OnePlus Turbo 6X: 7000 mAs batareya va 144 Gs ekran atigi 220 dollarga
OnePlus kompaniyasi oʻzining yangi Turbo 6X smartfonining rasmiy suratlarini eʻlon qildi va qurilmaning asosiy texnik xususiyatlarini ochiqladi. Qurilmaning toʻliq taqdimoti yaqin soatlar ichida boʻlib oʻtishi kutilmoqda, uning taxminiy narxi esa 1500 yuanni (taxminan 220 dollar) tashkil etadi. Yangi model rasmlarda koʻrsatilgan uch xil rangda sotuvga chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfon yassi yon ramkali korpus va qoʻshaloq asosiy kamera bilan jihozlangan. OnePlus Turbo 6X modelining asosiy oʻziga xosliklaridan biri bu 144 Gs chastotali IPS ekrandir. Ushbu displey koʻzni himoya qilish funksiyalari bilan taʻminlangan va unda miltillash (flicker) deyarli sezilmaydi.
Shuningdek, smartfon 7000 mAs sigʻimli akkumulyatorga ega boʻldi. Rasmiy maʻlumotlarga koʻra, ushbu batareya uzoq muddatli foydalanishga moʻljallangan boʻlib, olti yil davomida oʻzining dastlabki quvvat xususiyatlarini saqlab qoladi. Qurilmaning apparat platformasi MediaTek Dimensity 7360 Super chipsetiga asoslangan.
Shu bilan birga, OnePlus yanada kuchliroq boʻlgan Turbo 6X Pro modelini ham tayyorlamoqda. U 8000 mAs sigʻimli batareya, Dimensity 7400 Super protsessori, 1,5K aniqlikdagi Samsung ekrani va toʻliq suvdan himoya tizimi bilan taʻminlanadi. Pro versiyasi ikki xil — toʻq sariq va qora ranglarda taqdim etiladi.
…