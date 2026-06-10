Samsung Galaxy S27 ilk bor tarmoqlarda koʻrinish berdi

·0·Texno
Samsung Galaxy S27 ilk bor tarmoqlarda koʻrinish berdi

Samsung kompaniyasining boʻlajak flagman smartfoni Galaxy S27 ilk bor GSMA maʼlumotlar bazasida paydo boʻldi. Bu nufuzli manba tomonidan qurilmaning mavjudligini tasdiqlovchi birinchi rasmiy dalildir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hujjatlarda ushbu model SM-S952U katalog raqami ostida qayd etilgan. Samsung kompaniyasining anʼanaviy belgilash tizimiga koʻra, bu Amerika bozori uchun moʻljallangan va aloqa operatoriga bogʻlangan versiya ekanligini anglatadi.

Hozircha qurilmaning texnik xususiyatlari toʻliq ochiqlanmagan, biroq tarqalgan mish-mishlarga koʻra, Galaxy S27 Xitoyning BOE kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan ekranga va Exynos 2600 platformasiga ega boʻlishi mumkin. Shu bilan birga, Galaxy S27 Ultra modeliga Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro chipi oʻrnatilishi taxmin qilinmoqda.

Shuningdek, Samsung kompaniyasi Galaxy S27 uchun yangilangan kamera tizimini tayyorlayotgani haqida xabarlar bor, ammo bu yoʻnalishda tubdan oʻzgarishlar kutilmayapti. Agar kompaniya oʻzining anʼanaviy flagman yangilash jadvaliga amal qilsa, Galaxy S27 seriyasining taqdimoti 2027-yilning fevral oyida boʻlib oʻtadi.

SamsungGalaxy S27SmartfonTexnologiyaAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avalanche kompaniyasi stol ustiga sigʻadigan termoyadroviy reaktor yaratdiAvalanche kompaniyasi stol ustiga sigʻadigan termoyadroviy reaktor yaratdiBugun, 12:29SpaceX sobiq xodimlari sunʻiy intellektni quyosh energiyasi bilan taʻminlamoqchiSpaceX sobiq xodimlari sunʻiy intellektni quyosh energiyasi bilan taʻminlamoqchiBugun, 12:24ASML Yevropaning yarimoʻtkazgichlar sohasidagi mustaqillik rejasini tanqid qildiASML Yevropaning yarimoʻtkazgichlar sohasidagi mustaqillik rejasini tanqid qildiBugun, 12:21Google Gemini 3.5 Live Translate texnologiyasini taqdim etdiGoogle Gemini 3.5 Live Translate texnologiyasini taqdim etdiBugun, 11:59Nafaqat Tesla, balki butun soha uchun eng yaxshisi: Elon Musk AI6 chipini maqtadiNafaqat Tesla, balki butun soha uchun eng yaxshisi: Elon Musk AI6 chipini maqtadiBugun, 11:24Huawei Mate 80 smartfonlari bozorlarni zabt etib Apple’ni ortda qoldirdiHuawei Mate 80 smartfonlari bozorlarni zabt etib Apple’ni ortda qoldirdiBugun, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus