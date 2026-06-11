SpaceX IPO ajiotaji fonida texnologiya va kriptovalyuta bozorlari pasaymoqda

·33·Texno
SpaceX IPO ajiotaji fonida texnologiya va kriptovalyuta bozorlari pasaymoqda

Texnologiya sektori va kriptovalyuta bozorlari SpaceX kompaniyasining rekord darajadagi birlamchi ommaviy joylashtiruvi (IPO) kutilmalari fonida keskin pasayishni boshdan kechirmoqda. Tahlilchilarning fikriga koʻra, joriy sotuvlar "mega-joylashtiruv oldidan likvidlik siqilishi" bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Bunda investorlar SpaceX aksiyalarini sotib olish uchun kapital boʻshatish maqsadida oʻz aktivlarini ommaviy ravishda sotmoqdalar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reuters maʼlumotlariga koʻra, SpaceX IPOʻsi uchun 250 milliard dollardan ortiq talab shakllangan, vaholanki maqsadli jalb qilinadigan mablagʻ miqdori 75 milliard dollar atrofida. Talabning taklifdan toʻrt baravar koʻpligi ushbu bitimni xususiy joylashtirishlar tarixidagi eng talabgir jarayonlardan biriga aylantirdi. Kompaniyaning bozor qiymati ushbu jarayonda taxminan 1,8 trillion dollarga yetishi kutilmoqda.

Ushbu voqealar fonida AQSH texnologiya sektori sezilarli pasayish koʻrsatdi, kriptovalyuta bozori esa oxirgi hafta ichida 180 milliard dollardan ortiq kapitallashuvini yoʻqotdi. Bitrue Research Institute tadqiqot boʻlimi rahbari Andri Fauzan Adziima joriy dinamikani kapitalning xatarli aktivlardan vaqtincha chiqib ketishi bilan izohladi. Uning soʻzlariga koʻra, bu uzoq muddatli "ayiq trendi" emas, balki yirik IPO oldidan kapitalning qisqa muddatli rotatsiyasidir.

SpaceX kompaniyasining asosiy daromad manbai hozirda Starlink sunʼiy yoʻldosh internet tarmogʻi hisoblanadi. Shuningdek, kompaniya sunʼiy intellekt va "kosmik maʼlumotlar markazlari" (ЦОД) sohasida oʻnlab trillion dollarlik salohiyatga ega ekanligini taʼkidlamoqda. Shu bilan birga, yirik kriptovalyuta birjalari SpaceX qiymatiga bogʻlangan hosilaviy vositalarni ishga tushirdi va ularning savdo hajmi dastlabki 18 kunda 2,1 milliard dollardan oshib ketdi.

Hozirda bozor yuqori volatillik holatida boʻlib, bitta yirik voqea butun texnologiya va kriptovalyuta segmentidagi kapital taqsimotiga taʼsir oʻtkazmoqda. Agar tahlilchilarning farazi toʻgʻri boʻlsa, joriy korreksiya bozor tarixidagi eng yirik IPOʻlardan biri oldidan vaqtinchalik likvidlik qayta taqsimlanishi boʻlib chiqadi.

SpaceXIPOKriptovalyutaStarlinkTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Raqamli hayot sifati: 4,5 milliondan ortiq foydalanuvchi xmail domeniga oʻtdiRaqamli hayot sifati: 4,5 milliondan ortiq foydalanuvchi xmail domeniga oʻtdiBugun, 07:56Oppo yangi buklama smartfoni: Snapdragon 8 Elite va iPhone Ultra dizayniOppo yangi buklama smartfoni: Snapdragon 8 Elite va iPhone Ultra dizayniBugun, 05:59Xiaomi 17T va 17T Pro: 7000 mA·soat batareya va 5 yillik kafolat bilanXiaomi 17T va 17T Pro: 7000 mA·soat batareya va 5 yillik kafolat bilanBugun, 05:58RTX 5090 va Ryzen 9 9950X3D: Cooler Master Cosmos Gold Limited Edition taqdim etildiRTX 5090 va Ryzen 9 9950X3D: Cooler Master Cosmos Gold Limited Edition taqdim etildiBugun, 05:26Opendoor Hindistondan chiqmoqda: Sunʻiy intellekt autsorsingni oʻzgartirmoqdaOpendoor Hindistondan chiqmoqda: Sunʻiy intellekt autsorsingni oʻzgartirmoqdaBugun, 04:27Elektromobillarning «oʻlik» akkumulyatorlarini tiklovchi suyuqlik topildiElektromobillarning «oʻlik» akkumulyatorlarini tiklovchi suyuqlik topildiBugun, 03:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus