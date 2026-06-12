Oracle 100 dan ortiq kompaniyaga zarar yetkazgan xavfli zaiflikdan ogohlantirdi

·0·Texno
Oracle 100 dan ortiq kompaniyaga zarar yetkazgan xavfli zaiflikdan ogohlantirdi

Oracle korporatsiyasi oʻzining PeopleSoft dasturiy taʼminotida kritik darajadagi xavfsizlik nuqsoni borligi haqida mijozlarni ogohlantirdi. Ushbu tizim yirik kompaniyalar tomonidan ish haqi va inson resurslarini boshqarish uchun keng qoʻllaniladi. Mazkur ogohlantirish kiberjinoyatchilar guruhi ommaviy xakerlik kampaniyasi doirasida ushbu zaiflikdan foydalanganini eʼlon qilganidan bir kun oʻtib eʼlon qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ShinyHunters xakerlik guruhi PeopleSoft serverlaridan foydalanadigan 100 dan ortiq tashkilotga muvaffaqiyatli hujum qilganini daʼvo qilmoqda. Google kompaniyasiga tegishli Mandiant kiberxavfsizlik boʻlinmasi ham ushbu maʼlumotni tasdiqladi. Ularning taʼkidlashicha, Oracle tizimidagi yangi aniqlangan xato aynan ShinyHunters guruhi tomonidan PeopleSoft mijozlarini nishonga olishda foydalanilayotgan zaiflik bilan bir xildir.

Oracle hozircha ushbu zaiflik uchun rasmiy tuzatish (patch) chiqarmadi. Kompaniya xavfsizlik boʻyicha tavsiyanomasida qayd etishicha, mazkur xato internet orqali hech qanday autentifikatsiya yoki parolsiz masofadan turib ishlatilishi mumkin. Texnologiya giganti mijozlarga tizimni himoya qilish uchun vaqtinchalik choralarni koʻrishni tavsiya etmoqda.

Ushbu nuqson "nol kunlik" (zero-day) zaiflik deb atalmoqda, chunki Oracle uni tuzatishga ulgurmasidan oldin xakerlar tomonidan aniqlangan va ishga solingan. Mandiant maʼlumotlariga koʻra, jabrlangan tashkilotlarning aksariyati AQSHda joylashgan boʻlib, ularning uchdan ikki qismi oliy taʼlim muassasalaridir. Baʼzi tashkilotlar hujumni toʻxtatishga ulgurgan boʻlsa, boshqalarining maʼlumotlari oʻgʻirlanib, xakerlar saytida eʼlon qilingan.

OraclePeopleSoftKiberxavfsizlikXakerlarMandiant
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX investorlari IPO’dan keyin oʻz ulushlarini aniqlashda qiyinchilikka duch kelmoqdaSpaceX investorlari IPO’dan keyin oʻz ulushlarini aniqlashda qiyinchilikka duch kelmoqdaBugun, 20:27Bluesky ijtimoiy tarmogʻida guruhli chatlar funksiyasi ishga tushirildiBluesky ijtimoiy tarmogʻida guruhli chatlar funksiyasi ishga tushirildiBugun, 19:55Coinbase agentlari endi mustaqil savdo qilishi va xizmatlar uchun haq toʻlashi mumkinCoinbase agentlari endi mustaqil savdo qilishi va xizmatlar uchun haq toʻlashi mumkinKecha, 18:23Meta oʻzining Edits ilovasiga sunʼiy intellekt va desktop versiyasini qoʻshmoqdaMeta oʻzining Edits ilovasiga sunʼiy intellekt va desktop versiyasini qoʻshmoqdaKecha, 17:54Coinbase savdo qiluvchi va tahlillarni sotib oluvchi AI-agentni taqdim etdiCoinbase savdo qiluvchi va tahlillarni sotib oluvchi AI-agentni taqdim etdiKecha, 17:27T2 operatori daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress chiptalariga almashtirishni yoʻlga qoʻydiT2 operatori daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress chiptalariga almashtirishni yoʻlga qoʻydiKecha, 17:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus