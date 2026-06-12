Microsoft olimi Age of Empires II ichida sunʼiy ong yaratish mumkinligini isbotladi

·0·Texno
Microsoft olimi Age of Empires II ichida sunʼiy ong yaratish mumkinligini isbotladi

Zamonaviy tadqiqotlar koʻpincha yirik til modellarida empatiya yoki ong belgilari bor-yoʻqligini tahlil qiladi. Microsoft va York universiteti tadqiqotchisi Adrian de Winter oʻzining yangi ishida ushbu yondashuvni shubha ostiga qoʻydi. Muallif 1999-yilda chiqarilgan Age of Empires II strategiyasi ichida ham oddiy neyron tarmogʻini, ham universal Tyuring mashinasining analogini yaratish mumkinligini koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqotchi oʻyin ssenariylari muharriri yordamida neyron tarmoqlarining asosi boʻlgan perseptronni qurdi. Bunda elektron signallar oʻrniga oʻyin obʼyektlaridan foydalanildi: qoʻylar va dehqonlar oldindan belgilangan yoʻnalishlar boʻylab harakatlanib, mantiqiy elementlar vazifasini bajardi. Tyuring mashinasi analogida esa hisoblash lentasidagi belgilar rolini turli binolar, tizim holatini esa oʻyin iqtisodiyoti parametrlari ifodaladi.

Adrian de Winterʼning taʼkidlashicha, koʻplab zamonaviy testlar til modellarida insoniy xususiyatlar bor degan yashirin ishonchga asoslangan. Agar xuddi shu hisoblash prinsiplari Age of Empires II muhitiga koʻchirilsa, jarayonning matematik mohiyati oʻzgarmasa-da, undagi «aqllilik» hissi yoʻqoladi. Bu esa sunʼiy intellektga xos deb bilingan xususiyatlar aslida modelning oʻziga emas, balki insonning uni qulay interfeys orqali qanday qabul qilishiga bogʻliq ekanini koʻrsatadi.

Olim «nol faraz» (Null Assumption) yondashuvini qoʻllashni taklif qilmoqda. Unga koʻra, ishonchli dalillar paydo boʻlmaguncha, sunʼiy intellektga psixologik xususiyatlarni yuklamaslik kerak. ChatGPT kabi botlarning «men oʻylayman» yoki «men his qilyapman» kabi iboralarni ishlatishi foydalanuvchida notoʻgʻri tasavvur va hissiy bogʻliqlikni keltirib chiqarishi mumkin.

MicrosoftAge Of EmpiresSunʼiy IntellektTexnologiyaChatGPT
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Grok yaratuvchisi Igor Babushkin shaxsiylashtirilgan River AI loyihasini taqdim etdiGrok yaratuvchisi Igor Babushkin shaxsiylashtirilgan River AI loyihasini taqdim etdiBugun, 08:59Oracle “sunʼiy intellekt bulutlari”ni kengaytirmoqda: daromad 21 foizga oʻsdiOracle “sunʼiy intellekt bulutlari”ni kengaytirmoqda: daromad 21 foizga oʻsdiBugun, 08:26Red Magic 2K aniqlikdagi va 185 Hz chastotali ilk smartfonni tayyorlamoqdaRed Magic 2K aniqlikdagi va 185 Hz chastotali ilk smartfonni tayyorlamoqdaBugun, 08:21AQSHda atmosferadagi CO2 dan aviatsiya yoqilgʻisi ishlab chiqarish boshlandiAQSHda atmosferadagi CO2 dan aviatsiya yoqilgʻisi ishlab chiqarish boshlandiBugun, 06:53SpaceX rekordga yaqinlashdi: Falcon 9 pogʻonasi 34-marta koinotga uchdiSpaceX rekordga yaqinlashdi: Falcon 9 pogʻonasi 34-marta koinotga uchdiBugun, 05:55Avataar Hindiston uchun arzon va tezkor Varya video AI modelini taqdim etdiAvataar Hindiston uchun arzon va tezkor Varya video AI modelini taqdim etdiBugun, 05:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi