Huawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yenguvchi ilk smartfon boʻladi

·0·Texno
Huawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yenguvchi ilk smartfon boʻladi

Huawei kompaniyasi oʻzining yangi Huawei Mate 90 seriyasi uchun bir vaqtning oʻzida bir nechta innovatsion sovutish yechimlarini tayyorlamoqda. Insayderlarning maʼlumotlariga koʻra, qurilma ilgʻor 3D issiqlik tarqatish arxitekturasi bilan jihozlanadi. Avvalroq MEMS-ventilyatori haqida xabarlar tarqalgan boʻlsa-da, soʻnggi maʼlumotlar yanada murakkabroq tizim — mikropompa yordamida ishlovchi suyuqlik konturi va uch oʻlchamli issiqlik uzatish texnologiyasidan foydalanilishini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi tizimning asosiy gʻoyasi issiqlikni nafaqat protsessordan, balki butun qurilma yuzasi boʻylab vertikal va gorizontal yoʻnalishda taqsimlashdan iborat. Smart Pikachu taxallusi bilan tanilgan insayderning soʻzlariga koʻra, bu texnologiya lokal qizib ketishning oldini oladi. Konstruksiyada mis folga, grafen qatlamlari va mikronasos yordamida harakatlanuvchi suyuqlik qoʻllanilishi kutilmoqda, bu esa issiqlikni ekran yoki orqa panel orqali tashqariga samarali chiqarish imkonini beradi.

Huawei Mate 90 seriyasida ilk bor Logic Folding (mantiqiy taxlash) texnologiyasi asosida yaratilgan yangi Kirin 5G chipi oʻrnatiladi. Ushbu konsepsiya Huawei tomonidan Tau masshtablash qonuni doirasida taqdim etilgan boʻlib, u mikrosxemalarni koʻp darajali optimallashtirish orqali Mur qonunining fizik cheklovlarini yengib oʻtishga qaratilgan. Bu esa smartfon unumdorligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Bundan tashqari, kompaniya yangi flagmanlar uchun zum-suratga olish imkoniyatlarini professional kameralar darajasiga koʻtaruvchi maxsus aksessuarlar ustida ham ishlamoqda. Maʼlumot oʻrnida, insayder Smart Pikachu avvalroq Xiaomi 13 Ultra va Xiaomi Pad 6 kabi qurilmalar haqida aniq maʼlumotlarni taqdim etgan edi. Shuningdek, Huawei Mate 90 ning faol ventilyatorli alohida versiyasi ham sotuvga chiqishi ehtimoldan xoli emas.

HuaweiMate 90KirinSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 10 daqiqada muz va 3 soniyada qaynoq suv beruvchi dispanserni taqdim etdiXiaomi 10 daqiqada muz va 3 soniyada qaynoq suv beruvchi dispanserni taqdim etdiBugun, 08:23Honor smartfonlarida yangi funksiya: MagicOS foydalanuvchi maʻlumotlarini himoyalaydiHonor smartfonlarida yangi funksiya: MagicOS foydalanuvchi maʻlumotlarini himoyalaydiBugun, 07:58Meta va Reliance Hindistonda yirik sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazini quradiMeta va Reliance Hindistonda yirik sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazini quradiBugun, 07:24OnePlus Turbo 6X: 7000 mAs batareya va 144 Gs ekran atigi 220 dollargaOnePlus Turbo 6X: 7000 mAs batareya va 144 Gs ekran atigi 220 dollargaBugun, 05:52Anthropic kompaniyasi Linux va macOS tizimlaridagi zaifliklarni topgan Claude Fable 5 modelini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi Linux va macOS tizimlaridagi zaifliklarni topgan Claude Fable 5 modelini taqdim etdiBugun, 04:23Rossiyaning yangi yuqori aniqlikdagi sunʼiy yoʻldoshi 2-sentabrda uchiriladiRossiyaning yangi yuqori aniqlikdagi sunʼiy yoʻldoshi 2-sentabrda uchiriladiBugun, 04:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus