SpaceX, Anthropic va OpenAI: IPO bozorida yangi davr boshlanmoqda
IPO bozori yana jonlanmoqda, biroq bu gal yetakchilik tizginini mutlaqo boshqa kompaniyalar oʻz qoʻliga olmoqda. Uzoq vaqt davomida bozorni boshqargan FAANG davri oʻrnini yangi — MANGOS akronimi egallamoqda. Bu guruhga Meta (yoki baʼzi manbalarda Microsoft), Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI va SpaceX kabi gigantlar kiritilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu roʻyxatdagi kompaniyalarning yarmi bir vaqtning oʻzida ochiq bozorga chiqishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu jarayon investorlar, kompaniya qiymatlari va 2026-yilga borib texnologik kompaniyalardan nimalar kutish mumkinligi borasidagi oʻziga xos sinov vazifasini oʻtaydi.
TechCrunch nashrining Equity podkastida boshlovchilar Kirsten Korosec, Anthony Ha va Sean OʻKane ushbu IPO toʻlqinining asl mohiyatini tahlil qilishdi. Ekspertlar shunchaki quruq raqamlardan tashqari, ushbu jarayondan kimlar koʻproq foyda koʻrishi va bozor konʼyunkturasi qanday oʻzgarishi haqida soʻz yuritishdi.
Hozirda sunʼiy intellekt va kosmik texnologiyalar sohasidagi yetakchilarning ommaviy aksiyadorlik jamiyatiga aylanishi global iqtisodiyot uchun yangi burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Mazkur yangiliklarni Apple Podcasts, Spotify va boshqa platformalarda kuzatib borish imkoniyati mavjud.
…