Bluesky ijtimoiy tarmogʻida guruhli chatlar funksiyasi ishga tushirildi
Bluesky ijtimoiy tarmogʻi payshanba kuni guruhli chatlarni qoʻllab-quvvatlash funksiyasini taqdim etdi. Bu yangilik platformani oʻzining asosiy raqobatchisi boʻlgan X tarmogʻi bilan raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan navbatdagi qadamdir. Elon Musk egalik qiladigan X yaqinda alohida XChat ilovasini chiqargan boʻlsa, Bluesky endilikda foydalanuvchilarga yanada shaxsiy muloqot qilish imkoniyatini taqdim etmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ilovaning soʻnggi v1.124 versiyasida paydo boʻlgan ushbu funksiya Bluesky strategiyasidagi muhim oʻzgarishdan dalolat beradi. Kompaniya endilikda faqat keng ommaga postlar ulashish emas, balki kichik jamoalar va hamjamiyatlarga eʻtibor qaratishni rejalashtirmoqda. Hozirda Bluesky 44,8 million roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchiga ega, bu koʻrsatkich X tarmogʻining 600 millionlik oylik faol auditoriyasidan ancha ortda qolmoqda.
Yangi funksiya doirasida 50 kishigacha boʻlgan guruhli chatlar tashkil etish mumkin. Garchi bu X tarmogʻidagi 1000 kishilik limitdan kam boʻlsa-da, kompaniya kelajakda bu miqdorni oshirishni vaʻda qilmoqda. Guruh yaratuvchilari suhbatni toʻliq boshqarishlari, kimlar ishtirok etishini belgilashlari va maxsus taklifnoma havolalarini yaratishlari mumkin boʻladi.
Xavfsizlik nuqtai nazaridan, foydalanuvchilar ularni kimlar guruhga taklif qila olishini (hamma, faqat kuzatuvchilar yoki hech kim) oʻzlari tanlaydilar. Hozircha guruhli chatlarda media fayllar almashish imkoniyati mavjud emas, chunki bu qoʻshimcha moderatorlik tizimini talab qiladi. Bluesky mahsulot boʻlimi rahbari Alex Benzerning soʻzlariga koʻra, platforma kelgusida yanada koʻproq hamjamiyatga yoʻnaltirilgan funksiyalarni joriy etadi.
…