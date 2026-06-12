NVIDIA kompaniyasi yangi Vera protsessorlari uchun Xitoydan buyurtmalar olishni boshladi

·24·Texno
NVIDIA kompaniyasi yangi Vera protsessorlari uchun Xitoydan buyurtmalar olishni boshladi

NVIDIA kompaniyasi xitoylik mijozlariga sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun moʻljallangan yangi Vera markaziy protsessorlari avgust oyidayoq tayyor boʻlishini maʼlum qildi. Reuters agentligi xabariga koʻra, kompaniya allaqachon ushbu chiplar uchun buyurtmalar qabul qilishni boshlagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oʻtgan yilning oktyabr oyida NVIDIA bosh direktori Jensen Huang AQSHning eksport cheklovlari va Pekinning texnologik mustaqillikka intilishi sababli kompaniyaning Xitoy bozoridagi ulushi deyarli nolga tushganini aytgan edi. Biroq, yangi Vera chiplari vaziyatni oʻzgartirishi kutilmoqda.

Manbalarning taʼkidlashicha, xitoylik mijozlar NVIDIA tomonidan avtonom tarzda vazifalarni bajaruvchi sunʼiy intellekt tizimlari uchun maxsus ishlab chiqilgan birinchi mustaqil Vera protsessoriga katta qiziqish bildirmoqda. Hozirda ushbu chip toʻliq miqyosda ishlab chiqarish bosqichiga oʻtgan.

Vera protsessori sunʼiy intellekt agentlari tomonidan amalga oshiriladigan hisoblash jarayonlari uchun moʻljallangan. NVIDIA maʼlumotlariga koʻra, u raqobatchilarning shunga oʻxshash protsessorlaridan 1,8 baravar tezroq ishlaydi. Bu esa murakkab algoritmlarni qayta ishlashda katta ustunlik beradi.

Jensen Huang Vera loyihasini taqdim etar ekan, u kompaniyaning navbatdagi koʻp milliard dollarlik biznesiga aylanishiga umid bildirdi. Hatto u Vera protsessorlari kompaniyaning mashhur GeForce grafik protsessorlaridan ham ommalashib ketishini bashorat qilmoqda.

NVIDIAVeraSunʼiy IntellektProtsessorXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Yaponiya investorlaridan 2,2 milliard dollar jalb qilmoqdaSpaceX Yaponiya investorlaridan 2,2 milliard dollar jalb qilmoqdaBugun, 14:56SpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi haqida barcha tafsilotlarSpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi haqida barcha tafsilotlarBugun, 14:29Huawei ekotizimidagi HarmonyOS qurilmalari soni 1,3 milliarddan oshdiHuawei ekotizimidagi HarmonyOS qurilmalari soni 1,3 milliarddan oshdiBugun, 13:52Microsoft Edge brauzeri tezlashtirilgan yangilanish tizimiga oʻtadiMicrosoft Edge brauzeri tezlashtirilgan yangilanish tizimiga oʻtadiBugun, 12:57Titan qotili ilk bor jonli koʻrinishda: GeForce RTX 2080 Ti Super namoyish etildiTitan qotili ilk bor jonli koʻrinishda: GeForce RTX 2080 Ti Super namoyish etildiBugun, 11:56AQSHda josuslik haqidagi qonun muddati ilk bor tugamoqdaAQSHda josuslik haqidagi qonun muddati ilk bor tugamoqdaBugun, 11:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi