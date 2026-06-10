Avalanche kompaniyasi stol ustiga sigʻadigan termoyadroviy reaktor yaratdi

·0·Texno
Avalanche kompaniyasi stol ustiga sigʻadigan termoyadroviy reaktor yaratdi

Hozirga qadar hech kim energiya ishlab chiqarishga qodir boʻlgan termoyadroviy reaktor yarata olmagan, biroq fiziklar bu maqsadga erishish yoʻlida aniq rejaga ega. Muhim bosqichlardan biri — termoyadroviy yoqilgʻini 10 million daraja Selsiygacha qizdirishdir, bu deyarli Quyosh markazidagi haroratga teng. Avalanche startapi TechCrunch nashriga eksklyuziv tarzda maʼlum qilishicha, uning stol ustiga sigʻadigan prototipi ushbu koʻrsatkichdan oʻtib, plazmani taxminan 11 million darajagacha qizdirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bunday natijaga dunyo miqyosida sanoqli kompaniyalargina erishgan. Koʻpgina termoyadroviy startaplar ushbu marraga yetish uchun juda katta mablagʻ sarflagan boʻlsa, Avalanche bunga 50 million dollardan kamroq venchur investitsiya bilan erishganini taʼkidlamoqda. Plazma fiziklari haroratni termometr bilan emas, balki kEV (kiloelektron-volt) oʻlchov birligi yordamida zarrachalar energiyasini oʻrganish orqali oʻlchaydilar. Mutaxassislarning fikricha, 1 kEV dan yuqori koʻrsatkich butun dunyo eʼtiborini tortadigan jiddiy natijadir.

Plazma harorati termoyadroviy tajribalarni baholashda asosiy oʻzgaruvchilardan biri hisoblanadi. Agar plazma yetarli darajada qizimasa, zarrachalarning bir-biri bilan toʻqnashish va yangi atomga aylanish ehtimoli kamayadi. Ammo plazma yetarlicha issiq, zich va barqaror boʻlsa, termoyadroviy reaksiya sodir boʻlib, ulkan miqdordagi energiya ajralib chiqadi. Bu muvaffaqiyat hali toʻliq gʻalaba degani emas, biroq startap oʻz reaktorida sarflanganidan koʻra koʻproq energiya ishlab chiqarish yoʻlida ekanidan dalolat beradi.

Avalanche kompaniyasining kichik hajmdagi prototiplari termoyadroviy energetika raqobatchilar oʻylagandan koʻra kichikroq miqyosda ham ishlashi mumkinligini koʻrsatmoqda. Aksariyat startaplar oʻnlab yoki yuzlab megavatt elektr energiyasi ishlab chiqaradigan yirik reaktorlarni loyihalashtirmoqda. Agar Avalanche ixcham va arzonroq qurilma yarata olsa, u dizel generatorlaridan tortib tabiiy gaz turbinalarigacha boʻlgan koʻplab texnologiyalarga jiddiy raqobatchi boʻlishi mumkin.

Kompaniya natijalarni hali ilmiy jurnallarda eʼlon qilmagan boʻlsa-da, hisobot MIT (Massachusets texnologiya instituti) fizigi tomonidan tasdiqlanganini bildirdi. Aksariyat reaktorlar ulkan qurilmalar boʻlgan bir paytda, Avalanche kichik oʻlchamni tanladi, chunki ixcham qurilmalarni takomillashtirish osonroq. Startapning Jyn deb nomlangan soʻnggi qurilmasining termoyadroviy oʻzagi diametri bor-yoʻgʻi besh dyuymni tashkil etadi.

AvalancheTermoyadroviy EnergiyaTexnologiyaPlazmaFizika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX sobiq xodimlari sunʻiy intellektni quyosh energiyasi bilan taʻminlamoqchiSpaceX sobiq xodimlari sunʻiy intellektni quyosh energiyasi bilan taʻminlamoqchiBugun, 12:24Samsung Galaxy S27 ilk bor tarmoqlarda koʻrinish berdiSamsung Galaxy S27 ilk bor tarmoqlarda koʻrinish berdiBugun, 12:21ASML Yevropaning yarimoʻtkazgichlar sohasidagi mustaqillik rejasini tanqid qildiASML Yevropaning yarimoʻtkazgichlar sohasidagi mustaqillik rejasini tanqid qildiBugun, 12:21Google Gemini 3.5 Live Translate texnologiyasini taqdim etdiGoogle Gemini 3.5 Live Translate texnologiyasini taqdim etdiBugun, 11:59Nafaqat Tesla, balki butun soha uchun eng yaxshisi: Elon Musk AI6 chipini maqtadiNafaqat Tesla, balki butun soha uchun eng yaxshisi: Elon Musk AI6 chipini maqtadiBugun, 11:24Huawei Mate 80 smartfonlari bozorlarni zabt etib Apple’ni ortda qoldirdiHuawei Mate 80 smartfonlari bozorlarni zabt etib Apple’ni ortda qoldirdiBugun, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus