Mobil akkumulyatorlar davri tugamoqda: Anker rahbari kutilmagan bayonot berdi

·31·Texno
Mobil akkumulyatorlar davri tugamoqda: Anker rahbari kutilmagan bayonot berdi

Anker Innovation asoschisi va bosh direktori Yan Men mobil akkumulyatorlar bozori kelajakda butunlay yoʻq boʻlib ketishi mumkinligini maʻlum qildi. Top-menejer misol tariqasida MP3-pleyerlar, kassetali va CD-pleyerlar taqdirini keltirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, isteʻmol elektronikasining aksariyat toifalari ommaviy tarqalishdan bozorni tark etguniga qadar taxminan oʻn yil yashaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Anker uzoq vaqt davomida aynan mobil akkumulyatorlar bilan bogʻlangan boʻlsa-da, hozirda kompaniya ushbu yoʻnalishga kamroq bogʻlanib qolgan. 2025-yil yakunlariga koʻra, Anker tushumi 23,5 foizga oshib, qariyb 4,2 milliard dollarni tashkil etdi. Bunda quvvatlash qurilmalari va energiyani saqlash tizimlari daromadning yarmini keltirgan boʻlsa, anʻanaviy pauerbanklar endi asosiy daromad manbai hisoblanmaydi.

2026-yilning birinchi choragida kompaniya tushumi qariyb 1 milliard dollarga yetdi, biroq sof foyda biroz kamaygan. Avvalroq kompaniya vakillari mahsulot assortimentining haddan tashqari kengligi sifat nazoratiga salbiy taʻsir koʻrsatganini tan olgan edi. Maʻlumotlarga koʻra, faqatgina 2024-yilning oʻzida kompaniya liniyasida 100 ga yaqin turli xil pauerbank modellari mavjud boʻlgan.

Yan Menning fikricha, bozorning kelajagi smartfonlar va boshqa mobil qurilmalarning oʻzidagi akkumulyatorlar rivojlanishi bilan belgilanadi. Agar gadjetlarning avtonom ishlash vaqti oʻsishda davom etsa, alohida tashqi batareyalarga boʻlgan ehtiyoj keskin kamayib ketishi muqarrar.

AnkerPowerbankTexnologiyaAkkumulyatorSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trampning smartfoni HTC U24 Pro modelining kloni boʻlib chiqdiTrampning smartfoni HTC U24 Pro modelining kloni boʻlib chiqdiBugun, 15:58Rossiyada sunʼiy intellektli oʻyinchoqlar uchun ilk standart joriy etildiRossiyada sunʼiy intellektli oʻyinchoqlar uchun ilk standart joriy etildiBugun, 15:56Pool ilovasi skrinshotlarni foydali maʼlumotlarga aylantiradiPool ilovasi skrinshotlarni foydali maʼlumotlarga aylantiradiBugun, 15:51Microsoft Hindistonning Alt Carbon startapi bilan shartnoma imzoladiMicrosoft Hindistonning Alt Carbon startapi bilan shartnoma imzoladiBugun, 15:28“Ekologik” aldovga qarshi kurash: Rossiyada yangi onlayn servis ishga tushdi“Ekologik” aldovga qarshi kurash: Rossiyada yangi onlayn servis ishga tushdiBugun, 15:27Intel bozorni boy bermoqdami: Amazon top-15 roʻyxatini toʻliq AMD egalladiIntel bozorni boy bermoqdami: Amazon top-15 roʻyxatini toʻliq AMD egalladiBugun, 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus