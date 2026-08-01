Xiaomi kompaniyasi 185 Hz ekranli yangi flagmanini eʼlon qildi

·28·Texno
Xiaomi kompaniyasi 185 Hz ekranli yangi flagmanini eʼlon qildi
Qisqacha

Xiaomi brendi oʻzining Redmi K100 Pro Max nomli yangi flagman smartfoni haqida rasmiy maʼlumotlarni taqdimot sanasidan oldin oshkor qildi. Kompaniya prezidenti Lu Vэйbinning soʻzlariga koʻra, mazkur qurilma Xiaomi tarixida ilk bor 185 Hz chastotali oʻyin OLED-paneliga ega boʻlishi bilan ahamiyatlidir. Taqdimoti 11-avgust oqshomiga belgilangan yangi smartfon uchun hozirning oʻzida dastlabki buyurtmalarni qabul qilish jarayoni boshlab yuborilgan.

Xiaomi brendi oʻzining eng ilgʻor mobil qurilmalaridan biri hisoblangan Redmi K100 Pro Max smartfoni haqida rasmiy maʼlumotlarni oshkor qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya prezidenti Lu Vэйbin boʻlajak flagmanning asosiy texnik xususiyatlari va imkoniyatlarini taqdimot sanasidan oldin fosh etgan boʻlib, qurilma oʻta yuqori unumdorlik hamda oʻyin imkoniyatlariga eʼtibor qaratishi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rekord darajadagi ekran va oʻyin imkoniyatlari

Maʼlum qilinishicha, taqdimot 11-avgust oqshomiga belgilangan boʻlib, hozirning oʻzida qurilma uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilish jarayoni boshlab yuborilgan. Yangi smartfon Xiaomi tarixida ilk bor 185 Hz chastotali oʻyin OLED-paneliga ega boʻlishi bilan ahamiyatlidir. Ushbu displey oʻttizdan ortiq ommabop oʻyinlarda sekundiga 185 kadrdan iborat chastotani qoʻllab-quvvatlaydi.

Displey imkoniyatlarini yanada kengaytirish maqsadida qurilmaga kadrlar chastotasini oshirish hamda tasvirni masshtablash texnologiyalari kiritilgan boʻlib, ular bir vaqtning oʻzida parallel ravishda ishlay oladi. Shuningdek, ekran qatlamining sensorli soʻrov chastotasi 480 Hz ni tashkil etib, teginishlarga javob qaytarish tezligini keskin yaxshilaydi.

Kuchli apparat taʼminoti va sunʼiy intellekt

Smartfonning boshqaruv tizimi ikkinchi avlod 3 nanometrli texnologik jarayon asosida tayyorlangan eng yangi Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessoriga tayanadi. Yuqori unumdorlikni taʼminlash maqsadida mazkur platformaga grafikani qayta ishlashga masʼul boʻlgan maxsus D2 nomli sunʼiy intellekt (SI) chipi biriktirilgan.

Lu Vэйbinning taʼkidlashicha, ushbu konfiguratsiya yordamida qurilma AnTuTu benchmark sinovida taxminan 4,56 million ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan. Bu koʻrsatkich mazkur protsessor bazasida ishlaydigan barcha qurilmalar orasida mutlaq eng yaxshi natija boʻlishi kutilmoqda.

Oʻyinchilar uchun maxsus yechimlar va ovoz

Qurilmani yaratishda mobil geymerlarning ehtiyojlari alohida eʼtiborga olingan. Xususan, smartfon onlayn oʻyinlarda internet tarmogʻidagi kechikishlarni sezilarli darajada kamaytiradigan maxsus takomillashtirilgan antenna tizimi bilan jihozlangan.

Ovoz sifati masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan boʻlib, yangi flagman Sound by Bose akustik sozlamasiga ega ovoz tizimini oldi. Ushbu tizim oʻyin jarayonida qadam tovushlari hamda oʻq otish ovozlarini aniq eshitish va ularning yoʻnalishini tezda aniqlash imkonini beradi.

XiaomiRedmiSmartfonTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaning «KodДурова» nashri «Kod.ру» deb oʻzgartirildiRossiyaning «KodДурова» nashri «Kod.ру» deb oʻzgartirildiBugun, 10:50Qualcomm Computex 2026 taqdimotida qulagan 4NE-1 roboti yuzasidan izoh berdiQualcomm Computex 2026 taqdimotida qulagan 4NE-1 roboti yuzasidan izoh berdiBugun, 10:28Janubiy Koreyada yangi Samsung smartfonlariga talab yuqoriJanubiy Koreyada yangi Samsung smartfonlariga talab yuqoriBugun, 07:58Olimlar havoga chiqarilgan CO2ʼdan akkumulyator uchun qattiq uglerod olishdiOlimlar havoga chiqarilgan CO2ʼdan akkumulyator uchun qattiq uglerod olishdiBugun, 07:28Sunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqmoqdaSunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqmoqdaBugun, 03:59Rivian asos solgan Also kompaniyasi oʻzining ilk elektr velosipedlarini yetkazib berishni boshlaydiRivian asos solgan Also kompaniyasi oʻzining ilk elektr velosipedlarini yetkazib berishni boshlaydiBugun, 03:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi