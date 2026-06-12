Samsung ofislarida tintuv oʻtkazildi

·26·Texno
Samsung ofislarida tintuv oʻtkazildi

Janubiy Koreya prokuraturasi Samsung Electronics boʻlinmalarida Rainbow Robotics robototexnika kompaniyasini sotib olish bilan bogʻliq insayderlik savdosi boʻyicha tergov doirasida tintuv oʻtkazdi. Seul janubiy okrugi prokuraturasi tergovchilari bitimga aloqador boʻlishi mumkin boʻlgan hujjatlar va boshqa materiallarni musodara qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Samsung kompaniyasi Rainbow Robotics xaridini 2025-yilda yakunlagan edi, biroq huquq-tartibot idoralari endilikda boʻlajak xarid haqidagi maʼlumotlardan fond bozorida noqonuniy daromad olish uchun foydalanilgan-foydalanilmaganini tekshirmoqda. Tergov talqiniga koʻra, Rainbow Robotics kompaniyasining ayrim xodimlari Samsung rejalari haqida oldindan bilgan boʻlishi mumkin.

Shubhali bitimlar 2022-yildan 2024-yilgacha, yaʼni xarid rasman eʼlon qilinishidan oldin amalga oshirilgan deb taxmin qilinmoqda. Ish materiallarida 16 kishi, jumladan, Rainbow Robotics rahbari va moliyaviy direktori ishtirok etmoqda. Noqonuniy olingan foyda miqdori 3 dan 4 milliard vongacha (taxminan 1,9–2,6 million dollar) yetishi mumkin.

Rainbow Robotics Janubiy Koreya robototexnika bozoridagi eng yirik ishtirokchilardan biri hisoblanadi. Kompaniya sanoat va xizmat koʻrsatish robotlari, gumanoid platformalar, robot-baristalar hamda mudofaa sohasida qoʻllaniladigan toʻrt oyoqli robotlarni ishlab chiqadi. Hozircha Samsung Electronics tergov yuzasidan rasmiy izoh bermadi.

SamsungRainbow RoboticsJanubiy KoreyaTexnologiyaTergov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX aksiyalari 30 foizga oʻsdi: Kompaniya AQSHning eng qimmat oltiligidaSpaceX aksiyalari 30 foizga oʻsdi: Kompaniya AQSHning eng qimmat oltiligidaBugun, 18:29Ubtech dunyodagi ilk giperrealistik hissiy robotlarni taqdim etadiUbtech dunyodagi ilk giperrealistik hissiy robotlarni taqdim etadiBugun, 18:28Oʻtkir koronar sindromda oʻlim xavfini bashorat qiluvchi sunʼiy intellekt yaratildiOʻtkir koronar sindromda oʻlim xavfini bashorat qiluvchi sunʼiy intellekt yaratildiBugun, 18:26Mistral AI 20 milliard yevro qiymat bilan yangi investitsiya jalb qilishi mumkinMistral AI 20 milliard yevro qiymat bilan yangi investitsiya jalb qilishi mumkinBugun, 18:00Kioxia qisqa muddatga Toyota’ni ortda qoldirib Yaponiya yetakchisiga aylandiKioxia qisqa muddatga Toyota’ni ortda qoldirib Yaponiya yetakchisiga aylandiBugun, 17:52SpaceX aksiyalari debyutidan soʻng Robinhood platformasida rekord trafik kuzatildiSpaceX aksiyalari debyutidan soʻng Robinhood platformasida rekord trafik kuzatildiBugun, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi