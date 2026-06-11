Janubiy Koreya Coupang kompaniyasini 400 million dollardan ortiq jarimaga tortdi

·30·Texno
Janubiy Koreya Coupang kompaniyasini 400 million dollardan ortiq jarimaga tortdi

Janubiy Koreya rasmiylari mamlakatning eng yirik riteyleri hisoblangan Coupang kompaniyasiga nisbatan rekord darajadagi 624 milliard von (400 million dollardan ortiq) miqdorida jarima qoʻlladi. Mazkur qaror oʻtgan yili sodir boʻlgan va 34 milliondan ortiq mijozning shaxsiy maʼlumotlari sizib chiqishiga sabab boʻlgan kiberhujum ortidan qabul qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Seulning Shaxsiy maʼlumotlarni himoya qilish komissiyasi payshanba kuni ushbu maksimal jazo chorasini eʼlon qildi. Maʼlum boʻlishicha, bir necha oy davom etgan maʼlumotlar oʻgʻirlanishi natijasida sobiq xodimlardan biri Janubiy Koreya aholisining qariyb uchdan ikki qismiga tegishli ism-shariflar, elektron pochta va yetkazib berish manzillari, telefon raqamlari hamda buyurtmalar tarixini qoʻlga kiritgan.

Shtab-kvartirasi AQSHda joylashgan va koʻpincha "Osiyo Amazoni" deb taʼriflanadigan Coupang kompaniyasi BBC News nashriga bergan bayonotida regulyator qarori ustidan shikoyat qilish niyatida ekanligini bildirdi. Mazkur jarima AQSHda roʻyxatdan oʻtgan firma uchun qoʻllanilgan kamdan-kam uchraydigan moliyaviy sanksiyalardan biri boʻldi.

Koreyalik qonun chiqaruvchilar ushbu holat yuzasidan AQSH vakillari tomonidan siyosiy bosim oʻtkazilayotganini taʼkidlamoqda. Xabarlarga koʻra, amerikalik siyosatchilar ushbu maʼlumotlar sizib chiqishi bilan bogʻliq ishni AQSH va Janubiy Koreya oʻrtasidagi ikki tomonlama aloqalarga bogʻlashga urinishgan. Odatda AQSH kompaniyalari qonunchilikdagi boʻshliqlar tufayli bunday holatlar uchun kamdan-kam hollarda jinoiy yoki moliyaviy javobgarlikka tortiladi.

CoupangJanubiy KoreyaKiberxavfsizlikJarimaAmazon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy SpaceX bilan raqobatlashuvchi Mosasaurus V raketa dvigatelini sinovdan oʻtkazdiXitoy SpaceX bilan raqobatlashuvchi Mosasaurus V raketa dvigatelini sinovdan oʻtkazdiBugun, 14:28Endurance Energy okean tubidan energiya olish uchun 54 million dollar jalb qildiEndurance Energy okean tubidan energiya olish uchun 54 million dollar jalb qildiBugun, 14:26Deezer Apple Music va Spotify uchun sunʻiy intellekt detektorini ishga tushirdiDeezer Apple Music va Spotify uchun sunʻiy intellekt detektorini ishga tushirdiBugun, 14:24DoorDash yangi AI-chatboti orqali matn va suratlar bilan buyurtma berishni yoʻlga qoʻydiDoorDash yangi AI-chatboti orqali matn va suratlar bilan buyurtma berishni yoʻlga qoʻydiBugun, 14:23SK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadiSK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadiBugun, 12:57Xiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdiXiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdiBugun, 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus