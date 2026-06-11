Computex 2026: Asus yangi ROG Ally X20 va Nvidia RTX Spark noutbuklarini taqdim etdi

·0·Texno
Computex 2026: Asus yangi ROG Ally X20 va Nvidia RTX Spark noutbuklarini taqdim etdi

Computex 2026 koʻrgazmasida Asus kompaniyasi portativ geyming va kontent yaratuvchilar uchun moʻljallangan inqilobiy qurilmalarini namoyish etdi. Tadbirning asosiy yulduzi Republic of Gamers brendining 20 yilligiga bagʻishlangan ROG Ally X20 Bundle konsoli boʻldi. Ushbu qurilma 7,4 dyuymli, 120 Gs chastotali va 1400 nit yorqinlikka ega OLED-ekran bilan jihozlangan. Konsol AMD Ryzen AI Z2 Extreme protsessori va 24 GB tezkor xotira bilan ishlaydi hamda faqat ROG Xreal R1 Edition 20 virtual koʻzoynaklari bilan birga sotiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Geymerlar uchun yana bir muhim yangilik — ROG Strix Scar 18 flagman noutbugi boʻldi. Bu dunyodagi birinchi 18 dyuymli 4K Mini LED displeyga ega noutbuk boʻlib, u 240 Gs yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Qurilma ichiga Intel Core Ultra 9 290HX Plus protsessori va 24 GB GDDR7 xotirali GeForce RTX 5090 Laptop GPU oʻrnatilgan. Tizimning umumiy quvvati 320 W gacha yetadi, maʼlumotlarni saqlash uchun esa 8 TB gacha boʻlgan PCIe 5.0 drayverlaridan foydalanilgan.

Asus shuningdek, Nvidia RTX Spark platformasidagi ilk ProArt P16 va P14 modellarini ham koʻrsatdi. Bu noutbuklar mutlaqo yangi arxitekturaga ega: 20 yadroli Nvidia Grace protsessori NVLink-C2C orqali Blackwell RTX grafikasi bilan bogʻlangan. Tizim 128 GB birlashgan xotiraga ega boʻlib, 1 petaflops sunʼiy intellekt unumdorligini taʼminlaydi. Ushbu modellar OLED-ekranlar va stilus yordamida ishlash imkoniyati bilan professional dizaynerlar uchun moʻljallangan.

Ommaviy segment uchun Qualcomm Snapdragon X chipida ishlaydigan Vivobook S16 (S5608) taqdim etildi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu noutbuk bir marta quvvatlanishda 25 soatdan ortiq avtonom ishlay oladi. Qurilma 16 dyuymli OLED-displey, 16 GB LPDDR5X xotira va 512 GB SSD bilan jihozlangan. Yengil va ixcham korpusga ega ushbu model kundalik vazifalar va uzoq vaqt mobil holatda ishlash uchun ideal yechim sifatida koʻrilmoqda.

AsusROG AllyNvidiaRTX SparkNoutbuk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Internet shart emas: NSPK aqlli soatlar orqali oflayn toʻlov tizimini ishga tushiradiInternet shart emas: NSPK aqlli soatlar orqali oflayn toʻlov tizimini ishga tushiradiKecha, 17:55SpaceX Boeing 747 oʻlchamidagi sunʼiy intellekt sunʼiy yoʻldoshlarini yaratadiSpaceX Boeing 747 oʻlchamidagi sunʼiy intellekt sunʼiy yoʻldoshlarini yaratadiKecha, 17:54Moskva hayvonot bogʻida sunʼiy intellekt pandalarni kuzatishni boshladiMoskva hayvonot bogʻida sunʼiy intellekt pandalarni kuzatishni boshladiKecha, 17:29Yoqutistonda PASECA robotlashtirilgan mobil dron stansiyasi taqdim etildiYoqutistonda PASECA robotlashtirilgan mobil dron stansiyasi taqdim etildiKecha, 17:25AI-pilled kompaniyalari har bir xodim uchun oyiga 7500 dollar sarflamoqdaAI-pilled kompaniyalari har bir xodim uchun oyiga 7500 dollar sarflamoqdaKecha, 17:24Netflix Osiyoda yangilangan mobil ilova va bolalar oʻyinlarini kengaytirmoqdaNetflix Osiyoda yangilangan mobil ilova va bolalar oʻyinlarini kengaytirmoqdaKecha, 17:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus