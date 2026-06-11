Xitoy SpaceX bilan raqobatlashuvchi Mosasaurus V raketa dvigatelini sinovdan oʻtkazdi
Xitoyning Aerospace Propulsion kompaniyasi Mosasaurus V (CL-5) suyuq yonilgʻili raketa dvigatelining olovli sinovlari muvaffaqiyatli yakunlanganini eʼlon qildi. Ushbu yangi dvigatel suyuq kislorod va metan asosida ishlaydi hamda taxminan 100 tonna tortish kuchini hosil qilishga qodir. Sinov dasturi doirasida jami 100 soniya davom etgan uchta toʻliq ishga tushirish jarayoni amalga oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlab chiquvchilarning maʼlumotlariga koʻra, dvigatelni oʻt oldirishdan tortib, barqaror ishlash va oʻchirishgacha boʻlgan barcha bosqichlar shtat rejimida oʻtgan. Mutaxassislar sinov davomida bosim, harorat, yoqilgʻi sarfi, turbinalar aylanish tezligi va vibratsiya darajasi kabi muhim koʻrsatkichlarni nazorat qilib bordilar. Barcha natijalar loyihaviy hisob-kitoblarga toʻliq mos kelgan.
Mosasaurus V dvigateli CL oilasining asosiy namunalaridan biri boʻlib, u istiqbolli ogʻir raketa tashuvchilarning birinchi bosqichlarida qoʻllanilishi rejalashtirilgan. Sinovlardan soʻng oʻtkazilgan texnik koʻrik dvigatel konstruksiyasida hech qanday shikastlanish yoʻqligini va barcha tizimlar ishchi holatda ekanini tasdiqladi.
Shu bilan birga, Aerospace Propulsion yanada kuchliroq, keyingi avlod dvigatellari ustida ish boshlaganini maʼlum qildi. Hozirda 200 tonna tortish kuchiga ega boʻlgan murakkab sxemali suyuq kislorod-metan dvigateli ishlab chiqilmoqda. Ushbu texnologiya SpaceX kompaniyasining Starship V3 raketasidagi Raptor 3 dvigateli imkoniyatlariga yaqinlashishni maqsad qilgan.
…