Waymo robotaksilarni insonlar bilan solishtirish uchun yangi model yaratdi

·0·Texno
Waymo robotaksilarni insonlar bilan solishtirish uchun yangi model yaratdi

Alphabet tarkibiga kiruvchi Waymo kompaniyasi oʻzining avtonom haydash dasturiy taʼminotini inson imkoniyatlari bilan aniqroq solishtirish imkonini beruvchi yangi kompyuter modelini ishlab chiqdi. TU Delft universiteti bilan hamkorlikda yaratilgan ushbu model haqidagi tadqiqot Nature Communications jurnalida eʼlon qilindi. Kompaniya ushbu yangi tizim soʻnggi yillarda qoʻllanilgan avvalgi versiyalarga qaraganda ancha aniqroq boʻlishini kutmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi model "faol xulosa chiqarish" (active inference) deb nomlangan freymvork asosida qurilgan. Ushbu nazariyaga koʻra, haydovchi doimiy ravishda kelajakdagi ehtimoliy ssenariylarni tasavvur qiladi va eng xavfsiz, prognoz qilinadigan natijaga erishish uchun harakat qiladi. Waymo ushbu model yordamida robotaksilar duch keladigan toʻqnashuv holatlarida insonlar oʻzini qanday tutishini yaxshiroq tushunishni maqsad qilgan.

Waymo vakillarining taʼkidlashicha, oʻn yillar davomida avtomobil sanoati xavfsizlik funksiyalarini baholash uchun jismoniy va virtual manekenlardan foydalanib kelgan. Yangi model esa ushbu konsepsiyani rivojlantirib, ehtiyotkor va malakali inson haydovchisi yoʻldagi nizoli vaziyatlarga qanday munosabat bildirishini realistik tarzda aks ettiruvchi xulq-atvor benchmarki boʻlib xizmat qiladi.

Reference Driver deb nomlangan ushbu yangi modelning avvalgisidan asosiy farqi shundaki, u toʻqnashuvdan oldingi jarayonda inson xatti-harakatlarini qayta tiklay oladi. Avvalgi modellar faqat soʻnggi soniyalardagi reaktiv manevrlarga eʼtibor qaratgan boʻlsa, yangi tizim haydovchining kutilmagan vaziyatdagi ichki "hayratini" ham simulyatsiya qila oladi.

Hozirda Waymo oʻz xizmatlarini koʻproq shaharlarda kengaytirmoqda va tartibga soluvchi organlar tomonidan qattiq nazorat qilinmoqda. Yangi model nafaqat toʻqnashuvlarning oldini olish, balki minglab turli ssenariylarda yoʻl harakati qatnashchilarining keng koʻlamli xatti-harakatlarini tahlil qilish uchun ham qoʻllaniladi.

WaymoRobotaksiAlphabetAvtonom HaydashTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaning yangi «Soyuz-5» raketasi xalqaro bozorga xizmat sifatida chiqadiRossiyaning yangi «Soyuz-5» raketasi xalqaro bozorga xizmat sifatida chiqadiBugun, 09:267000 mA/soat akkumulyator va 144 Hz ekran: OnePlus Turbo 6X taqdim etildi7000 mA/soat akkumulyator va 144 Hz ekran: OnePlus Turbo 6X taqdim etildiBugun, 09:21Starship oʻyin qoidalarini oʻzgartiradi: Starlink tarmogʻi quvvati keskin oshadiStarship oʻyin qoidalarini oʻzgartiradi: Starlink tarmogʻi quvvati keskin oshadiBugun, 08:53Spektr-RG kosmik observatoriyasi missiyasi 2031-yilgacha uzaytirildiSpektr-RG kosmik observatoriyasi missiyasi 2031-yilgacha uzaytirildiBugun, 08:51Huawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yenguvchi ilk smartfon boʻladiHuawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yenguvchi ilk smartfon boʻladiBugun, 08:23Xiaomi 10 daqiqada muz va 3 soniyada qaynoq suv beruvchi dispanserni taqdim etdiXiaomi 10 daqiqada muz va 3 soniyada qaynoq suv beruvchi dispanserni taqdim etdiBugun, 08:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus