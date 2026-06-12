SpaceX Yaponiya investorlaridan 2,2 milliard dollar jalb qilmoqda
Ilon Maskning SpaceX kompaniyasi Nasdaq birjasidagi IPO doirasida yaponiyalik investorlardan 2,185 milliard dollar (taxminan 347 milliard iyen) miqdorida mablagʻ jalb qilishni rejalashtirmoqda. Kompaniyaning roʻyxatdan oʻtish hujjatlariga koʻra, Yaponiya bozorida 16 296 296 dona aksiya taklif etiladi. Bu umumiy joylashtirilayotgan 555 555 555 dona aksiyaning qariyb 3 foizini tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yaponiyalik investorlardan kutilayotgan mablagʻ hajmi 2024-yilda Tokyo Metro operatorining Tokio fond birjasidagi yirik debyuti bilan deyarli tengdir. Oʻshanda metro operatori 348 milliard iyen atrofida mablagʻ toʻplagan edi. SpaceX ushbu jarayonda xorijiy kompaniyalarga oʻz aksiyalarini Yaponiya birjalarida listingdan oʻtmasdan turib mahalliy investorlarga taklif qilish imkonini beruvchi maxsus mexanizmdan foydalanmoqda.
Ushbu sxema Yaponiya aholisiga milliy kapital bozorini tark etmagan holda tez rivojlanayotgan xorijiy texnologik gigantlarning IPO jarayonlarida ishtirok etish imkonini beradi. Xususiy va institutsional investorlardan buyurtmalarni qabul qilish jarayoni Mizuho Securities, Rakuten Securities va SBI Securities kabi yirik brokerlik kompaniyalari tomonidan tashkil etildi.
Mazkur kelishuv Yaponiya moliya bozori uchun nafaqat oʻz koʻlami, balki xalqaro IPOlarda ishtirok etishning yangi formatini taqdim etishi bilan ham ahamiyatlidir. Bu qadam SpaceX kompaniyasiga boʻlgan yuqori qiziqishni koʻrsatish bilan birga, mahalliy investorlarning dunyodagi eng mashhur xususiy kosmik kompaniya aksiyalariga kirish imkoniyatini kengaytiradi.
…