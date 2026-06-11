Telegram’da dronlar haqidagi soxta kanallar orqali yangi firibgarlik aniqlandi

·22·Texno
Telegram’da dronlar haqidagi soxta kanallar orqali yangi firibgarlik aniqlandi

Rossiyada Telegram foydalanuvchilarini nishonga olgan yangi koʻp bosqichli firibgarlik sxemasi aniqlandi. Kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislarning soʻzlariga koʻra, jinoyatchilar dronlar hujumi haqida ogohlantiruvchi soxta kanallar orqali odamlarni jalb qilib, yakunda ularning pullarini oʻzlashtirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sxema tuman va mahalla chatlarida "Radar" soʻzi va shahar nomi qoʻshilgan Telegram-kanallarga havolalar tarqatishdan boshlanadi. Oʻzini "qoʻshni" qilib koʻrsatuvchi shaxslar tomonidan boshqariladigan ushbu kanallar rasmiy manba koʻrinishida boʻlib, foydalanuvchilar ishonchini qozonadi. Kanalga kirgan shaxs bir nechta havolalar zanjiri boʻylab oʻtishga majburlanadi.

Navbatdagi bosqichda foydalanuvchi turli botlarga yoʻnaltiriladi. Ulardan biri goʻyoki musodara qilingan avtomobillarni sotishni taklif qilsa, boshqasi aloqa boʻlmagan joyda ham ishlovchi maxsus ogohlantirish tizimi ekanligini daʼvo qiladi. Bu harakatlardan koʻzlangan asosiy maqsad — foydalanuvchini kelgusida fishing xabarlarini yuborish uchun moʻljallangan botlarga aʼzo qilishdir.

Yakuniy bosqichda jabrlanuvchi "Rabota Rossii" davlat portali dizaynini takrorlovchi soxta saytga tushadi. U yerda tajribasiz shaxslar uchun soatiga 4000 rubl va oyiga 300 ming rublgacha masofaviy daromad vaʼda qilinadi. Toʻlovni olish uchun Telegram orqali "menejer" bilan bogʻlanish soʻraladi.

Muloqot davomida firibgarlar turli bahonalar bilan foydalanuvchidan maʼlum miqdorda toʻlov amalga oshirishni talab qiladi. Natijada, foydalanuvchi vaʼda qilingan pulni olish oʻrniga oʻz mablagʻlaridan ayriladi. Mutaxassislar shubhali havolalarga kirmaslikni va faqat rasmiy manbalarga tayanishni tavsiya etmoqda.

TelegramFiribgarlikKiberxavfsizlikFishingTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadiSK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadiBugun, 12:57Xiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdiXiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdiBugun, 12:53NASA Artemis III missiyasining murakkab tafsilotlarini ochiqladiNASA Artemis III missiyasining murakkab tafsilotlarini ochiqladiBugun, 12:25WhatsApp eski iPhone va Android smartfonlarini qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatadiWhatsApp eski iPhone va Android smartfonlarini qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatadiBugun, 11:57Anker Smart Charge Pro+: Smartfon modelini koʻrsatuvchi 160 Wli quvvatlagichAnker Smart Charge Pro+: Smartfon modelini koʻrsatuvchi 160 Wli quvvatlagichBugun, 11:54Anthropic korporativ AI yechimlarini kengaytirish uchun TCS bilan hamkorlik qiladiAnthropic korporativ AI yechimlarini kengaytirish uchun TCS bilan hamkorlik qiladiBugun, 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus