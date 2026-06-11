SK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadi
SK Hynix kompaniyasi ilgʻor xotira chiplariga boʻlgan talabning keskin ortishi fonida ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish rejalarini eʼlon qildi. Direktorlar kengashi raisi Chxve Te-von Nikkei Asia nashriga bergan intervyusida kompaniya 2034-yilga kelib kremniy plastinalari ishlab chiqarishni uch baravar oshirish niyatida ekanligini maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Uning soʻzlariga koʻra, jahon bozori uzoq davom etadigan tanqislik davriga kirmoqda, bunga ayniqsa sunʼiy intellekt tizimlarining shiddatli rivojlanishi sabab boʻlmoqda. Mikrosxemalar asosi hisoblangan kremniy plastinalari ishlab chiqarishning koʻpayishi global bozordagi bosimni kamaytirishi va yetkazib berish zanjirini barqarorlashtirishi kutilmoqda.
Bozor ushbu bayonotga ijobiy munosabat bildirdi va SK Hynix aksiyalari qariyb 2,6 foizga koʻtarilib, 21 million von darajasiga yetdi. Kompaniya sunʼiy intellekt xotira va yuqori unumdorlikka ega SoC chiplari uchun asosiy drayverga aylanadigan kelajakka hozirdan tayyorgarlik koʻrmoqda.
Hozirda kengayishning birinchi bosqichi boshlab yuborilgan — Janubiy Koreyada toʻrtta yangi zavod qurilmoqda, ularni kelasi yil yakuniga qadar bitkazish rejalashtirilgan. Avvalroq SK Hynix kompaniyasi NVIDIA tomonidan taqdim etilgan Vera Rubin AI platformalari va RTX Spark bazasidagi shaxsiy kompyuterlar uchun yangi avlod xotira mikrosxemalarini yetkazib berishini tasdiqlagan edi.
…