SpaceX rekordga yaqinlashdi: Falcon 9 pogʻonasi 34-marta koinotga uchdi
Bugun, 11-iyun kuni SpaceX kompaniyasi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarining navbatdagi turkumini orbitaga chiqarish uchun Falcon 9 raketasini muvaffaqiyatli uchirdi. Start Kaliforniyadagi Vandenberg kosmik kuchlari bazasining SLC-4E majmuasidan mahalliy vaqt bilan amalga oshirildi. Starlink 17-44 missiyasi doirasida Yer orbitasiga 24 ta internet sunʼiy yoʻldoshi olib chiqildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Parvoz shtat rejimida oʻtdi va barcha qurilmalar raketaning ikkinchi pogʻonasidan muvaffaqiyatli ajraldi. Ushbu missiyaning asosiy jihati shundaki, B1071 raqamli birinchi pogʻona oʻz ekspluatatsiyasi davomida 34-marta koinotga parvoz qildi. Bu koʻp marta foydalanish texnologiyasi boʻyicha jahon rekordiga juda yaqin natijadir.
Vazifasini bajargandan soʻng, raketa pogʻonasi Yerga qaytdi va Tinch okeanida joylashgan “Of Course I Still Love You” (OCISLY) avtonom dengiz platformasiga muvaffaqiyatli qoʻndi. Bu SpaceX kompaniyasining koʻp marta foydalanish dasturi qanchalik samarali ekanligini yana bir bor isbotladi.
Raketa pogʻonalaridan qayta foydalanish kompaniyaga parvozlar tannarxini sezilarli darajada kamaytirish va Starlink orbital guruhini shakllantirish surʼatini yuqori darajada ushlab turish imkonini beradi. Hozirgi vaqtda mutloq rekord B1067 tezlatkichiga tegishli boʻlib, u 35-marta koinotga uchgan. Shunisi eʼtiborliki, ushbu rekord parvoz atigi uch kun avval amalga oshirilgan edi.
…