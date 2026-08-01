Xiaomi kompaniyasi 185 Hz ekranli yangi flagmanini eʼlon qildi
Xiaomi brendi oʻzining Redmi K100 Pro Max nomli yangi flagman smartfoni haqida rasmiy maʼlumotlarni taqdimot sanasidan oldin oshkor qildi. Kompaniya prezidenti Lu Vэйbinning soʻzlariga koʻra, mazkur qurilma Xiaomi tarixida ilk bor 185 Hz chastotali oʻyin OLED-paneliga ega boʻlishi bilan ahamiyatlidir. Taqdimoti 11-avgust oqshomiga belgilangan yangi smartfon uchun hozirning oʻzida dastlabki buyurtmalarni qabul qilish jarayoni boshlab yuborilgan.
Xiaomi brendi oʻzining eng ilgʻor mobil qurilmalaridan biri hisoblangan Redmi K100 Pro Max smartfoni haqida rasmiy maʼlumotlarni oshkor qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya prezidenti Lu Vэйbin boʻlajak flagmanning asosiy texnik xususiyatlari va imkoniyatlarini taqdimot sanasidan oldin fosh etgan boʻlib, qurilma oʻta yuqori unumdorlik hamda oʻyin imkoniyatlariga eʼtibor qaratishi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Rekord darajadagi ekran va oʻyin imkoniyatlariMaʼlum qilinishicha, taqdimot 11-avgust oqshomiga belgilangan boʻlib, hozirning oʻzida qurilma uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilish jarayoni boshlab yuborilgan. Yangi smartfon Xiaomi tarixida ilk bor 185 Hz chastotali oʻyin OLED-paneliga ega boʻlishi bilan ahamiyatlidir. Ushbu displey oʻttizdan ortiq ommabop oʻyinlarda sekundiga 185 kadrdan iborat chastotani qoʻllab-quvvatlaydi.
Displey imkoniyatlarini yanada kengaytirish maqsadida qurilmaga kadrlar chastotasini oshirish hamda tasvirni masshtablash texnologiyalari kiritilgan boʻlib, ular bir vaqtning oʻzida parallel ravishda ishlay oladi. Shuningdek, ekran qatlamining sensorli soʻrov chastotasi 480 Hz ni tashkil etib, teginishlarga javob qaytarish tezligini keskin yaxshilaydi.
Kuchli apparat taʼminoti va sunʼiy intellektSmartfonning boshqaruv tizimi ikkinchi avlod 3 nanometrli texnologik jarayon asosida tayyorlangan eng yangi Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessoriga tayanadi. Yuqori unumdorlikni taʼminlash maqsadida mazkur platformaga grafikani qayta ishlashga masʼul boʻlgan maxsus D2 nomli sunʼiy intellekt (SI) chipi biriktirilgan.
Lu Vэйbinning taʼkidlashicha, ushbu konfiguratsiya yordamida qurilma AnTuTu benchmark sinovida taxminan 4,56 million ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan. Bu koʻrsatkich mazkur protsessor bazasida ishlaydigan barcha qurilmalar orasida mutlaq eng yaxshi natija boʻlishi kutilmoqda.
Oʻyinchilar uchun maxsus yechimlar va ovozQurilmani yaratishda mobil geymerlarning ehtiyojlari alohida eʼtiborga olingan. Xususan, smartfon onlayn oʻyinlarda internet tarmogʻidagi kechikishlarni sezilarli darajada kamaytiradigan maxsus takomillashtirilgan antenna tizimi bilan jihozlangan.
Ovoz sifati masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan boʻlib, yangi flagman Sound by Bose akustik sozlamasiga ega ovoz tizimini oldi. Ushbu tizim oʻyin jarayonida qadam tovushlari hamda oʻq otish ovozlarini aniq eshitish va ularning yoʻnalishini tezda aniqlash imkonini beradi.
…