Anthropic kompaniyasining Fable 5 modeli birgina buyruq bilan oʻyinlar yaratmoqda
Anthropic kompaniyasi oʻzining koʻpdan beri kutilayotgan Mythos modelining ilk ommaviy versiyasi — Claude Fable 5 modelini taqdim etdi. Sunʼiy intellekt sohasidagi taniqli tadqiqotchi va Pensilvaniya universiteti olimi Ethan Mollick ushbu modelni sinovdan oʻtkazib, uning imkoniyatlari hayratlanarli darajada ekanini maʼlum qildi. Mollickning taʼkidlashicha, Fable 5 u shu paytgacha foydalangan barcha ommaviy modellardan sezilarli darajada ustunlik qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Tadqiqotchining soʻzlariga koʻra, yangi model koʻp sahifali texnik topshiriqlarni bajarishda oʻn soatlab toʻxtovsiz ishlay oladi va murakkab muammolarni hal qilishda yuqori samaradorlik koʻrsatadi. Eng qiziqarli jihati shundaki, Mollick Claude Code platformasida atigi bitta boshlangʻich prompt (buyruq) yordamida bir nechta toʻliq ishlovchi video oʻyinlarni yaratishga muvaffaq boʻldi.
Yaratilgan oʻyinlar orasida klassik Snake (Iloncha) oʻyinining oʻziga xos talqini, yer osti tunnellari boʻylab chiroqlarni yoqib chiqishga asoslangan Strata hamda nemis shoiri Rainer Maria Rilke sheʼriyatiga asoslangan Duino oʻyini bor. Garchi grafikalar hali mukammal boʻlmasa-da, bitta buyruq orqali butun boshli oʻyin mexanikasining shakllanishi texnologik inqilob sifatida baholanmoqda.
Oʻyinlardan tashqari, Fable 5 modeli isoxronik xaritalar — ikki nuqta orasidagi sayohat vaqtini vizuallashtiruvchi murakkab vositalarni ham yuqori aniqlikda yarata olgan. Bu shuni anglatadiki, ilgari butun bir dasturchilar jamoasini talab qilgan loyihalar endilikda sunʼiy intellekt yordamida bir necha daqiqada tayyor boʻlishi mumkin.
Ushbu yangilik dasturiy taʼminot olamidagi "vibe coder"lar uchun katta imkoniyatlar ochadi. Claude Fable 5 namoyish etgan natijalar sunʼiy intellekt imkoniyatlari qanchalik tez oʻsib borayotganini va kelajakda murakkab dasturlash jarayonlari tubdan oʻzgarishini koʻrsatuvchi muhim koʻrsatkichdir.
…