Janubiy Koreya Coupang kompaniyasini 400 million dollardan ortiq jarimaga tortdi
Janubiy Koreya rasmiylari mamlakatning eng yirik riteyleri hisoblangan Coupang kompaniyasiga nisbatan rekord darajadagi 624 milliard von (400 million dollardan ortiq) miqdorida jarima qoʻlladi. Mazkur qaror oʻtgan yili sodir boʻlgan va 34 milliondan ortiq mijozning shaxsiy maʼlumotlari sizib chiqishiga sabab boʻlgan kiberhujum ortidan qabul qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Seulning Shaxsiy maʼlumotlarni himoya qilish komissiyasi payshanba kuni ushbu maksimal jazo chorasini eʼlon qildi. Maʼlum boʻlishicha, bir necha oy davom etgan maʼlumotlar oʻgʻirlanishi natijasida sobiq xodimlardan biri Janubiy Koreya aholisining qariyb uchdan ikki qismiga tegishli ism-shariflar, elektron pochta va yetkazib berish manzillari, telefon raqamlari hamda buyurtmalar tarixini qoʻlga kiritgan.
Shtab-kvartirasi AQSHda joylashgan va koʻpincha "Osiyo Amazoni" deb taʼriflanadigan Coupang kompaniyasi BBC News nashriga bergan bayonotida regulyator qarori ustidan shikoyat qilish niyatida ekanligini bildirdi. Mazkur jarima AQSHda roʻyxatdan oʻtgan firma uchun qoʻllanilgan kamdan-kam uchraydigan moliyaviy sanksiyalardan biri boʻldi.
Koreyalik qonun chiqaruvchilar ushbu holat yuzasidan AQSH vakillari tomonidan siyosiy bosim oʻtkazilayotganini taʼkidlamoqda. Xabarlarga koʻra, amerikalik siyosatchilar ushbu maʼlumotlar sizib chiqishi bilan bogʻliq ishni AQSH va Janubiy Koreya oʻrtasidagi ikki tomonlama aloqalarga bogʻlashga urinishgan. Odatda AQSH kompaniyalari qonunchilikdagi boʻshliqlar tufayli bunday holatlar uchun kamdan-kam hollarda jinoiy yoki moliyaviy javobgarlikka tortiladi.
…