iPhone internet uchun, Samsung esa suhbatlar uchun: 2026-yilgi trendlar

·32·Texno
iPhone internet uchun, Samsung esa suhbatlar uchun: 2026-yilgi trendlar

«YuKassa» toʻlov servisi va «SberMobayl» operatori mutaxassislari 2026-yil bahorida smartfon bozoridagi asosiy tendensiyalarni tahlil qilib, foydalanuvchilarning brendlarga boʻlgan sadoqatini oʻrganishdi. Tadqiqotga koʻra, Rossiya elektronika bozorida savdo hajmi 18 foizga oshgan boʻlsa-da, oʻrtacha xarid summasi 17 foizga pasayib, 11 480 rublni tashkil etgan. Ekspertlar buni qurilmalarning xizmat qilish muddati uzaygani va xaridorlarning oʻrta toifadagi ishonchli modellarga koʻproq eʻtibor qaratayotgani bilan izohlashmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfonlar reytingida iPhone 11 bazaviy modeli ketma-ket ikkinchi yil yetakchilikni qoʻldan boy bermayapti. Ikkinchi oʻrinni Realme Note 50 egallagan boʻlsa, kuchli beshlikdagi eng katta oʻzgarish Samsung Galaxy A16 modelining keskin koʻtarilishi boʻldi. Ushbu smartfon oʻtgan yilgi bronza egasi iPhone 13 hamda Xiaomi brendining Redmi 9A va Redmi 9C NFC kabi modellarini ortda qoldirib, uchinchi pogʻonaga joylashdi. Redmi 9C NFC esa hali ham oʻz ommabopligini saqlab qolgan holda beshinchi oʻrinni band etib turibdi.

Qurilmalardan foydalanish tahlili qiziqarli qonuniyatlarni yuzaga chiqardi. iPhone egalari Samsung foydalanuvchilariga qaraganda 30 foiz, Xiaomi egalariga qaraganda esa 15 foiz koʻproq mobil internet sarflashi maʻlum boʻldi. Bu Apple smartfonlari egalarining onlayn kontent va ijtimoiy tarmoqlarda faolroq ekanligidan dalolat beradi.

Boshqa tomondan, Samsung foydalanuvchilari telefon orqali muloqot qilish boʻyicha mutlaq yetakchi boʻlib chiqdi. Ularning qoʻngʻiroqlari davomiyligi iPhone egalariga nisbatan 18 foizga, Xiaomi foydalanuvchilariga qaraganda esa 15 foizga koʻproqdir. Umuman olganda, bozorda ovozli aloqaga boʻlgan talab ortib bormoqda: oxirgi bir yil ichida oʻrtacha ovozli trafik hajmi 25 foizga oʻsgan.

iPhoneSamsungXiaomiSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone foydalanuvchilari uchun kutilmagan sovgʻa: iOS 27 tizimida AirDrop tezligi keskin oshdiiPhone foydalanuvchilari uchun kutilmagan sovgʻa: iOS 27 tizimida AirDrop tezligi keskin oshdiBugun, 11:29Starlink Chili osmonida: Vertolyotlar uchun 310 Mbit/s tezlikdagi internetStarlink Chili osmonida: Vertolyotlar uchun 310 Mbit/s tezlikdagi internetBugun, 11:23Cuktech yangi 90 W quvvatli ixcham quvvatlantirgichni taqdim etadiCuktech yangi 90 W quvvatli ixcham quvvatlantirgichni taqdim etadiBugun, 10:52NASA Artemis III ekipaji tarkibida ayollar yoʻqligi sababli tanqidga uchradiNASA Artemis III ekipaji tarkibida ayollar yoʻqligi sababli tanqidga uchradiBugun, 10:26Starlink Paragvayning chekka hududlaridagi maktablarni internetga uladiStarlink Paragvayning chekka hududlaridagi maktablarni internetga uladiBugun, 10:22Whoosh Meksika poytaxtida ish boshladi: Imkoniyatlar Moskva bilan tengWhoosh Meksika poytaxtida ish boshladi: Imkoniyatlar Moskva bilan tengBugun, 09:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus