United Airlines va Rolls-Royce oʻrtasida 175 mln dollarlik nizo kelib chiqdi

·0·Texno
United Airlines va Rolls-Royce oʻrtasida 175 mln dollarlik nizo kelib chiqdi

Dunyoning eng yirik aviakompaniyalaridan biri — United Airlines va Britaniyaning aviatsiya dvigatellari ishlab chiqaruvchisi Rolls-Royce oʻrtasida ziddiyat kuchaymoqda. United Airlines rahbari Skott Kerbi Rolls-Royce kompaniyasini keskin tanqid qilib, u buyurtmalarni mahsulot sifati tufayli emas, balki raqobat yoʻqligi sababli qoʻlga kiritayotganini taʼkidladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rio-de-Janeyroda oʻtgan Xalqaro havo transporti assotsiatsiyasining (IATA AGM 2026) yillik konferensiyasida Kerbi Airbus A350 atrofidagi vaziyatga toʻxtalib oʻtdi. Bugungi kunda ushbu oilaga mansub barcha samolyotlar faqat Rolls-Royce Trent XWB dvigatellari bilan jihozlanmoqda, bu esa aviakompaniyalarni boshqa yetkazib beruvchini tanlash imkoniyatidan mahrum qiladi. Kerbining soʻzlariga koʻra, bunday qaramlik tashuvchilar uchun jiddiy xavf tugʻdiradi.

Ushbu keskin bayonotlar ortida koʻp million dollarlik moliyaviy nizo yotibdi. Bir necha yil avval United Airlines avvalroq buyurtma qilingan Airbus A350-900 samolyotlaridan voz kechib, Boeing 787 parkini kengaytirishga qaror qilgan edi. Shundan soʻng aviakompaniya dvigatellar uchun oldindan toʻlangan 175 million dollar miqdoridagi avansni qaytarishni talab qildi.

United Airlines tomoni Britaniya kompaniyasi shartnoma majburiyatlarini bajarmaganini daʼvo qilmoqda. Rolls-Royce esa bunga rozi emas va kelishuvning bajarilishini hamda yetkazilgan zararni qoplashni talab qilib, qarshi daʼvo arizasi bilan sudga murojaat qildi. Mazkur sud jarayoni natijasi butun aviatsiya sanoati uchun muhim ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Trent XWB dvigatellari avval ham tanqidga uchragan edi. Xususan, Emirates rahbari Tim Klark Yaqin Sharqning qumli va changli iqlim sharoitida ushbu dvigatellarning chidamliligi pastligini aytib, Rolls-Royce muammoni hal qilmaguncha Airbus A350-1000 samolyotlarini sotib olmasligini maʼlum qilgan edi.

United AirlinesRolls-RoyceAirbus A350AviatsiyaShartnoma
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar Anthropic kompaniyasining Fable modelidan noroziKiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar Anthropic kompaniyasining Fable modelidan noroziBugun, 15:53Zest: Odamlar haqiqatda qayerda ovqatlanishini koʻrsatuvchi yangi ilovaZest: Odamlar haqiqatda qayerda ovqatlanishini koʻrsatuvchi yangi ilovaBugun, 15:51Nima uchun korporativ AI VivaTech 2026 koʻrgazmasining asosiy mavzusiga aylanadiNima uchun korporativ AI VivaTech 2026 koʻrgazmasining asosiy mavzusiga aylanadiBugun, 15:29Datadog faxriylari AI kodlash bozorida Niteshift startapiga asos soldiDatadog faxriylari AI kodlash bozorida Niteshift startapiga asos soldiBugun, 15:24Pinterest va Amazon hamkorligi: Kreatorlar uchun yangi imkoniyatlarPinterest va Amazon hamkorligi: Kreatorlar uchun yangi imkoniyatlarBugun, 14:54SpaceX IPO: Ilon Maskning koinotdagi maʼlumotlar markazlari va ulkan rejalariSpaceX IPO: Ilon Maskning koinotdagi maʼlumotlar markazlari va ulkan rejalariBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus