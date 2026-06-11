Deezer Apple Music va Spotify uchun sunʻiy intellekt detektorini ishga tushirdi

·17·Texno
Deezer Apple Music va Spotify uchun sunʻiy intellekt detektorini ishga tushirdi

Deezer musiqa striming servisi sunʻiy intellekt yordamida yaratilgan treklarni aniqlash uchun moʻljallangan ommaviy va bepul vositani ishga tushirganini eʻlon qildi. Yangi xizmat nafaqat Deezer ekotizimida, balki Apple Music va Spotify kabi boshqa mashhur platformalardagi pleylistlarni ham tahlil qilish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Deezer bosh direktori Aleksis Lanternye ushbu tashabbus haqida gapirar ekan, hozircha hech bir boshqa kompaniya bunday qadam tashlamaganini taʻkidladi. Shu sababli, kompaniya foydalanuvchilarga qaysi striming platformasidan foydalanishidan qatʻi nazar, oʻz pleylistlarida sintetik treklar bor-yoʻqligini tekshirish imkoniyatini berishga qaror qilgan.

Tekshirish jarayoni juda sodda: foydalanuvchi maxsus sahifaga kirib, oʻzining musiqa platformasini tanlaydi va akkauntga kirish ruxsatini beradi. Shundan soʻng, Deezer tizimi pleylistlarni avtomatik skanerlaydi va qaysi qoʻshiqlar sunʻiy intellekt yordamida yaratilganini koʻrsatadi. Ushbu vosita 27 tilda mavjud boʻlib, 20 dan ortiq eng keng tarqalgan striming servislarini qoʻllab-quvvatlaydi.

Deezer oʻz platformasida sunʻiy intellekt musiqasiga qarshi faol kurash olib bormoqda. Kompaniya har kuni taxminan 75 000 ta generatsiya qilingan treklarni qabul qiladi, bu esa kunlik yuklanmalarning 44 foizini tashkil etadi. 2025-yil davomida platformada 13,4 milliondan ortiq shunday kompozitsiyalar aniqlangan va belgilangan. Ularning barchasi algoritmik tavsiyalar va tahririyat pleylistlaridan chiqarib tashlanadi.

Muammo firibgarlik darajasi yuqoriligi sababli keskinlashgan. Deezer maʻlumotlariga koʻra, 2025-yilda toʻliq sunʻiy musiqa orqali amalga oshirilgan strimlarning 85 foizigacha boʻlgan qismi firibgarlik maqsadida, yaʻni mualliflik gonorarlarini noqonuniy olish uchun ishlatilgan.

DeezerApple MusicSpotifySunʻiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy SpaceX bilan raqobatlashuvchi Mosasaurus V raketa dvigatelini sinovdan oʻtkazdiXitoy SpaceX bilan raqobatlashuvchi Mosasaurus V raketa dvigatelini sinovdan oʻtkazdiBugun, 14:28Endurance Energy okean tubidan energiya olish uchun 54 million dollar jalb qildiEndurance Energy okean tubidan energiya olish uchun 54 million dollar jalb qildiBugun, 14:26DoorDash yangi AI-chatboti orqali matn va suratlar bilan buyurtma berishni yoʻlga qoʻydiDoorDash yangi AI-chatboti orqali matn va suratlar bilan buyurtma berishni yoʻlga qoʻydiBugun, 14:23Janubiy Koreya Coupang kompaniyasini 400 million dollardan ortiq jarimaga tortdiJanubiy Koreya Coupang kompaniyasini 400 million dollardan ortiq jarimaga tortdiBugun, 13:28SK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadiSK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadiBugun, 12:57Xiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdiXiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdiBugun, 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus