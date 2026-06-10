Rossiyaning yangi yuqori aniqlikdagi sunʼiy yoʻldoshi 2-sentabrda uchiriladi

·0·Texno
Rossiyaning yangi yuqori aniqlikdagi sunʼiy yoʻldoshi 2-sentabrda uchiriladi

MT-Lab kompaniyasi Yer masofadan zondlash (EMZ) tizimiga oid yangi KOEN sunʼiy yoʻldoshini 2026-yil 2-sentabr kuni orbitaga chiqarishni rejalashtirmoqda. Ushbu maʼlumot IV Xalqaro idoralararo ilmiy-texnik konferensiya doirasida eʼlon qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

KOEN (optik-elektron kuzatuv majmuasi) past Yer orbitasida ishlash uchun moʻljallangan boʻlib, u Yer yuzasini 0,5 metrgacha boʻlgan fazoviy aniqlikda suratga olish imkoniyatiga ega. Bunday yuqori koʻrsatkich turli obʼyektlar va hududlarni oʻta batafsil kuzatish imkonini beradi.

Masofadan zondlash texnologiyalari oʻrmon xoʻjaligi, qishloq xoʻjaligi yerlari, infratuzilma obʼyektlari va favqulodda vaziyatlarni monitoring qilishda keng qoʻllaniladi. Bu kabi texnologiyalar iqtisodiyotning turli tarmoqlari uchun muhim maʼlumotlar manbai boʻlib xizmat qiladi.

Shuningdek, EOS-O deb nomlangan yana bir EMZ sunʼiy yoʻldoshini tayyorlash ishlari haqida ham maʼlumot berildi. Uning parvozi 2027-yilning birinchi choragiga moʻljallangan. Qurilma 450–550 km balandlikdagi orbitada harakatlanadi va u ham 0,5 metr aniqlikdagi tasvirlarni taʼminlaydi.

Avvalroq Roskosmos rahbari Dmitriy Bakanov zamonaviy vazifalar Yer masofadan zondlash sunʼiy yoʻldoshlaridan bugungidan koʻra ancha yuqori aniqlikni talab qilayotganini taʼkidlagan edi. Yangi loyihalar aynan shu ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan.

KoinotTexnologiyaSunʼiy YoʻldoshRossiyaMonitoring
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic kompaniyasi Linux va macOS tizimlaridagi zaifliklarni topgan Claude Fable 5 modelini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi Linux va macOS tizimlaridagi zaifliklarni topgan Claude Fable 5 modelini taqdim etdiBugun, 04:23Rossiyada 5G reklamasi boʻyicha tekshiruv boshlanmoqdaRossiyada 5G reklamasi boʻyicha tekshiruv boshlanmoqdaBugun, 03:59Lucid Motors rahbariyatida oʻzgarish: Emad Dlala kompaniyani tark etdiLucid Motors rahbariyatida oʻzgarish: Emad Dlala kompaniyani tark etdiBugun, 03:52Rossiyaning Max messenjeri Huawei AppGallery doʻkonidan gʻoyib boʻldiRossiyaning Max messenjeri Huawei AppGallery doʻkonidan gʻoyib boʻldiBugun, 03:28Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Akkumulyator sigʻimi sezilarli darajada oshadiSamsung Galaxy Watch Ultra 2: Akkumulyator sigʻimi sezilarli darajada oshadiBugun, 01:52Justin Ernest anʼanaviy venchur fondisiz startaplarga 500 mln dollar tikdiJustin Ernest anʼanaviy venchur fondisiz startaplarga 500 mln dollar tikdiBugun, 00:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus