Telegram’da dronlar haqidagi soxta kanallar orqali yangi firibgarlik aniqlandi
Rossiyada Telegram foydalanuvchilarini nishonga olgan yangi koʻp bosqichli firibgarlik sxemasi aniqlandi. Kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislarning soʻzlariga koʻra, jinoyatchilar dronlar hujumi haqida ogohlantiruvchi soxta kanallar orqali odamlarni jalb qilib, yakunda ularning pullarini oʻzlashtirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sxema tuman va mahalla chatlarida "Radar" soʻzi va shahar nomi qoʻshilgan Telegram-kanallarga havolalar tarqatishdan boshlanadi. Oʻzini "qoʻshni" qilib koʻrsatuvchi shaxslar tomonidan boshqariladigan ushbu kanallar rasmiy manba koʻrinishida boʻlib, foydalanuvchilar ishonchini qozonadi. Kanalga kirgan shaxs bir nechta havolalar zanjiri boʻylab oʻtishga majburlanadi.
Navbatdagi bosqichda foydalanuvchi turli botlarga yoʻnaltiriladi. Ulardan biri goʻyoki musodara qilingan avtomobillarni sotishni taklif qilsa, boshqasi aloqa boʻlmagan joyda ham ishlovchi maxsus ogohlantirish tizimi ekanligini daʼvo qiladi. Bu harakatlardan koʻzlangan asosiy maqsad — foydalanuvchini kelgusida fishing xabarlarini yuborish uchun moʻljallangan botlarga aʼzo qilishdir.
Yakuniy bosqichda jabrlanuvchi "Rabota Rossii" davlat portali dizaynini takrorlovchi soxta saytga tushadi. U yerda tajribasiz shaxslar uchun soatiga 4000 rubl va oyiga 300 ming rublgacha masofaviy daromad vaʼda qilinadi. Toʻlovni olish uchun Telegram orqali "menejer" bilan bogʻlanish soʻraladi.
Muloqot davomida firibgarlar turli bahonalar bilan foydalanuvchidan maʼlum miqdorda toʻlov amalga oshirishni talab qiladi. Natijada, foydalanuvchi vaʼda qilingan pulni olish oʻrniga oʻz mablagʻlaridan ayriladi. Mutaxassislar shubhali havolalarga kirmaslikni va faqat rasmiy manbalarga tayanishni tavsiya etmoqda.
…