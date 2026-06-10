Decart kompaniyasi real vaqt rejimida ishlovchi Oasis 3 modelini taqdim etdi

·0·Texno
Decart kompaniyasi real vaqt rejimida ishlovchi Oasis 3 modelini taqdim etdi

Decart startapi chorshanba kuni real vaqt rejimida fotorealistik haydash muhitini yaratishga qodir boʻlgan Oasis 3 interaktiv dunyo modelini namoyish etdi. Ushbu model hozirda API orqali foydalanish uchun ochiq. Kompaniya dastlab kam uchraydigan haydash ssenariylarini simulyatsiya qilishga muhtoj boʻlgan avtonom transport vositalari ishlab chiqaruvchilarini nishonga olmoqda, kelajakda esa robototexnika va boshqa jismoniy AI sohalariga kengayishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Decart asoschisi va bosh direktori Dean Leitersdorfning soʻzlariga koʻra, Oasis 3 dasturchilar uchun dunyo modellari atrofida OpenAI til modellari bilan qilganidek ekotizim yaratish imkonini beradi. Hozirda startapning 100 000 dan ortiq dasturchilardan iborat hamjamiyati mavjud boʻlib, ularning aksariyati Lucy video modeli asosida elektron tijorat va jonli efirlar uchun mahsulotlar yaratmoqda. Oasis 3 esa kompaniyaning jismoniy AI yoʻnalishidagi yangi qadami hisoblanadi.

Oasis 3 modelidan foydalanish narxi soniyasiga 0,02 dollarni tashkil etadi. Ushbu model Google tomonidan taqdim etilgan Genie 3 va World Labs kompaniyasining Marble loyihasi kabi raqobatchilar bilan bellashadi. Yaqinda Decart 300 million dollar investitsiya jalb qildi va uning bozor qiymati qariyb 4 milliard dollarga yetdi. Investorlar orasida Toyota, Adobe, eBay va NVIDIA kabi gigantlar bor.

Oasis 3 modelining asosiy ustunligi uning fotorealistik tasvirlari va cheksiz generatsiya qilish qobiliyatidir. Bu Decart Optimization Stack (DOS) dasturiy taʼminoti tufayli amalga oshiriladi, u modellarni NVIDIA, Amazon va Google apparat vositalarida samarali ishlashini taʼminlaydi. Natijada, ushbu modellarni ishga tushirish xarajatlari sohadagi boshqa raqobatchilarga qaraganda ancha arzon tushadi.

Model bir vaqtning oʻzida old va ikki yon tomondan koʻrinish beruvchi fizik jihatdan aniq muhitlarni yaratadi. Bu avtonom boshqaruv tizimlarini sinovdan oʻtkazish uchun juda muhimdir. Decart dasturchilarga cheklangan demo versiyalar oʻrniga cheksiz ssenariylar yaratish imkonini beradi, bu esa oʻzi boshqariladigan avtomobillar uchun turli ekstremal holatlarni modellashtirishda qoʻl keladi.

DecartOasis 3Sunʼiy IntellektNVIDIATexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink yuqori balandlikda tezkor internet bilan aviakompaniyalarni zabt etmoqdaStarlink yuqori balandlikda tezkor internet bilan aviakompaniyalarni zabt etmoqdaBugun, 13:22VPN xizmatlarini bloklashga urinishlar Rossiya xostinglarida nosozlik keltirib chiqardiVPN xizmatlarini bloklashga urinishlar Rossiya xostinglarida nosozlik keltirib chiqardiBugun, 13:20Yandex Pogoda ilovasida ob-havoga munosabat bildirish uchun stikerlar paydo boʻldiYandex Pogoda ilovasida ob-havoga munosabat bildirish uchun stikerlar paydo boʻldiBugun, 12:57Nima uchun barcha yirik kompaniyalar energetika bozoriga intilmoqdaNima uchun barcha yirik kompaniyalar energetika bozoriga intilmoqdaBugun, 12:57Snapchat 16 yoshgacha boʻlgan foydalanuvchilar uchun yangi cheklovlar joriy etdiSnapchat 16 yoshgacha boʻlgan foydalanuvchilar uchun yangi cheklovlar joriy etdiBugun, 12:51RedMagic 11S Pro xalqaro bozorga chiqdi: Yashirin kamera va kuchli sovutish tizimiRedMagic 11S Pro xalqaro bozorga chiqdi: Yashirin kamera va kuchli sovutish tizimiBugun, 12:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus