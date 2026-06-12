SpaceX, Anthropic va OpenAI: IPO bozorida yangi davr boshlanmoqda

·0·Texno
SpaceX, Anthropic va OpenAI: IPO bozorida yangi davr boshlanmoqda

IPO bozori yana jonlanmoqda, biroq bu gal yetakchilik tizginini mutlaqo boshqa kompaniyalar oʻz qoʻliga olmoqda. Uzoq vaqt davomida bozorni boshqargan FAANG davri oʻrnini yangi — MANGOS akronimi egallamoqda. Bu guruhga Meta (yoki baʼzi manbalarda Microsoft), Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI va SpaceX kabi gigantlar kiritilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu roʻyxatdagi kompaniyalarning yarmi bir vaqtning oʻzida ochiq bozorga chiqishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu jarayon investorlar, kompaniya qiymatlari va 2026-yilga borib texnologik kompaniyalardan nimalar kutish mumkinligi borasidagi oʻziga xos sinov vazifasini oʻtaydi.

TechCrunch nashrining Equity podkastida boshlovchilar Kirsten Korosec, Anthony Ha va Sean OʻKane ushbu IPO toʻlqinining asl mohiyatini tahlil qilishdi. Ekspertlar shunchaki quruq raqamlardan tashqari, ushbu jarayondan kimlar koʻproq foyda koʻrishi va bozor konʼyunkturasi qanday oʻzgarishi haqida soʻz yuritishdi.

Hozirda sunʼiy intellekt va kosmik texnologiyalar sohasidagi yetakchilarning ommaviy aksiyadorlik jamiyatiga aylanishi global iqtisodiyot uchun yangi burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Mazkur yangiliklarni Apple Podcasts, Spotify va boshqa platformalarda kuzatib borish imkoniyati mavjud.

SpaceXOpenAIAnthropicIPOTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Asus ROG Equalizer: Erishdan himoya qilishi kerak boʻlgan kabelning oʻzi erib ketdiAsus ROG Equalizer: Erishdan himoya qilishi kerak boʻlgan kabelning oʻzi erib ketdiBugun, 15:54SpaceX birjada debyut qildi: Aksiyalar narxi 11 foizga koʻtarildiSpaceX birjada debyut qildi: Aksiyalar narxi 11 foizga koʻtarildiBugun, 15:51Elon Musk SpaceX IPO’dan soʻng dunyodagi ilk trillionerga aylandiElon Musk SpaceX IPO’dan soʻng dunyodagi ilk trillionerga aylandiBugun, 15:50Bryusselda ijaraga beriladigan elektrosamokatlar butunlay taqiqlanadiBryusselda ijaraga beriladigan elektrosamokatlar butunlay taqiqlanadiBugun, 15:28SpaceX Yaponiya investorlaridan 2,2 milliard dollar jalb qilmoqdaSpaceX Yaponiya investorlaridan 2,2 milliard dollar jalb qilmoqdaBugun, 14:56SpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi haqida barcha tafsilotlarSpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi haqida barcha tafsilotlarBugun, 14:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi