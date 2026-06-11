NASA Artemis III missiyasining murakkab tafsilotlarini ochiqladi

·23·Texno
NASA Artemis III missiyasining murakkab tafsilotlarini ochiqladi

NASA agentligi 2027-yilning oʻrtalariga rejalashtirilgan Artemis III missiyasining dastlabki rejasini taqdim etdi. Eʼlon qilingan konsepsiyaga koʻra, ushbu missiya Yerga yaqin past orbitalarda (taxminan 463 kilometr balandlikda) amalga oshiriladigan uchta alohida parvoz va ikkita tutashuvni oʻz ichiga oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastlab orbitaga Blue Origin kompaniyasining Blue Moon Mk2 oy modulining sinov versiyasi olib chiqilishi rejalashtirilgan. Ushbu apparat koinotda 90 sutkagacha qolish imkoniyatiga ega. Ikkinchi bosqichda SLS raketasi toʻrt nafar astronavt boʻlgan Orion kemasini orbitaga yetkazadi. Blue Moon bilan tutashgandan soʻng, ekipaj hayotni taʼminlash tizimlarini va oy modulining boshqa funksiyalarini tekshiruvdan oʻtkazadi.

Uchinchi bosqichda maxsus tutashuv adapteri bilan jihozlangan modifikatsiyalangan Starship V3 orbitaga yoʻl oladi. Orion kemasi Blue Moon modulidan ajralib, Starship bilan yaqinlashish manevrini amalga oshiradi. Taʼkidlash joizki, ushbu jarayonda astronavtlar SpaceX kemasiga oʻtishmaydi, balki tizimlarning oʻzaro mosligini sinovdan oʻtkazishadi.

Dastur yakunlangach, Orion kemasi ekipaj bilan birga Yerga qaytadi va Tinch okeaniga qoʻnadi. Missiyaning umumiy davomiyligi taxminan ikki haftani tashkil etishi kutilmoqda. Avvalroq NASA Artemis III missiyasida ishtirok etadigan ekipaj aʼzolarini rasman eʼlon qilgan edi.

NASAArtemis IIIOrionStarshipBlue Origin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadiSK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadiBugun, 12:57Xiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdiXiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdiBugun, 12:53Telegram’da dronlar haqidagi soxta kanallar orqali yangi firibgarlik aniqlandiTelegram’da dronlar haqidagi soxta kanallar orqali yangi firibgarlik aniqlandiBugun, 12:27WhatsApp eski iPhone va Android smartfonlarini qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatadiWhatsApp eski iPhone va Android smartfonlarini qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatadiBugun, 11:57Anker Smart Charge Pro+: Smartfon modelini koʻrsatuvchi 160 Wli quvvatlagichAnker Smart Charge Pro+: Smartfon modelini koʻrsatuvchi 160 Wli quvvatlagichBugun, 11:54Anthropic korporativ AI yechimlarini kengaytirish uchun TCS bilan hamkorlik qiladiAnthropic korporativ AI yechimlarini kengaytirish uchun TCS bilan hamkorlik qiladiBugun, 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus