OnePlus Turbo 6X: 7000 mAs batareya va 144 Gs ekran atigi 220 dollarga

·0·Texno
OnePlus Turbo 6X: 7000 mAs batareya va 144 Gs ekran atigi 220 dollarga

OnePlus kompaniyasi oʻzining yangi Turbo 6X smartfonining rasmiy suratlarini eʻlon qildi va qurilmaning asosiy texnik xususiyatlarini ochiqladi. Qurilmaning toʻliq taqdimoti yaqin soatlar ichida boʻlib oʻtishi kutilmoqda, uning taxminiy narxi esa 1500 yuanni (taxminan 220 dollar) tashkil etadi. Yangi model rasmlarda koʻrsatilgan uch xil rangda sotuvga chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfon yassi yon ramkali korpus va qoʻshaloq asosiy kamera bilan jihozlangan. OnePlus Turbo 6X modelining asosiy oʻziga xosliklaridan biri bu 144 Gs chastotali IPS ekrandir. Ushbu displey koʻzni himoya qilish funksiyalari bilan taʻminlangan va unda miltillash (flicker) deyarli sezilmaydi.

Shuningdek, smartfon 7000 mAs sigʻimli akkumulyatorga ega boʻldi. Rasmiy maʻlumotlarga koʻra, ushbu batareya uzoq muddatli foydalanishga moʻljallangan boʻlib, olti yil davomida oʻzining dastlabki quvvat xususiyatlarini saqlab qoladi. Qurilmaning apparat platformasi MediaTek Dimensity 7360 Super chipsetiga asoslangan.

Shu bilan birga, OnePlus yanada kuchliroq boʻlgan Turbo 6X Pro modelini ham tayyorlamoqda. U 8000 mAs sigʻimli batareya, Dimensity 7400 Super protsessori, 1,5K aniqlikdagi Samsung ekrani va toʻliq suvdan himoya tizimi bilan taʻminlanadi. Pro versiyasi ikki xil — toʻq sariq va qora ranglarda taqdim etiladi.

OnePlusTurbo 6XSmartfonMediaTekTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic kompaniyasi Linux va macOS tizimlaridagi zaifliklarni topgan Claude Fable 5 modelini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi Linux va macOS tizimlaridagi zaifliklarni topgan Claude Fable 5 modelini taqdim etdiBugun, 04:23Rossiyaning yangi yuqori aniqlikdagi sunʼiy yoʻldoshi 2-sentabrda uchiriladiRossiyaning yangi yuqori aniqlikdagi sunʼiy yoʻldoshi 2-sentabrda uchiriladiBugun, 04:21Rossiyada 5G reklamasi boʻyicha tekshiruv boshlanmoqdaRossiyada 5G reklamasi boʻyicha tekshiruv boshlanmoqdaBugun, 03:59Lucid Motors rahbariyatida oʻzgarish: Emad Dlala kompaniyani tark etdiLucid Motors rahbariyatida oʻzgarish: Emad Dlala kompaniyani tark etdiBugun, 03:52Rossiyaning Max messenjeri Huawei AppGallery doʻkonidan gʻoyib boʻldiRossiyaning Max messenjeri Huawei AppGallery doʻkonidan gʻoyib boʻldiBugun, 03:28Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Akkumulyator sigʻimi sezilarli darajada oshadiSamsung Galaxy Watch Ultra 2: Akkumulyator sigʻimi sezilarli darajada oshadiBugun, 01:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus