NASA Artemis III missiyasining murakkab tafsilotlarini ochiqladi
NASA agentligi 2027-yilning oʻrtalariga rejalashtirilgan Artemis III missiyasining dastlabki rejasini taqdim etdi. Eʼlon qilingan konsepsiyaga koʻra, ushbu missiya Yerga yaqin past orbitalarda (taxminan 463 kilometr balandlikda) amalga oshiriladigan uchta alohida parvoz va ikkita tutashuvni oʻz ichiga oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dastlab orbitaga Blue Origin kompaniyasining Blue Moon Mk2 oy modulining sinov versiyasi olib chiqilishi rejalashtirilgan. Ushbu apparat koinotda 90 sutkagacha qolish imkoniyatiga ega. Ikkinchi bosqichda SLS raketasi toʻrt nafar astronavt boʻlgan Orion kemasini orbitaga yetkazadi. Blue Moon bilan tutashgandan soʻng, ekipaj hayotni taʼminlash tizimlarini va oy modulining boshqa funksiyalarini tekshiruvdan oʻtkazadi.
Uchinchi bosqichda maxsus tutashuv adapteri bilan jihozlangan modifikatsiyalangan Starship V3 orbitaga yoʻl oladi. Orion kemasi Blue Moon modulidan ajralib, Starship bilan yaqinlashish manevrini amalga oshiradi. Taʼkidlash joizki, ushbu jarayonda astronavtlar SpaceX kemasiga oʻtishmaydi, balki tizimlarning oʻzaro mosligini sinovdan oʻtkazishadi.
Dastur yakunlangach, Orion kemasi ekipaj bilan birga Yerga qaytadi va Tinch okeaniga qoʻnadi. Missiyaning umumiy davomiyligi taxminan ikki haftani tashkil etishi kutilmoqda. Avvalroq NASA Artemis III missiyasida ishtirok etadigan ekipaj aʼzolarini rasman eʼlon qilgan edi.
…