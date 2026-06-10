Waymo robotaksilarni insonlar bilan solishtirish uchun yangi model yaratdi
Alphabet tarkibiga kiruvchi Waymo kompaniyasi oʻzining avtonom haydash dasturiy taʼminotini inson imkoniyatlari bilan aniqroq solishtirish imkonini beruvchi yangi kompyuter modelini ishlab chiqdi. TU Delft universiteti bilan hamkorlikda yaratilgan ushbu model haqidagi tadqiqot Nature Communications jurnalida eʼlon qilindi. Kompaniya ushbu yangi tizim soʻnggi yillarda qoʻllanilgan avvalgi versiyalarga qaraganda ancha aniqroq boʻlishini kutmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi model "faol xulosa chiqarish" (active inference) deb nomlangan freymvork asosida qurilgan. Ushbu nazariyaga koʻra, haydovchi doimiy ravishda kelajakdagi ehtimoliy ssenariylarni tasavvur qiladi va eng xavfsiz, prognoz qilinadigan natijaga erishish uchun harakat qiladi. Waymo ushbu model yordamida robotaksilar duch keladigan toʻqnashuv holatlarida insonlar oʻzini qanday tutishini yaxshiroq tushunishni maqsad qilgan.
Waymo vakillarining taʼkidlashicha, oʻn yillar davomida avtomobil sanoati xavfsizlik funksiyalarini baholash uchun jismoniy va virtual manekenlardan foydalanib kelgan. Yangi model esa ushbu konsepsiyani rivojlantirib, ehtiyotkor va malakali inson haydovchisi yoʻldagi nizoli vaziyatlarga qanday munosabat bildirishini realistik tarzda aks ettiruvchi xulq-atvor benchmarki boʻlib xizmat qiladi.
Reference Driver deb nomlangan ushbu yangi modelning avvalgisidan asosiy farqi shundaki, u toʻqnashuvdan oldingi jarayonda inson xatti-harakatlarini qayta tiklay oladi. Avvalgi modellar faqat soʻnggi soniyalardagi reaktiv manevrlarga eʼtibor qaratgan boʻlsa, yangi tizim haydovchining kutilmagan vaziyatdagi ichki "hayratini" ham simulyatsiya qila oladi.
Hozirda Waymo oʻz xizmatlarini koʻproq shaharlarda kengaytirmoqda va tartibga soluvchi organlar tomonidan qattiq nazorat qilinmoqda. Yangi model nafaqat toʻqnashuvlarning oldini olish, balki minglab turli ssenariylarda yoʻl harakati qatnashchilarining keng koʻlamli xatti-harakatlarini tahlil qilish uchun ham qoʻllaniladi.
…