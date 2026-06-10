Anthropic kompaniyasining Fable 5 modeli birgina buyruq bilan oʻyinlar yaratmoqda

·0·Texno
Anthropic kompaniyasining Fable 5 modeli birgina buyruq bilan oʻyinlar yaratmoqda

Anthropic kompaniyasi oʻzining koʻpdan beri kutilayotgan Mythos modelining ilk ommaviy versiyasi — Claude Fable 5 modelini taqdim etdi. Sunʼiy intellekt sohasidagi taniqli tadqiqotchi va Pensilvaniya universiteti olimi Ethan Mollick ushbu modelni sinovdan oʻtkazib, uning imkoniyatlari hayratlanarli darajada ekanini maʼlum qildi. Mollickning taʼkidlashicha, Fable 5 u shu paytgacha foydalangan barcha ommaviy modellardan sezilarli darajada ustunlik qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Tadqiqotchining soʻzlariga koʻra, yangi model koʻp sahifali texnik topshiriqlarni bajarishda oʻn soatlab toʻxtovsiz ishlay oladi va murakkab muammolarni hal qilishda yuqori samaradorlik koʻrsatadi. Eng qiziqarli jihati shundaki, Mollick Claude Code platformasida atigi bitta boshlangʻich prompt (buyruq) yordamida bir nechta toʻliq ishlovchi video oʻyinlarni yaratishga muvaffaq boʻldi.

Yaratilgan oʻyinlar orasida klassik Snake (Iloncha) oʻyinining oʻziga xos talqini, yer osti tunnellari boʻylab chiroqlarni yoqib chiqishga asoslangan Strata hamda nemis shoiri Rainer Maria Rilke sheʼriyatiga asoslangan Duino oʻyini bor. Garchi grafikalar hali mukammal boʻlmasa-da, bitta buyruq orqali butun boshli oʻyin mexanikasining shakllanishi texnologik inqilob sifatida baholanmoqda.

Oʻyinlardan tashqari, Fable 5 modeli isoxronik xaritalar — ikki nuqta orasidagi sayohat vaqtini vizuallashtiruvchi murakkab vositalarni ham yuqori aniqlikda yarata olgan. Bu shuni anglatadiki, ilgari butun bir dasturchilar jamoasini talab qilgan loyihalar endilikda sunʼiy intellekt yordamida bir necha daqiqada tayyor boʻlishi mumkin.

Ushbu yangilik dasturiy taʼminot olamidagi "vibe coder"lar uchun katta imkoniyatlar ochadi. Claude Fable 5 namoyish etgan natijalar sunʼiy intellekt imkoniyatlari qanchalik tez oʻsib borayotganini va kelajakda murakkab dasturlash jarayonlari tubdan oʻzgarishini koʻrsatuvchi muhim koʻrsatkichdir.

AnthropicClaudeSunʼiy IntellektTexnologiyaVideo Oʻyinlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Siri va Apple Intelligence: Shaxsiy yordamchidan nimalarni kutyapmiz?Siri va Apple Intelligence: Shaxsiy yordamchidan nimalarni kutyapmiz?Bugun, 20:51Texnologik kompaniyalar arzonroq AI modellariga oʻtadimi?Texnologik kompaniyalar arzonroq AI modellariga oʻtadimi?Kecha, 18:52WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 va Apple Intelligence yangiliklariWWDC 2026: Siri AI, iOS 27 va Apple Intelligence yangiliklariKecha, 18:297600 mAs batareya va 120 Gs ekran: Redmi Pad 2 9.7 sotuvga chiqmoqda7600 mAs batareya va 120 Gs ekran: Redmi Pad 2 9.7 sotuvga chiqmoqdaKecha, 18:27CISA AQSH federal agentliklariga VPN zaifligini tuzatish uchun uch kun berdiCISA AQSH federal agentliklariga VPN zaifligini tuzatish uchun uch kun berdiKecha, 17:57Samsung Galaxy A17, A34 va A57 modellari uchun One UI 9.0 sinovlari boshlandiSamsung Galaxy A17, A34 va A57 modellari uchun One UI 9.0 sinovlari boshlandiKecha, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus