Deezer Apple Music va Spotify uchun sunʻiy intellekt detektorini ishga tushirdi
Deezer musiqa striming servisi sunʻiy intellekt yordamida yaratilgan treklarni aniqlash uchun moʻljallangan ommaviy va bepul vositani ishga tushirganini eʻlon qildi. Yangi xizmat nafaqat Deezer ekotizimida, balki Apple Music va Spotify kabi boshqa mashhur platformalardagi pleylistlarni ham tahlil qilish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Deezer bosh direktori Aleksis Lanternye ushbu tashabbus haqida gapirar ekan, hozircha hech bir boshqa kompaniya bunday qadam tashlamaganini taʻkidladi. Shu sababli, kompaniya foydalanuvchilarga qaysi striming platformasidan foydalanishidan qatʻi nazar, oʻz pleylistlarida sintetik treklar bor-yoʻqligini tekshirish imkoniyatini berishga qaror qilgan.
Tekshirish jarayoni juda sodda: foydalanuvchi maxsus sahifaga kirib, oʻzining musiqa platformasini tanlaydi va akkauntga kirish ruxsatini beradi. Shundan soʻng, Deezer tizimi pleylistlarni avtomatik skanerlaydi va qaysi qoʻshiqlar sunʻiy intellekt yordamida yaratilganini koʻrsatadi. Ushbu vosita 27 tilda mavjud boʻlib, 20 dan ortiq eng keng tarqalgan striming servislarini qoʻllab-quvvatlaydi.
Deezer oʻz platformasida sunʻiy intellekt musiqasiga qarshi faol kurash olib bormoqda. Kompaniya har kuni taxminan 75 000 ta generatsiya qilingan treklarni qabul qiladi, bu esa kunlik yuklanmalarning 44 foizini tashkil etadi. 2025-yil davomida platformada 13,4 milliondan ortiq shunday kompozitsiyalar aniqlangan va belgilangan. Ularning barchasi algoritmik tavsiyalar va tahririyat pleylistlaridan chiqarib tashlanadi.
Muammo firibgarlik darajasi yuqoriligi sababli keskinlashgan. Deezer maʻlumotlariga koʻra, 2025-yilda toʻliq sunʻiy musiqa orqali amalga oshirilgan strimlarning 85 foizigacha boʻlgan qismi firibgarlik maqsadida, yaʻni mualliflik gonorarlarini noqonuniy olish uchun ishlatilgan.
…