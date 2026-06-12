SpaceX rekordga yaqinlashdi: Falcon 9 pogʻonasi 34-marta koinotga uchdi

·0·Texno
SpaceX rekordga yaqinlashdi: Falcon 9 pogʻonasi 34-marta koinotga uchdi

Bugun, 11-iyun kuni SpaceX kompaniyasi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarining navbatdagi turkumini orbitaga chiqarish uchun Falcon 9 raketasini muvaffaqiyatli uchirdi. Start Kaliforniyadagi Vandenberg kosmik kuchlari bazasining SLC-4E majmuasidan mahalliy vaqt bilan amalga oshirildi. Starlink 17-44 missiyasi doirasida Yer orbitasiga 24 ta internet sunʼiy yoʻldoshi olib chiqildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Parvoz shtat rejimida oʻtdi va barcha qurilmalar raketaning ikkinchi pogʻonasidan muvaffaqiyatli ajraldi. Ushbu missiyaning asosiy jihati shundaki, B1071 raqamli birinchi pogʻona oʻz ekspluatatsiyasi davomida 34-marta koinotga parvoz qildi. Bu koʻp marta foydalanish texnologiyasi boʻyicha jahon rekordiga juda yaqin natijadir.

Vazifasini bajargandan soʻng, raketa pogʻonasi Yerga qaytdi va Tinch okeanida joylashgan “Of Course I Still Love You” (OCISLY) avtonom dengiz platformasiga muvaffaqiyatli qoʻndi. Bu SpaceX kompaniyasining koʻp marta foydalanish dasturi qanchalik samarali ekanligini yana bir bor isbotladi.

Raketa pogʻonalaridan qayta foydalanish kompaniyaga parvozlar tannarxini sezilarli darajada kamaytirish va Starlink orbital guruhini shakllantirish surʼatini yuqori darajada ushlab turish imkonini beradi. Hozirgi vaqtda mutloq rekord B1067 tezlatkichiga tegishli boʻlib, u 35-marta koinotga uchgan. Shunisi eʼtiborliki, ushbu rekord parvoz atigi uch kun avval amalga oshirilgan edi.

SpaceXFalcon 9StarlinkKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avataar Hindiston uchun arzon va tezkor Varya video AI modelini taqdim etdiAvataar Hindiston uchun arzon va tezkor Varya video AI modelini taqdim etdiBugun, 05:51OpenAI va Visa sunʻiy intellekt agentlari uchun toʻlov tizimini yaratmoqdaOpenAI va Visa sunʻiy intellekt agentlari uchun toʻlov tizimini yaratmoqdaBugun, 05:23Equal AI hindistonliklarni keraksiz qoʻngʻiroqlardan himoya qilish uchun 30 mln dollar jalb qildiEqual AI hindistonliklarni keraksiz qoʻngʻiroqlardan himoya qilish uchun 30 mln dollar jalb qildiBugun, 04:53SpaceX IPO arafasida: SPV tuzilmalari investorlar uchun xavf tugʻdirmoqdaSpaceX IPO arafasida: SPV tuzilmalari investorlar uchun xavf tugʻdirmoqdaBugun, 02:52Theker universal zavod robotlarini yaratish uchun 85 mln dollar jalb qildiTheker universal zavod robotlarini yaratish uchun 85 mln dollar jalb qildiBugun, 01:53Jeff Bezos asos solgan Prometheus startapi 12 milliard dollar investitsiya jalb qildiJeff Bezos asos solgan Prometheus startapi 12 milliard dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi