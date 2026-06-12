SpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi va Muskning yangi rekordi
SpaceX kompaniyasi koʻp marotaba ishlatiladigan raketa tashuvchilari, Starlink sunʼiy yoʻldosh tarmogʻi va uning asoschisi Elon Musk tufayli yillar davomida investorlar hamda ommaviy axborot vositalari diqqat markazida boʻlib kelmoqda. Biroq kompaniyaning 24 yillik tarixida hech bir voqea ushbu birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO) kabi katta qiziqish uygʻotmagan edi. Kompaniya oʻzining 555,6 million dona aksiyasini har birini 135 dollardan baholab, jami 75 milliard dollar jalb qildi va bu koʻrsatkich bilan tarixdagi eng yirik IPOga aylandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Nasdaq birjasida SpaceX aksiyalari savdosi 150 dollardan boshlandi, bu kutilgan debyut uchun 11 foizlik oʻsishni anglatadi. Kun oʻrtasiga kelib aksiyalar narxi 30 foizga koʻtarildi. Ushbu bitim Elon Muskni dunyodagi ilk trillionerga aylantirishi kutilmoqda. Robinhood platformasi SpaceX debyutidan soʻng oʻz tizimida rekord darajadagi trafik qayd etilganini maʼlum qildi.
Kompaniya operatsion direktori Gwynne Shotwell CNBC telekanaliga bergan intervyusida qiziqarli fikrlarni bildirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, SpaceX va Tesla oʻrtasidagi ehtimoliy birlashuv Elon Muskning ishini biroz osonlashtirishi mumkin. Bu bayonot Tesla aksiyadorlari orasida katta muhokamalarga sabab boʻldi.
Moliyaviy hisobotlarga koʻra, SpaceX 2025-yilda 18 milliard dollardan ortiq daromad koʻrgan boʻlsa-da, 4,9 milliard dollar zarar koʻrgan. Kompaniya tashkil etilganidan buyon umumiy yoʻqotishlar miqdori 37 milliard dollardan oshib ketgan. Shunga qaramay, investorlarning koinot texnologiyalari gigantiga boʻlgan ishonchi yuqoriligicha qolmoqda.
…