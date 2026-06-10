Rossiyaning yangi yuqori aniqlikdagi sunʼiy yoʻldoshi 2-sentabrda uchiriladi
MT-Lab kompaniyasi Yer masofadan zondlash (EMZ) tizimiga oid yangi KOEN sunʼiy yoʻldoshini 2026-yil 2-sentabr kuni orbitaga chiqarishni rejalashtirmoqda. Ushbu maʼlumot IV Xalqaro idoralararo ilmiy-texnik konferensiya doirasida eʼlon qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
KOEN (optik-elektron kuzatuv majmuasi) past Yer orbitasida ishlash uchun moʻljallangan boʻlib, u Yer yuzasini 0,5 metrgacha boʻlgan fazoviy aniqlikda suratga olish imkoniyatiga ega. Bunday yuqori koʻrsatkich turli obʼyektlar va hududlarni oʻta batafsil kuzatish imkonini beradi.
Masofadan zondlash texnologiyalari oʻrmon xoʻjaligi, qishloq xoʻjaligi yerlari, infratuzilma obʼyektlari va favqulodda vaziyatlarni monitoring qilishda keng qoʻllaniladi. Bu kabi texnologiyalar iqtisodiyotning turli tarmoqlari uchun muhim maʼlumotlar manbai boʻlib xizmat qiladi.
Shuningdek, EOS-O deb nomlangan yana bir EMZ sunʼiy yoʻldoshini tayyorlash ishlari haqida ham maʼlumot berildi. Uning parvozi 2027-yilning birinchi choragiga moʻljallangan. Qurilma 450–550 km balandlikdagi orbitada harakatlanadi va u ham 0,5 metr aniqlikdagi tasvirlarni taʼminlaydi.
Avvalroq Roskosmos rahbari Dmitriy Bakanov zamonaviy vazifalar Yer masofadan zondlash sunʼiy yoʻldoshlaridan bugungidan koʻra ancha yuqori aniqlikni talab qilayotganini taʼkidlagan edi. Yangi loyihalar aynan shu ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan.
…