NVIDIA kompaniyasi yangi Vera protsessorlari uchun Xitoydan buyurtmalar olishni boshladi
NVIDIA kompaniyasi xitoylik mijozlariga sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun moʻljallangan yangi Vera markaziy protsessorlari avgust oyidayoq tayyor boʻlishini maʼlum qildi. Reuters agentligi xabariga koʻra, kompaniya allaqachon ushbu chiplar uchun buyurtmalar qabul qilishni boshlagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Oʻtgan yilning oktyabr oyida NVIDIA bosh direktori Jensen Huang AQSHning eksport cheklovlari va Pekinning texnologik mustaqillikka intilishi sababli kompaniyaning Xitoy bozoridagi ulushi deyarli nolga tushganini aytgan edi. Biroq, yangi Vera chiplari vaziyatni oʻzgartirishi kutilmoqda.
Manbalarning taʼkidlashicha, xitoylik mijozlar NVIDIA tomonidan avtonom tarzda vazifalarni bajaruvchi sunʼiy intellekt tizimlari uchun maxsus ishlab chiqilgan birinchi mustaqil Vera protsessoriga katta qiziqish bildirmoqda. Hozirda ushbu chip toʻliq miqyosda ishlab chiqarish bosqichiga oʻtgan.
Vera protsessori sunʼiy intellekt agentlari tomonidan amalga oshiriladigan hisoblash jarayonlari uchun moʻljallangan. NVIDIA maʼlumotlariga koʻra, u raqobatchilarning shunga oʻxshash protsessorlaridan 1,8 baravar tezroq ishlaydi. Bu esa murakkab algoritmlarni qayta ishlashda katta ustunlik beradi.
Jensen Huang Vera loyihasini taqdim etar ekan, u kompaniyaning navbatdagi koʻp milliard dollarlik biznesiga aylanishiga umid bildirdi. Hatto u Vera protsessorlari kompaniyaning mashhur GeForce grafik protsessorlaridan ham ommalashib ketishini bashorat qilmoqda.
…