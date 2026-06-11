iPhone internet uchun, Samsung esa suhbatlar uchun: 2026-yilgi trendlar
«YuKassa» toʻlov servisi va «SberMobayl» operatori mutaxassislari 2026-yil bahorida smartfon bozoridagi asosiy tendensiyalarni tahlil qilib, foydalanuvchilarning brendlarga boʻlgan sadoqatini oʻrganishdi. Tadqiqotga koʻra, Rossiya elektronika bozorida savdo hajmi 18 foizga oshgan boʻlsa-da, oʻrtacha xarid summasi 17 foizga pasayib, 11 480 rublni tashkil etgan. Ekspertlar buni qurilmalarning xizmat qilish muddati uzaygani va xaridorlarning oʻrta toifadagi ishonchli modellarga koʻproq eʻtibor qaratayotgani bilan izohlashmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfonlar reytingida iPhone 11 bazaviy modeli ketma-ket ikkinchi yil yetakchilikni qoʻldan boy bermayapti. Ikkinchi oʻrinni Realme Note 50 egallagan boʻlsa, kuchli beshlikdagi eng katta oʻzgarish Samsung Galaxy A16 modelining keskin koʻtarilishi boʻldi. Ushbu smartfon oʻtgan yilgi bronza egasi iPhone 13 hamda Xiaomi brendining Redmi 9A va Redmi 9C NFC kabi modellarini ortda qoldirib, uchinchi pogʻonaga joylashdi. Redmi 9C NFC esa hali ham oʻz ommabopligini saqlab qolgan holda beshinchi oʻrinni band etib turibdi.
Qurilmalardan foydalanish tahlili qiziqarli qonuniyatlarni yuzaga chiqardi. iPhone egalari Samsung foydalanuvchilariga qaraganda 30 foiz, Xiaomi egalariga qaraganda esa 15 foiz koʻproq mobil internet sarflashi maʻlum boʻldi. Bu Apple smartfonlari egalarining onlayn kontent va ijtimoiy tarmoqlarda faolroq ekanligidan dalolat beradi.
Boshqa tomondan, Samsung foydalanuvchilari telefon orqali muloqot qilish boʻyicha mutlaq yetakchi boʻlib chiqdi. Ularning qoʻngʻiroqlari davomiyligi iPhone egalariga nisbatan 18 foizga, Xiaomi foydalanuvchilariga qaraganda esa 15 foizga koʻproqdir. Umuman olganda, bozorda ovozli aloqaga boʻlgan talab ortib bormoqda: oxirgi bir yil ichida oʻrtacha ovozli trafik hajmi 25 foizga oʻsgan.
…