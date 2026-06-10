Decart kompaniyasi real vaqt rejimida ishlovchi Oasis 3 modelini taqdim etdi
Decart startapi chorshanba kuni real vaqt rejimida fotorealistik haydash muhitini yaratishga qodir boʻlgan Oasis 3 interaktiv dunyo modelini namoyish etdi. Ushbu model hozirda API orqali foydalanish uchun ochiq. Kompaniya dastlab kam uchraydigan haydash ssenariylarini simulyatsiya qilishga muhtoj boʻlgan avtonom transport vositalari ishlab chiqaruvchilarini nishonga olmoqda, kelajakda esa robototexnika va boshqa jismoniy AI sohalariga kengayishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Decart asoschisi va bosh direktori Dean Leitersdorfning soʻzlariga koʻra, Oasis 3 dasturchilar uchun dunyo modellari atrofida OpenAI til modellari bilan qilganidek ekotizim yaratish imkonini beradi. Hozirda startapning 100 000 dan ortiq dasturchilardan iborat hamjamiyati mavjud boʻlib, ularning aksariyati Lucy video modeli asosida elektron tijorat va jonli efirlar uchun mahsulotlar yaratmoqda. Oasis 3 esa kompaniyaning jismoniy AI yoʻnalishidagi yangi qadami hisoblanadi.
Oasis 3 modelidan foydalanish narxi soniyasiga 0,02 dollarni tashkil etadi. Ushbu model Google tomonidan taqdim etilgan Genie 3 va World Labs kompaniyasining Marble loyihasi kabi raqobatchilar bilan bellashadi. Yaqinda Decart 300 million dollar investitsiya jalb qildi va uning bozor qiymati qariyb 4 milliard dollarga yetdi. Investorlar orasida Toyota, Adobe, eBay va NVIDIA kabi gigantlar bor.
Oasis 3 modelining asosiy ustunligi uning fotorealistik tasvirlari va cheksiz generatsiya qilish qobiliyatidir. Bu Decart Optimization Stack (DOS) dasturiy taʼminoti tufayli amalga oshiriladi, u modellarni NVIDIA, Amazon va Google apparat vositalarida samarali ishlashini taʼminlaydi. Natijada, ushbu modellarni ishga tushirish xarajatlari sohadagi boshqa raqobatchilarga qaraganda ancha arzon tushadi.
Model bir vaqtning oʻzida old va ikki yon tomondan koʻrinish beruvchi fizik jihatdan aniq muhitlarni yaratadi. Bu avtonom boshqaruv tizimlarini sinovdan oʻtkazish uchun juda muhimdir. Decart dasturchilarga cheklangan demo versiyalar oʻrniga cheksiz ssenariylar yaratish imkonini beradi, bu esa oʻzi boshqariladigan avtomobillar uchun turli ekstremal holatlarni modellashtirishda qoʻl keladi.
…