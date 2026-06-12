SpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi va Muskning yangi rekordi

·27·Texno
SpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi va Muskning yangi rekordi

SpaceX kompaniyasi koʻp marotaba ishlatiladigan raketa tashuvchilari, Starlink sunʼiy yoʻldosh tarmogʻi va uning asoschisi Elon Musk tufayli yillar davomida investorlar hamda ommaviy axborot vositalari diqqat markazida boʻlib kelmoqda. Biroq kompaniyaning 24 yillik tarixida hech bir voqea ushbu birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO) kabi katta qiziqish uygʻotmagan edi. Kompaniya oʻzining 555,6 million dona aksiyasini har birini 135 dollardan baholab, jami 75 milliard dollar jalb qildi va bu koʻrsatkich bilan tarixdagi eng yirik IPOga aylandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Nasdaq birjasida SpaceX aksiyalari savdosi 150 dollardan boshlandi, bu kutilgan debyut uchun 11 foizlik oʻsishni anglatadi. Kun oʻrtasiga kelib aksiyalar narxi 30 foizga koʻtarildi. Ushbu bitim Elon Muskni dunyodagi ilk trillionerga aylantirishi kutilmoqda. Robinhood platformasi SpaceX debyutidan soʻng oʻz tizimida rekord darajadagi trafik qayd etilganini maʼlum qildi.

Kompaniya operatsion direktori Gwynne Shotwell CNBC telekanaliga bergan intervyusida qiziqarli fikrlarni bildirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, SpaceX va Tesla oʻrtasidagi ehtimoliy birlashuv Elon Muskning ishini biroz osonlashtirishi mumkin. Bu bayonot Tesla aksiyadorlari orasida katta muhokamalarga sabab boʻldi.

Moliyaviy hisobotlarga koʻra, SpaceX 2025-yilda 18 milliard dollardan ortiq daromad koʻrgan boʻlsa-da, 4,9 milliard dollar zarar koʻrgan. Kompaniya tashkil etilganidan buyon umumiy yoʻqotishlar miqdori 37 milliard dollardan oshib ketgan. Shunga qaramay, investorlarning koinot texnologiyalari gigantiga boʻlgan ishonchi yuqoriligicha qolmoqda.

SpaceXElon MuskIPONasdaqStarlink
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX prezidenti Tesla bilan birlashish ehtimoliga ishora qildiSpaceX prezidenti Tesla bilan birlashish ehtimoliga ishora qildiBugun, 19:21Koinotning tezlashib kengayishi Ia turidagi oʻta yangi yulduzlar orqali tasdiqlandiKoinotning tezlashib kengayishi Ia turidagi oʻta yangi yulduzlar orqali tasdiqlandiKecha, 18:55Elon Musk: SpaceX muvaffaqiyatiga 10 foizdan kam imkoniyat bergandimElon Musk: SpaceX muvaffaqiyatiga 10 foizdan kam imkoniyat bergandimKecha, 18:52SpaceX aksiyalari 30 foizga oʻsdi: Kompaniya AQSHning eng qimmat oltiligidaSpaceX aksiyalari 30 foizga oʻsdi: Kompaniya AQSHning eng qimmat oltiligidaKecha, 18:29Ubtech dunyodagi ilk giperrealistik hissiy robotlarni taqdim etadiUbtech dunyodagi ilk giperrealistik hissiy robotlarni taqdim etadiKecha, 18:28Oʻtkir koronar sindromda oʻlim xavfini bashorat qiluvchi sunʼiy intellekt yaratildiOʻtkir koronar sindromda oʻlim xavfini bashorat qiluvchi sunʼiy intellekt yaratildiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi