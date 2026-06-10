Huawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yenguvchi ilk smartfon boʻladi
Huawei kompaniyasi oʻzining yangi Huawei Mate 90 seriyasi uchun bir vaqtning oʻzida bir nechta innovatsion sovutish yechimlarini tayyorlamoqda. Insayderlarning maʼlumotlariga koʻra, qurilma ilgʻor 3D issiqlik tarqatish arxitekturasi bilan jihozlanadi. Avvalroq MEMS-ventilyatori haqida xabarlar tarqalgan boʻlsa-da, soʻnggi maʼlumotlar yanada murakkabroq tizim — mikropompa yordamida ishlovchi suyuqlik konturi va uch oʻlchamli issiqlik uzatish texnologiyasidan foydalanilishini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi tizimning asosiy gʻoyasi issiqlikni nafaqat protsessordan, balki butun qurilma yuzasi boʻylab vertikal va gorizontal yoʻnalishda taqsimlashdan iborat. Smart Pikachu taxallusi bilan tanilgan insayderning soʻzlariga koʻra, bu texnologiya lokal qizib ketishning oldini oladi. Konstruksiyada mis folga, grafen qatlamlari va mikronasos yordamida harakatlanuvchi suyuqlik qoʻllanilishi kutilmoqda, bu esa issiqlikni ekran yoki orqa panel orqali tashqariga samarali chiqarish imkonini beradi.
Huawei Mate 90 seriyasida ilk bor Logic Folding (mantiqiy taxlash) texnologiyasi asosida yaratilgan yangi Kirin 5G chipi oʻrnatiladi. Ushbu konsepsiya Huawei tomonidan Tau masshtablash qonuni doirasida taqdim etilgan boʻlib, u mikrosxemalarni koʻp darajali optimallashtirish orqali Mur qonunining fizik cheklovlarini yengib oʻtishga qaratilgan. Bu esa smartfon unumdorligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Bundan tashqari, kompaniya yangi flagmanlar uchun zum-suratga olish imkoniyatlarini professional kameralar darajasiga koʻtaruvchi maxsus aksessuarlar ustida ham ishlamoqda. Maʼlumot oʻrnida, insayder Smart Pikachu avvalroq Xiaomi 13 Ultra va Xiaomi Pad 6 kabi qurilmalar haqida aniq maʼlumotlarni taqdim etgan edi. Shuningdek, Huawei Mate 90 ning faol ventilyatorli alohida versiyasi ham sotuvga chiqishi ehtimoldan xoli emas.
…