Bluesky ijtimoiy tarmogʻida guruhli chatlar funksiyasi ishga tushirildi

·21·Texno
Bluesky ijtimoiy tarmogʻida guruhli chatlar funksiyasi ishga tushirildi

Bluesky ijtimoiy tarmogʻi payshanba kuni guruhli chatlarni qoʻllab-quvvatlash funksiyasini taqdim etdi. Bu yangilik platformani oʻzining asosiy raqobatchisi boʻlgan X tarmogʻi bilan raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan navbatdagi qadamdir. Elon Musk egalik qiladigan X yaqinda alohida XChat ilovasini chiqargan boʻlsa, Bluesky endilikda foydalanuvchilarga yanada shaxsiy muloqot qilish imkoniyatini taqdim etmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ilovaning soʻnggi v1.124 versiyasida paydo boʻlgan ushbu funksiya Bluesky strategiyasidagi muhim oʻzgarishdan dalolat beradi. Kompaniya endilikda faqat keng ommaga postlar ulashish emas, balki kichik jamoalar va hamjamiyatlarga eʻtibor qaratishni rejalashtirmoqda. Hozirda Bluesky 44,8 million roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchiga ega, bu koʻrsatkich X tarmogʻining 600 millionlik oylik faol auditoriyasidan ancha ortda qolmoqda.

Yangi funksiya doirasida 50 kishigacha boʻlgan guruhli chatlar tashkil etish mumkin. Garchi bu X tarmogʻidagi 1000 kishilik limitdan kam boʻlsa-da, kompaniya kelajakda bu miqdorni oshirishni vaʻda qilmoqda. Guruh yaratuvchilari suhbatni toʻliq boshqarishlari, kimlar ishtirok etishini belgilashlari va maxsus taklifnoma havolalarini yaratishlari mumkin boʻladi.

Xavfsizlik nuqtai nazaridan, foydalanuvchilar ularni kimlar guruhga taklif qila olishini (hamma, faqat kuzatuvchilar yoki hech kim) oʻzlari tanlaydilar. Hozircha guruhli chatlarda media fayllar almashish imkoniyati mavjud emas, chunki bu qoʻshimcha moderatorlik tizimini talab qiladi. Bluesky mahsulot boʻlimi rahbari Alex Benzerning soʻzlariga koʻra, platforma kelgusida yanada koʻproq hamjamiyatga yoʻnaltirilgan funksiyalarni joriy etadi.

BlueskyIjtimoiy TarmoqXTexnologiyaChat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX investorlari IPO’dan keyin oʻz ulushlarini aniqlashda qiyinchilikka duch kelmoqdaSpaceX investorlari IPO’dan keyin oʻz ulushlarini aniqlashda qiyinchilikka duch kelmoqdaBugun, 20:27Oracle 100 dan ortiq kompaniyaga zarar yetkazgan xavfli zaiflikdan ogohlantirdiOracle 100 dan ortiq kompaniyaga zarar yetkazgan xavfli zaiflikdan ogohlantirdiBugun, 20:20Coinbase agentlari endi mustaqil savdo qilishi va xizmatlar uchun haq toʻlashi mumkinCoinbase agentlari endi mustaqil savdo qilishi va xizmatlar uchun haq toʻlashi mumkinKecha, 18:23Meta oʻzining Edits ilovasiga sunʼiy intellekt va desktop versiyasini qoʻshmoqdaMeta oʻzining Edits ilovasiga sunʼiy intellekt va desktop versiyasini qoʻshmoqdaKecha, 17:54Coinbase savdo qiluvchi va tahlillarni sotib oluvchi AI-agentni taqdim etdiCoinbase savdo qiluvchi va tahlillarni sotib oluvchi AI-agentni taqdim etdiKecha, 17:27T2 operatori daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress chiptalariga almashtirishni yoʻlga qoʻydiT2 operatori daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress chiptalariga almashtirishni yoʻlga qoʻydiKecha, 17:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus