Elon Musk SpaceX IPO’dan soʻng dunyodagi ilk trillionerga aylandi

·40·Texno
Elon Musk SpaceX IPO’dan soʻng dunyodagi ilk trillionerga aylandi

Bloomberg News xabariga koʻra, SpaceX kompaniyasining juma kuni fond bozoriga muvaffaqiyatli chiqishi ortidan Elon Musk rasman dunyoning birinchi trillioneriga aylandi. IPO arafasida raketa kompaniyasining aksiyalari har biri 135 dollardan baholangan boʻlib, bu Muskning mazkur kompaniyadagi ulushini taxminan 860 milliard dollarga yetkazdi. Tesla’dagi ulushi va SpaceX aksiyalarining savdolar boshlangandan keyingi keskin oʻsishi natijasida texnologiya magnatining boyligi qogʻozda 1 trillion dollardan oshib ketdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Muskning trillioner maqomiga erishishi uning siyosiy va ijtimoiy taʼsiri choʻqqiga chiqqan davrga toʻgʻri kelmoqda. U 2024-yilda Donald Trump saylov kampaniyasiga 300 million dollar atrofida mablagʻ sarfladi va keyinchalik yangi maʼmuriyat tarkibida "Hukumat samaradorligi departamenti"ga rahbarlik qila boshladi. Biroq, uning USAID kabi butun boshli departamentlarni tugatish borasidagi qarorlari jamoatchilik va sogʻliqni saqlash ekspertlari tomonidan keskin tanqid qilinmoqda.

Kelajakda Muskning boyligi yanada ortishi kutilmoqda. Oʻtgan yili Tesla aksiyadorlari unga maʼlum operatsion marralarga erishish sharti bilan 1 trillion dollargacha qiymatga ega boʻlishi mumkin boʻlgan mukofot paketini tasdiqlagan edi. Garchi uning SpaceX’dagi 1 milliard dona aksiyasi Marsda insoniyat koloniyasi barpo etilmaguncha sotilishi mumkin boʻlmasa-da, Musk ushbu aksiyalarni garovga qoʻygan holda milliardlab dollar naqd pul qarz olish imkoniyatiga ega.

SpaceX endilikda ochiq aksiyadorlik jamiyatiga aylangan boʻlsa-da, Elon Musk kompaniya ustidan mutlaq nazoratni saqlab qoladi. U ovoz berish huquqining 80 foizidan koʻprogʻiga egalik qiladi, direktorlar kengashini shaxsan tanlaydi va kompaniya tuzilmasini har qanday huquqiy eʼtirozlarni cheklaydigan tarzda shakllantirgan. Bu esa unga koinot sanoatidagi eng yirik bozorni egallash yoʻlida cheksiz hokimiyat beradi.

Elon MuskSpaceXTeslaIPOTrillioner
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX, Anthropic va OpenAI: IPO bozorida yangi davr boshlanmoqdaSpaceX, Anthropic va OpenAI: IPO bozorida yangi davr boshlanmoqdaBugun, 16:22Asus ROG Equalizer: Erishdan himoya qilishi kerak boʻlgan kabelning oʻzi erib ketdiAsus ROG Equalizer: Erishdan himoya qilishi kerak boʻlgan kabelning oʻzi erib ketdiBugun, 15:54SpaceX birjada debyut qildi: Aksiyalar narxi 11 foizga koʻtarildiSpaceX birjada debyut qildi: Aksiyalar narxi 11 foizga koʻtarildiBugun, 15:51Bryusselda ijaraga beriladigan elektrosamokatlar butunlay taqiqlanadiBryusselda ijaraga beriladigan elektrosamokatlar butunlay taqiqlanadiBugun, 15:28SpaceX Yaponiya investorlaridan 2,2 milliard dollar jalb qilmoqdaSpaceX Yaponiya investorlaridan 2,2 milliard dollar jalb qilmoqdaBugun, 14:56SpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi haqida barcha tafsilotlarSpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi haqida barcha tafsilotlarBugun, 14:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi