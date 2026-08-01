CATL 3 daqiqa 44 soniyada quvvatlanuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi

·27·Texno
CATL 3 daqiqa 44 soniyada quvvatlanuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Qisqacha

Elektr transport vositalari va maishiy texnika uchun quvvat manbalarini ishlab chiqarish bo'yicha jahon yetakchisi bo'lgan CATL kompaniyasi 10 foizdan 80 foizgacha atigi 3 daqiqayu 44 soniyada quvvat ola oladigan yangi kichik quvvatli iste'molchi akkumulyatorini namoyish etdi.

Elektr transport vositalari va maishiy texnika uchun quvvat manbalarini ishlab chiqarish boʻyicha jahon yetakchisi boʻlgan CATL kompaniyasi 10 foizdan 80 foizgacha atigi 3 daqiqayu 44 soniyada quvvat ola oladigan yangi kichik quvvatli isteʼmolchi akkumulyatorini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yutuq zamonaviy texnologiyalar yordamida elektr transport va mobil qurilmalarni quvvatlantirish vaqti endi daqiqalar bilan emas, balki soniyalar bilan oʻlchanadigan davrga kirib borayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Soʻnggi yillarda yirik avtoekspertlar va batareya ishlab chiqaruvchilar oʻrtasida oʻta tezkor quvvatlash texnologiyalari boʻyicha raqobat keskin tus oldi. Xususan, BYD kompaniyasi oʻzining Blade 2.0 akkumulyator modeli 10 foizdan 70 foizgacha quvvatni 5 daqiqada toʻldira olishini maʼlum qilgan edi. Biroq Geely bu koʻrsatkichni yaxshilab, oʻzining Golden Brick batareyasi xuddi shu hajm uchun 4 daqiqayu 22 soniya sarflashini eʼlon qilgandi.

Shunga qaramay, mazkur sohadagi yetakchilardan biri boʻlgan CATL bundan avval ham 8C tezlikda ishlovchi tijoriy akkumulyatorini namoyish etgan boʻlib, u 20 foizdan 80 foizgacha quvvatni 6 daqiqayu 48 soniyada olishi mumkin edi. Biroq kompaniyaning eng yangi isteʼmolchi uchun moʻljallangan kichik quvvatli ishlanmasi bu natijalarni ortda qoldirib, eng yuqori tezlikdagi koʻrsatkichlardan birini qayd etdi.

Bozor tendensiyalari va boshqa kompaniyalar yutuqlari

Qayd etilishicha, ushbu yangi akkumulyator hozircha bevosita avtomobillarda qoʻllanilmayapti, shu bois uni BYD va Geely kabi transport vositalarida allaqachon ishlatilayotgan texnologiyalar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri taqqoslab boʻlmaydi. Shunga qaramay, bu oddiy laboratoriya sharoitidagi sinov emas, balki real tezkor quvvatlash sharoitida sinovdan oʻtayotgan toʻlaqonli akkumulyator blokidir.

Bundan tashqari, bozorda faqat CATL emas, balki boshqa yirik oʻyinchilar ham shunday tezkor texnologiyalar ustida ishlamoqda. Jumladan, FAW guruhi yaqinda oʻz akkumulyatori 10 foizdan 70 foizgacha quvvatni 3 daqiqayu 41 soniyada olishini maʼlum qildi. Garchi bu CATL koʻrsatkichidan biroz farq qilsa-da, tafovut atigi bir necha soniyani tashkil etadi.

Mazkur tendensiyalarning barchasi bitta umumiy gʻoyaga borib taqaladi: endilikda energiya manbalarini toʻldirish vaqti soniyalar bilan hisoblanmoqda. Bu esa kelajakda elektr transport vositalaridan foydalanishni anʼanaviy yonilgʻi quyish shoxobchalarida mashina toʻldirishchalik tez va qulay jarayonga aylantirishini anglatadi.

CATLAkkumulyatorTexnologiyaElektr-mobilQuvvatlash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Microsoft Windows 11 operatsion tizimini 8 GB tezkor xotiraga ega kompyuterlar uchun optimallashtiradiMicrosoft Windows 11 operatsion tizimini 8 GB tezkor xotiraga ega kompyuterlar uchun optimallashtiradiBugun, 17:56iPhone 18 Pro modellari narxi keskin qimmatlashishi kutilmoqdaiPhone 18 Pro modellari narxi keskin qimmatlashishi kutilmoqdaBugun, 16:57Ikkinchi avlod iPhone Air modeli haqida dastlabki tafsilotlar oshkor etildiIkkinchi avlod iPhone Air modeli haqida dastlabki tafsilotlar oshkor etildiBugun, 16:30Oddiy kvartiradan chiqqan Lectric eBikes bir milliard dollar daromadga erishdiOddiy kvartiradan chiqqan Lectric eBikes bir milliard dollar daromadga erishdiBugun, 15:27Roskosmos Soyuz raketasi startining noyob suratga olish sirlarini ochdiRoskosmos Soyuz raketasi startining noyob suratga olish sirlarini ochdiBugun, 14:57Motorola ilk bor Ultra sinfidagi aqlli soatini taqdim etishga hozirlanmoqdaMotorola ilk bor Ultra sinfidagi aqlli soatini taqdim etishga hozirlanmoqdaBugun, 14:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi