7600 mAs batareya va 120 Gs ekran: Redmi Pad 2 9.7 sotuvga chiqmoqda

·0·Texno
7600 mAs batareya va 120 Gs ekran: Redmi Pad 2 9.7 sotuvga chiqmoqda

Xiaomi kompaniyasining yaqinda xalqaro bozorda debyut qilgan hamyonbop Redmi Pad 2 9.7 plansheti 2026-yilning 11-iyunidan boshlab sotuvga chiqariladi. Bu haqda yirik elektronika yetkazib beruvchilari va riteylerlar matbuot xizmati xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Foydalanuvchilarga planshetning bazaviy modeli hamda 4G tarmogʻini qoʻllab-quvvatlovchi versiyasi taklif etiladi. Qurilma ikki xil rangda — grafit-kulrang va kumushrang korpuslarda taqdim etilgan. Sotuvlarning dastlabki bosqichida xaridorlar uchun maxsus chegirmali narxlar amal qilishi kutilmoqda.

Planshet 9,7 dyuymli, 2K aniqlikdagi (2048 x 1280 piksel) va 120 Gs yangilanish chastotasiga ega ekran bilan jihozlangan. Displeyning maksimal yorqinligi 600 nitni tashkil etadi, bu esa quyoshli ob-havoda ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi.

Qurilma unumdorligi uchun Snapdragon 6s 4G Gen 2 platformasi javob beradi. Shuningdek, u 8 MP asosiy va 5 MP old kameraga ega. 7600 mAs sigʻimli akkumulyator 18 W quvvatlanish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Redmi Pad 2 9.7 yangi Xiaomi HyperOS 3 operatsion tizimi boshqaruvida ishlaydi. Qurilmaning qalinligi bor-yoʻgʻi 7,4 mm ni tashkil etib, u ixcham va zamonaviy dizaynga ega.

XiaomiRedmi Pad 2PlanshetSnapdragonXiaomi HyperOS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 va Apple Intelligence yangiliklariWWDC 2026: Siri AI, iOS 27 va Apple Intelligence yangiliklariBugun, 18:29CISA AQSH federal agentliklariga VPN zaifligini tuzatish uchun uch kun berdiCISA AQSH federal agentliklariga VPN zaifligini tuzatish uchun uch kun berdiBugun, 17:57Samsung Galaxy A17, A34 va A57 modellari uchun One UI 9.0 sinovlari boshlandiSamsung Galaxy A17, A34 va A57 modellari uchun One UI 9.0 sinovlari boshlandiBugun, 17:56Tecno oʻzining Ella sunʼiy intellekt yordamchisiga futbol rejimini qoʻshdiTecno oʻzining Ella sunʼiy intellekt yordamchisiga futbol rejimini qoʻshdiBugun, 17:27VTB jismoniy shaxslar uchun SBP orqali QR-kodli oʻtkazmalarni yoʻlga qoʻydiVTB jismoniy shaxslar uchun SBP orqali QR-kodli oʻtkazmalarni yoʻlga qoʻydiBugun, 17:27Anthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable modelini ommaga taqdim etdiAnthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable modelini ommaga taqdim etdiBugun, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus