqatda mavjudligini isbotlashga qaratilgani bilan ajralib turdi.

Bunday oʻzgarishga Apple kompaniyasiga qarshi ochilgan sud daʼvosi sabab boʻlgan boʻlishi mumkin. 2024-yildagi yolgʻon reklama va vaʼda qilingan funksiyalarning oʻz vaqtida taqdim etilmagani uchun Cupertino giganti oʻtgan oyda 250 million dollar miqdorida tovon puli toʻlashga rozi boʻlgan edi. Dushanba kungi taqdimot kompaniyaning oʻz obroʻsini tiklash va foydalanuvchilarni aldashda ayblanmaslik uchun qilgan harakati sifatida baholanmoqda.

Yana bir muhim yangilik shundaki, Apple yangi AI funksiyalaridan foydalanish uchun eng soʻnggi modeldagi smartfonni sotib olishni majburiy qilmayapti. Yangi Siri iOS 27 operatsion tizimi orqali iPhone 15 Pro, Pro Max va barcha iPhone 16 hamda undan keyingi modellarda ishlaydi. Bu Apple kompaniyasining foydalanuvchilarga bergan vaʼdasi ustidan chiqish va yangi qurilma sotib olish uchun sunʼiy bosim yaratmaslikka boʻlgan yon bosishi deb koʻrilmoqda.

AppleSiriApple IntelligenceWWDCiPhone
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI IPO arafasida: Sam Altman’ning World loyihasida ish oʻrinlari qisqarmoqdaOpenAI IPO arafasida: Sam Altman’ning World loyihasida ish oʻrinlari qisqarmoqdaBugun, 22:55Anthropic ortidan OpenAI ham maxfiy tarzda IPO uchun ariza topshirdiAnthropic ortidan OpenAI ham maxfiy tarzda IPO uchun ariza topshirdiBugun, 21:56Apple WWDC anjumanida xatolarini tuzatishga eʻtibor qaratdiApple WWDC anjumanida xatolarini tuzatishga eʻtibor qaratdiBugun, 21:28Apple butun tizim boʻylab ishlovchi yangi diktant funksiyasini taqdim etdiApple butun tizim boʻylab ishlovchi yangi diktant funksiyasini taqdim etdiBugun, 21:20“Moy id” ilovasida virtual “Troika” kartasi paydo boʻldi“Moy id” ilovasida virtual “Troika” kartasi paydo boʻldiBugun, 21:20DeepSeek narxlar raqobati fonida korporativ AI bozorida yetakchiga aylandiDeepSeek narxlar raqobati fonida korporativ AI bozorida yetakchiga aylandiBugun, 21:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus