SpaceX IPO ajiotaji fonida texnologiya va kriptovalyuta bozorlari pasaymoqda
Texnologiya sektori va kriptovalyuta bozorlari SpaceX kompaniyasining rekord darajadagi birlamchi ommaviy joylashtiruvi (IPO) kutilmalari fonida keskin pasayishni boshdan kechirmoqda. Tahlilchilarning fikriga koʻra, joriy sotuvlar "mega-joylashtiruv oldidan likvidlik siqilishi" bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Bunda investorlar SpaceX aksiyalarini sotib olish uchun kapital boʻshatish maqsadida oʻz aktivlarini ommaviy ravishda sotmoqdalar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reuters maʼlumotlariga koʻra, SpaceX IPOʻsi uchun 250 milliard dollardan ortiq talab shakllangan, vaholanki maqsadli jalb qilinadigan mablagʻ miqdori 75 milliard dollar atrofida. Talabning taklifdan toʻrt baravar koʻpligi ushbu bitimni xususiy joylashtirishlar tarixidagi eng talabgir jarayonlardan biriga aylantirdi. Kompaniyaning bozor qiymati ushbu jarayonda taxminan 1,8 trillion dollarga yetishi kutilmoqda.
Ushbu voqealar fonida AQSH texnologiya sektori sezilarli pasayish koʻrsatdi, kriptovalyuta bozori esa oxirgi hafta ichida 180 milliard dollardan ortiq kapitallashuvini yoʻqotdi. Bitrue Research Institute tadqiqot boʻlimi rahbari Andri Fauzan Adziima joriy dinamikani kapitalning xatarli aktivlardan vaqtincha chiqib ketishi bilan izohladi. Uning soʻzlariga koʻra, bu uzoq muddatli "ayiq trendi" emas, balki yirik IPO oldidan kapitalning qisqa muddatli rotatsiyasidir.
SpaceX kompaniyasining asosiy daromad manbai hozirda Starlink sunʼiy yoʻldosh internet tarmogʻi hisoblanadi. Shuningdek, kompaniya sunʼiy intellekt va "kosmik maʼlumotlar markazlari" (ЦОД) sohasida oʻnlab trillion dollarlik salohiyatga ega ekanligini taʼkidlamoqda. Shu bilan birga, yirik kriptovalyuta birjalari SpaceX qiymatiga bogʻlangan hosilaviy vositalarni ishga tushirdi va ularning savdo hajmi dastlabki 18 kunda 2,1 milliard dollardan oshib ketdi.
Hozirda bozor yuqori volatillik holatida boʻlib, bitta yirik voqea butun texnologiya va kriptovalyuta segmentidagi kapital taqsimotiga taʼsir oʻtkazmoqda. Agar tahlilchilarning farazi toʻgʻri boʻlsa, joriy korreksiya bozor tarixidagi eng yirik IPOʻlardan biri oldidan vaqtinchalik likvidlik qayta taqsimlanishi boʻlib chiqadi.
…