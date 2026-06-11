Sam Altman va Jakub Pachocki OpenAI kelajagi hamda uchinchi faza haqida

·30·Texno
Sam Altman va Jakub Pachocki OpenAI kelajagi hamda uchinchi faza haqida

OpenAI rahbari Sam Altman va kompaniyaning bosh olimi Jakub Pachocki hammualliflikdagi yangi maqolasida sunʼiy intellekt rivojlanishini elektr energiyasining tarqalishi bilan qiyosladi. Ularning fikricha, XX asrda elektrlashtirish iqtisodiy oʻsishni qanday tezlashtirgan boʻlsa, sunʼiy intellekt ham iqtisodiyot, fan va kundalik hayotni qayta quruvchi asosiy texnologiyaga aylanadi. Mualliflar texnologiyaning asosiy samarasi uning ommaviy tarqalishi va inson imkoniyatlari doirasini kengaytirishi bilan bogʻliqligini taʼkidlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maqolada OpenAI strategiyasining «uchinchi fazasiga» oʻtish masalasi koʻtarilgan. Birinchi faza AGI sohasidagi fundamental tadqiqotlar boʻlsa, ikkinchisi texnologiyalarni mahsulotga aylantirish va joriy etish edi. Uchinchi faza esa iqtisodiyotning sunʼiy intellekt atrofida qayta qurilishi, modellarning xavfsizligi, arzonligi va kundalik jarayonlarga integratsiyalashuvini taʼminlashni koʻzda tutadi. Shuningdek, har bir inson uchun shaxsiy AGI darajasidagi yordamchiga ega boʻlish imkoniyati strategik maqsad sifatida belgilangan.

Alohida eʼtibor ilmiy tadqiqotlar kelajagiga qaratilgan. Sam Altman va Jakub Pachocki 2028-yilga borib OpenAI ichidagi tadqiqotlarning katta qismi sunʼiy intellekt tizimlari bilan hamkorlikda amalga oshirilishini bashorat qilmoqda. Sunʼiy intellekt gipotezalarni shakllantirish va ularni tekshirishda ishtirok etib, ilmiy kashfiyotlar surʼatini keskin oshiradi. Bu jarayonda insonning roli vazifalarni bajarishdan maqsadlarni belgilash va natijalarni baholashga oʻzgaradi.

Mualliflar texnologiyaning bir necha kompaniya yoki davlatlar qoʻlida toʻplanib qolishi xavfli ekanini qayd etishdi. Ular xalqaro muvofiqlashtirish mexanizmlarini yaratish, xavflar xavfsizlik choralaridan oʻzib ketgan taqdirda poygani sekinlashtirish va sunʼiy intellekt tizimlarining barqarorligini taʼminlovchi global standartlarni ishlab chiqish zarurligini taʼkidlamoqda.

OpenAISam AltmanSunʼiy IntellektAGITexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel noutbuklar narxini keskin pasaytirishning yangi usulini oʻylab topdiIntel noutbuklar narxini keskin pasaytirishning yangi usulini oʻylab topdiBugun, 23:21xAI muhandisi Grok xavfsizligi haqida ogohlantirgani uchun ishdan boʻshatilganxAI muhandisi Grok xavfsizligi haqida ogohlantirgani uchun ishdan boʻshatilganBugun, 22:56Andrew Yang Vashingtonni kutishdan voz kechib yangi startapga qoʻl urdiAndrew Yang Vashingtonni kutishdan voz kechib yangi startapga qoʻl urdiBugun, 22:28Xakerlar 100 dan ortiq tashkilotning Oracle PeopleSoft serverlarini buzib kirdiXakerlar 100 dan ortiq tashkilotning Oracle PeopleSoft serverlarini buzib kirdiBugun, 21:55Amazon sunʼiy intellekt poygasi uchun 17,5 milliard dollar qarz oladiAmazon sunʼiy intellekt poygasi uchun 17,5 milliard dollar qarz oladiBugun, 20:30Google Pixel smartfonlaridagi cheksiz qayta yuklanish muammosi hal etilmadiGoogle Pixel smartfonlaridagi cheksiz qayta yuklanish muammosi hal etilmadiBugun, 20:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus