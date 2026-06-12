Elon Musk SpaceX IPO’dan soʻng dunyodagi ilk trillionerga aylandi
Bloomberg News xabariga koʻra, SpaceX kompaniyasining juma kuni fond bozoriga muvaffaqiyatli chiqishi ortidan Elon Musk rasman dunyoning birinchi trillioneriga aylandi. IPO arafasida raketa kompaniyasining aksiyalari har biri 135 dollardan baholangan boʻlib, bu Muskning mazkur kompaniyadagi ulushini taxminan 860 milliard dollarga yetkazdi. Tesla’dagi ulushi va SpaceX aksiyalarining savdolar boshlangandan keyingi keskin oʻsishi natijasida texnologiya magnatining boyligi qogʻozda 1 trillion dollardan oshib ketdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Muskning trillioner maqomiga erishishi uning siyosiy va ijtimoiy taʼsiri choʻqqiga chiqqan davrga toʻgʻri kelmoqda. U 2024-yilda Donald Trump saylov kampaniyasiga 300 million dollar atrofida mablagʻ sarfladi va keyinchalik yangi maʼmuriyat tarkibida "Hukumat samaradorligi departamenti"ga rahbarlik qila boshladi. Biroq, uning USAID kabi butun boshli departamentlarni tugatish borasidagi qarorlari jamoatchilik va sogʻliqni saqlash ekspertlari tomonidan keskin tanqid qilinmoqda.
Kelajakda Muskning boyligi yanada ortishi kutilmoqda. Oʻtgan yili Tesla aksiyadorlari unga maʼlum operatsion marralarga erishish sharti bilan 1 trillion dollargacha qiymatga ega boʻlishi mumkin boʻlgan mukofot paketini tasdiqlagan edi. Garchi uning SpaceX’dagi 1 milliard dona aksiyasi Marsda insoniyat koloniyasi barpo etilmaguncha sotilishi mumkin boʻlmasa-da, Musk ushbu aksiyalarni garovga qoʻygan holda milliardlab dollar naqd pul qarz olish imkoniyatiga ega.
SpaceX endilikda ochiq aksiyadorlik jamiyatiga aylangan boʻlsa-da, Elon Musk kompaniya ustidan mutlaq nazoratni saqlab qoladi. U ovoz berish huquqining 80 foizidan koʻprogʻiga egalik qiladi, direktorlar kengashini shaxsan tanlaydi va kompaniya tuzilmasini har qanday huquqiy eʼtirozlarni cheklaydigan tarzda shakllantirgan. Bu esa unga koinot sanoatidagi eng yirik bozorni egallash yoʻlida cheksiz hokimiyat beradi.
…