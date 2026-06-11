SK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadi

·15·Texno
SK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadi

SK Hynix kompaniyasi ilgʻor xotira chiplariga boʻlgan talabning keskin ortishi fonida ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish rejalarini eʼlon qildi. Direktorlar kengashi raisi Chxve Te-von Nikkei Asia nashriga bergan intervyusida kompaniya 2034-yilga kelib kremniy plastinalari ishlab chiqarishni uch baravar oshirish niyatida ekanligini maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Uning soʻzlariga koʻra, jahon bozori uzoq davom etadigan tanqislik davriga kirmoqda, bunga ayniqsa sunʼiy intellekt tizimlarining shiddatli rivojlanishi sabab boʻlmoqda. Mikrosxemalar asosi hisoblangan kremniy plastinalari ishlab chiqarishning koʻpayishi global bozordagi bosimni kamaytirishi va yetkazib berish zanjirini barqarorlashtirishi kutilmoqda.

Bozor ushbu bayonotga ijobiy munosabat bildirdi va SK Hynix aksiyalari qariyb 2,6 foizga koʻtarilib, 21 million von darajasiga yetdi. Kompaniya sunʼiy intellekt xotira va yuqori unumdorlikka ega SoC chiplari uchun asosiy drayverga aylanadigan kelajakka hozirdan tayyorgarlik koʻrmoqda.

Hozirda kengayishning birinchi bosqichi boshlab yuborilgan — Janubiy Koreyada toʻrtta yangi zavod qurilmoqda, ularni kelasi yil yakuniga qadar bitkazish rejalashtirilgan. Avvalroq SK Hynix kompaniyasi NVIDIA tomonidan taqdim etilgan Vera Rubin AI platformalari va RTX Spark bazasidagi shaxsiy kompyuterlar uchun yangi avlod xotira mikrosxemalarini yetkazib berishini tasdiqlagan edi.

SK HynixNVIDIASunʼiy IntellektTexnologiyaYarimoʻtkazgichlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdiXiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdiBugun, 12:53Telegram’da dronlar haqidagi soxta kanallar orqali yangi firibgarlik aniqlandiTelegram’da dronlar haqidagi soxta kanallar orqali yangi firibgarlik aniqlandiBugun, 12:27NASA Artemis III missiyasining murakkab tafsilotlarini ochiqladiNASA Artemis III missiyasining murakkab tafsilotlarini ochiqladiBugun, 12:25WhatsApp eski iPhone va Android smartfonlarini qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatadiWhatsApp eski iPhone va Android smartfonlarini qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatadiBugun, 11:57Anker Smart Charge Pro+: Smartfon modelini koʻrsatuvchi 160 Wli quvvatlagichAnker Smart Charge Pro+: Smartfon modelini koʻrsatuvchi 160 Wli quvvatlagichBugun, 11:54Anthropic korporativ AI yechimlarini kengaytirish uchun TCS bilan hamkorlik qiladiAnthropic korporativ AI yechimlarini kengaytirish uchun TCS bilan hamkorlik qiladiBugun, 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus