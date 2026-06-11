Xitoy SpaceX bilan raqobatlashuvchi Mosasaurus V raketa dvigatelini sinovdan oʻtkazdi

·18·Texno
Xitoy SpaceX bilan raqobatlashuvchi Mosasaurus V raketa dvigatelini sinovdan oʻtkazdi

Xitoyning Aerospace Propulsion kompaniyasi Mosasaurus V (CL-5) suyuq yonilgʻili raketa dvigatelining olovli sinovlari muvaffaqiyatli yakunlanganini eʼlon qildi. Ushbu yangi dvigatel suyuq kislorod va metan asosida ishlaydi hamda taxminan 100 tonna tortish kuchini hosil qilishga qodir. Sinov dasturi doirasida jami 100 soniya davom etgan uchta toʻliq ishga tushirish jarayoni amalga oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiquvchilarning maʼlumotlariga koʻra, dvigatelni oʻt oldirishdan tortib, barqaror ishlash va oʻchirishgacha boʻlgan barcha bosqichlar shtat rejimida oʻtgan. Mutaxassislar sinov davomida bosim, harorat, yoqilgʻi sarfi, turbinalar aylanish tezligi va vibratsiya darajasi kabi muhim koʻrsatkichlarni nazorat qilib bordilar. Barcha natijalar loyihaviy hisob-kitoblarga toʻliq mos kelgan.

Mosasaurus V dvigateli CL oilasining asosiy namunalaridan biri boʻlib, u istiqbolli ogʻir raketa tashuvchilarning birinchi bosqichlarida qoʻllanilishi rejalashtirilgan. Sinovlardan soʻng oʻtkazilgan texnik koʻrik dvigatel konstruksiyasida hech qanday shikastlanish yoʻqligini va barcha tizimlar ishchi holatda ekanini tasdiqladi.

Shu bilan birga, Aerospace Propulsion yanada kuchliroq, keyingi avlod dvigatellari ustida ish boshlaganini maʼlum qildi. Hozirda 200 tonna tortish kuchiga ega boʻlgan murakkab sxemali suyuq kislorod-metan dvigateli ishlab chiqilmoqda. Ushbu texnologiya SpaceX kompaniyasining Starship V3 raketasidagi Raptor 3 dvigateli imkoniyatlariga yaqinlashishni maqsad qilgan.

XitoySpaceXRaketaTexnologiyaMosasaurus V
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endurance Energy okean tubidan energiya olish uchun 54 million dollar jalb qildiEndurance Energy okean tubidan energiya olish uchun 54 million dollar jalb qildiBugun, 14:26Deezer Apple Music va Spotify uchun sunʻiy intellekt detektorini ishga tushirdiDeezer Apple Music va Spotify uchun sunʻiy intellekt detektorini ishga tushirdiBugun, 14:24DoorDash yangi AI-chatboti orqali matn va suratlar bilan buyurtma berishni yoʻlga qoʻydiDoorDash yangi AI-chatboti orqali matn va suratlar bilan buyurtma berishni yoʻlga qoʻydiBugun, 14:23Janubiy Koreya Coupang kompaniyasini 400 million dollardan ortiq jarimaga tortdiJanubiy Koreya Coupang kompaniyasini 400 million dollardan ortiq jarimaga tortdiBugun, 13:28SK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadiSK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadiBugun, 12:57Xiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdiXiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdiBugun, 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus