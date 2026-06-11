Computex 2026: Asus yangi ROG Ally X20 va Nvidia RTX Spark noutbuklarini taqdim etdi
Computex 2026 koʻrgazmasida Asus kompaniyasi portativ geyming va kontent yaratuvchilar uchun moʻljallangan inqilobiy qurilmalarini namoyish etdi. Tadbirning asosiy yulduzi Republic of Gamers brendining 20 yilligiga bagʻishlangan ROG Ally X20 Bundle konsoli boʻldi. Ushbu qurilma 7,4 dyuymli, 120 Gs chastotali va 1400 nit yorqinlikka ega OLED-ekran bilan jihozlangan. Konsol AMD Ryzen AI Z2 Extreme protsessori va 24 GB tezkor xotira bilan ishlaydi hamda faqat ROG Xreal R1 Edition 20 virtual koʻzoynaklari bilan birga sotiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Geymerlar uchun yana bir muhim yangilik — ROG Strix Scar 18 flagman noutbugi boʻldi. Bu dunyodagi birinchi 18 dyuymli 4K Mini LED displeyga ega noutbuk boʻlib, u 240 Gs yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Qurilma ichiga Intel Core Ultra 9 290HX Plus protsessori va 24 GB GDDR7 xotirali GeForce RTX 5090 Laptop GPU oʻrnatilgan. Tizimning umumiy quvvati 320 W gacha yetadi, maʼlumotlarni saqlash uchun esa 8 TB gacha boʻlgan PCIe 5.0 drayverlaridan foydalanilgan.
Asus shuningdek, Nvidia RTX Spark platformasidagi ilk ProArt P16 va P14 modellarini ham koʻrsatdi. Bu noutbuklar mutlaqo yangi arxitekturaga ega: 20 yadroli Nvidia Grace protsessori NVLink-C2C orqali Blackwell RTX grafikasi bilan bogʻlangan. Tizim 128 GB birlashgan xotiraga ega boʻlib, 1 petaflops sunʼiy intellekt unumdorligini taʼminlaydi. Ushbu modellar OLED-ekranlar va stilus yordamida ishlash imkoniyati bilan professional dizaynerlar uchun moʻljallangan.
Ommaviy segment uchun Qualcomm Snapdragon X chipida ishlaydigan Vivobook S16 (S5608) taqdim etildi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu noutbuk bir marta quvvatlanishda 25 soatdan ortiq avtonom ishlay oladi. Qurilma 16 dyuymli OLED-displey, 16 GB LPDDR5X xotira va 512 GB SSD bilan jihozlangan. Yengil va ixcham korpusga ega ushbu model kundalik vazifalar va uzoq vaqt mobil holatda ishlash uchun ideal yechim sifatida koʻrilmoqda.
…