Sunʼiy yoʻldoshlar yoqilgʻisiz harakatlanishni oʻrgandi: yangi magnit texnologiyasi

·30·Texno
Sunʼiy yoʻldoshlar yoqilgʻisiz harakatlanishni oʻrgandi: yangi magnit texnologiyasi

Kentukki universiteti muhandislari kelajakda sunʼiy yoʻldoshlarga dvigatellar va yoqilgʻi sarfisiz oʻzaro aniq joylashuvni saqlab qolish imkonini beruvchi texnologiyani namoyish etishdi. Laboratoriya tajribasida uchta apparat faqat magnit maydonlari orqali bir-biriga taʼsir oʻtkazgan holda safni saqlab turdi. NASA va AQSH Milliy ilmiy jamgʻarmasi tomonidan qoʻllab-quvvatlangan ushbu tadqiqot Aerospace Science and Technology jurnalining 2026-yil sentyabr sonida chop etilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnologiya elektromagnit formatsion parvoz (EMFF) yoʻnalishiga tegishli boʻlib, uning asosiy gʻoyasi har bir sunʼiy yoʻldoshni elektromagnit gʻaltaklar bilan jihozlashdan iborat. Tok oʻtganda ular qoʻshni apparatlarning maydonlari bilan oʻzaro taʼsirlashadigan magnit maydonlarini hosil qiladi. Natijada sunʼiy yoʻldoshlar jismoniy aloqasiz va dvigatellarni yoqmasdan bir-birini tortishi yoki itarishi mumkin. Ilgari bunday tizimlar faqat ikkita apparat uchun koʻrib chiqilgan, chunki ishtirokchilar soni ortishi bilan boshqaruv jarayoni haddan tashqari murakkablashib ketar edi.

Yangi ish mualliflari oʻzgaruvchan magnit maydonlaridan foydalanishni taklif qilishdi. Gʻaltaklar oʻzgarmas tok oʻrniga turli chastotali sinusoidal signallar bilan oziqlanadi. Sunʼiy yoʻldoshlar faqat bir xil chastotadan foydalangan taqdirdagina oʻzaro taʼsirga kirishadi. Bu yondashuv yagona markaziy kontrollerdan voz kechish imkonini beradi: har bir apparat faqat eng yaqin qoʻshnilari haqidagi maʼlumotlar asosida qaror qabul qiladi, bu esa tizimni yirik guruhlar uchun kengaytirishni osonlashtiradi.

Gʻoyani tekshirish uchun tadqiqotchilar Arduino Due mikrokontrolleri, lazerli masofa datchiklari va simsiz aloqa tizimi bilan jihozlangan uchta mobil moduldan iborat eksperimental qurilma yaratishdi. Sinovlar davomida tizim 30 soniyadan kamroq vaqt ichida belgilangan konfiguratsiyaga chiqishga muvaffaq boʻldi. Safni saqlashdagi oʻrtacha xatolik bir millimetrdan kamroqni tashkil etdi, bu esa kompyuter modellashtirish natijalari bilan toʻliq mos keldi.

NASAKosmosTexnologiyaSunʼiy YoʻldoshArduino
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mistral AI 20 milliard yevro qiymat bilan yangi investitsiya jalb qilishi mumkinMistral AI 20 milliard yevro qiymat bilan yangi investitsiya jalb qilishi mumkinBugun, 18:00Samsung ofislarida tintuv oʻtkazildiSamsung ofislarida tintuv oʻtkazildiBugun, 18:00Kioxia qisqa muddatga Toyota’ni ortda qoldirib Yaponiya yetakchisiga aylandiKioxia qisqa muddatga Toyota’ni ortda qoldirib Yaponiya yetakchisiga aylandiBugun, 17:52SpaceX aksiyalari debyutidan soʻng Robinhood platformasida rekord trafik kuzatildiSpaceX aksiyalari debyutidan soʻng Robinhood platformasida rekord trafik kuzatildiBugun, 17:22SpaceX Falcon 9 raketasini 27-marta muvaffaqiyatli uchirdiSpaceX Falcon 9 raketasini 27-marta muvaffaqiyatli uchirdiBugun, 17:22Rossiya boʻylab yuqori tezlikdagi internet: yana 16 ta sunʼiy yoʻldosh uchirildiRossiya boʻylab yuqori tezlikdagi internet: yana 16 ta sunʼiy yoʻldosh uchirildiBugun, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi