Xakerlar 100 dan ortiq tashkilotning Oracle PeopleSoft serverlarini buzib kirdi

·27·Texno
Xakerlar 100 dan ortiq tashkilotning Oracle PeopleSoft serverlarini buzib kirdi

Mashhur ShinyHunters kiberjinoyatchilar guruhi 100 dan ortiq tashkilot, jumladan, koʻplab universitetlarning Oracle PeopleSoft serverlarini buzib kirganini maʻlum qildi. Bu haqda guruh aʻzolaridan biri TechCrunch nashriga xabar bergan. Mazkur kiberhujumlar haqida birinchi boʻlib BleepingComputer nashri xabar tarqatdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Oracle PeopleSoft — bu ish haqi, inson resurslari, maʻmuriyat va boshqa biznes jarayonlarini boshqarish uchun moʻljallangan korporativ dasturiy taʻminotdir. Ushbu voqea ShinyHunters hozirgi vaqtda eng faol kiberjinoyatchi guruhlardan biri boʻlib qolayotganini va ommaviy xakerlik hujumlarini oʻzining asosiy yoʻnalishiga aylantirganini koʻrsatmoqda.

Guruhning ish uslubi ommabop dasturiy taʻminotlardagi zaifliklarni topish va shu orqali bir vaqtning oʻzida koʻplab qurbonlarga zarar yetkazishdan iborat. Xakerlar tomonidan jabrlanuvchilarga yuborilgan xabarda talabalar, abituriyentlar, moliyaviy yordam, immigratsiya, sogʻliqni saqlash va maʻmuriy maʻlumotlar oʻgʻirlangani aytilgan.

Oʻgʻirlangan maʻlumotlar orasida talabalarning uy manzillari, telefon raqamlari, elektron pochta manzillari va tugʻilgan sanalari mavjud. Xakerning soʻzlariga koʻra, nishonga olingan maktab va oliygohlarning aksariyati avvalroq boshqa kampaniyalar doirasida ham kiberhujumga uchragan edi.

Guruh aʻzosining taʻkidlashicha, ularning asl maqsadi FBI (FTB)ning PeopleSoft serverini buzish boʻlgan. Ular shu orqali oʻtgan oyda FBI tomonidan eʻlon qilingan ogohlantirishdagi "swatting" (yolgʻon chaqiriqlar) hujumlariga ShinyHunters aloqador emasligi haqida bayonot bermoqchi boʻlishgan. Biroq, FBI serveriga kirish urinishi muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Oracle kompaniyasi hozircha ushbu holat yuzasidan izoh bermadi.

KiberxavfsizlikOracleShinyHuntersXakerlarMaʻlumotlar Oʻgʻirlanishi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

xAI muhandisi Grok xavfsizligi haqida ogohlantirgani uchun ishdan boʻshatilganxAI muhandisi Grok xavfsizligi haqida ogohlantirgani uchun ishdan boʻshatilganBugun, 22:56Andrew Yang Vashingtonni kutishdan voz kechib yangi startapga qoʻl urdiAndrew Yang Vashingtonni kutishdan voz kechib yangi startapga qoʻl urdiBugun, 22:28Amazon sunʼiy intellekt poygasi uchun 17,5 milliard dollar qarz oladiAmazon sunʼiy intellekt poygasi uchun 17,5 milliard dollar qarz oladiBugun, 20:30Google Pixel smartfonlaridagi cheksiz qayta yuklanish muammosi hal etilmadiGoogle Pixel smartfonlaridagi cheksiz qayta yuklanish muammosi hal etilmadiBugun, 20:23Tesla hukmronlik qilayotgan energiya saqlash bozoriga GM ham kirdiTesla hukmronlik qilayotgan energiya saqlash bozoriga GM ham kirdiBugun, 20:21Wing dronlari orqali yetkazib berish xizmati AQShda kengaymoqdaWing dronlari orqali yetkazib berish xizmati AQShda kengaymoqdaBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus