SpaceX Yaponiya investorlaridan 2,2 milliard dollar jalb qilmoqda

·0·Texno
SpaceX Yaponiya investorlaridan 2,2 milliard dollar jalb qilmoqda

Ilon Maskning SpaceX kompaniyasi Nasdaq birjasidagi IPO doirasida yaponiyalik investorlardan 2,185 milliard dollar (taxminan 347 milliard iyen) miqdorida mablagʻ jalb qilishni rejalashtirmoqda. Kompaniyaning roʻyxatdan oʻtish hujjatlariga koʻra, Yaponiya bozorida 16 296 296 dona aksiya taklif etiladi. Bu umumiy joylashtirilayotgan 555 555 555 dona aksiyaning qariyb 3 foizini tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yaponiyalik investorlardan kutilayotgan mablagʻ hajmi 2024-yilda Tokyo Metro operatorining Tokio fond birjasidagi yirik debyuti bilan deyarli tengdir. Oʻshanda metro operatori 348 milliard iyen atrofida mablagʻ toʻplagan edi. SpaceX ushbu jarayonda xorijiy kompaniyalarga oʻz aksiyalarini Yaponiya birjalarida listingdan oʻtmasdan turib mahalliy investorlarga taklif qilish imkonini beruvchi maxsus mexanizmdan foydalanmoqda.

Ushbu sxema Yaponiya aholisiga milliy kapital bozorini tark etmagan holda tez rivojlanayotgan xorijiy texnologik gigantlarning IPO jarayonlarida ishtirok etish imkonini beradi. Xususiy va institutsional investorlardan buyurtmalarni qabul qilish jarayoni Mizuho Securities, Rakuten Securities va SBI Securities kabi yirik brokerlik kompaniyalari tomonidan tashkil etildi.

Mazkur kelishuv Yaponiya moliya bozori uchun nafaqat oʻz koʻlami, balki xalqaro IPOlarda ishtirok etishning yangi formatini taqdim etishi bilan ham ahamiyatlidir. Bu qadam SpaceX kompaniyasiga boʻlgan yuqori qiziqishni koʻrsatish bilan birga, mahalliy investorlarning dunyodagi eng mashhur xususiy kosmik kompaniya aksiyalariga kirish imkoniyatini kengaytiradi.

SpaceXIPONasdaqYaponiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi haqida barcha tafsilotlarSpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi haqida barcha tafsilotlarBugun, 14:29NVIDIA kompaniyasi yangi Vera protsessorlari uchun Xitoydan buyurtmalar olishni boshladiNVIDIA kompaniyasi yangi Vera protsessorlari uchun Xitoydan buyurtmalar olishni boshladiBugun, 14:27Huawei ekotizimidagi HarmonyOS qurilmalari soni 1,3 milliarddan oshdiHuawei ekotizimidagi HarmonyOS qurilmalari soni 1,3 milliarddan oshdiBugun, 13:52Microsoft Edge brauzeri tezlashtirilgan yangilanish tizimiga oʻtadiMicrosoft Edge brauzeri tezlashtirilgan yangilanish tizimiga oʻtadiBugun, 12:57Titan qotili ilk bor jonli koʻrinishda: GeForce RTX 2080 Ti Super namoyish etildiTitan qotili ilk bor jonli koʻrinishda: GeForce RTX 2080 Ti Super namoyish etildiBugun, 11:56AQSHda josuslik haqidagi qonun muddati ilk bor tugamoqdaAQSHda josuslik haqidagi qonun muddati ilk bor tugamoqdaBugun, 11:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi