Elon Musk: SpaceX muvaffaqiyatiga 10 foizdan kam imkoniyat bergandim

·29·Texno
Elon Musk: SpaceX muvaffaqiyatiga 10 foizdan kam imkoniyat bergandim

Tarixdagi eng yirik IPO arafasida Elon Musk Texasdagi SpaceX shtab-kvartirasida xodimlar bilan uchrashdi. Nutqi davomida u kompaniyaning bugungi darajaga yetishiga boshida deyarli ishonmaganini tan oldi. Muskning soʻzlariga koʻra, u SpaceX muvaffaqiyatiga 10 foizdan kam imkoniyat bergan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

“El-Segundodagi kichik omborda ish boshlagan kompaniya tarixdagi eng yirik IPO doirasida birjaga chiqishiga ishonish qiyin. Agar oʻshanda kimdir menga buni aytganida, men: ‘Siz juda kuchli narsa isteʼmol qilgan boʻlsangiz kerak’, degan boʻlardim. Men SpaceXʼning umuman omon qolishiga 10 foizdan kam imkoniyat bergandim”, — dedi milliarder.

Shuningdek, SpaceX rahbari kompaniyaning kelajakdagi ulkan maqsadlari haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, maqsad faqatgina bir necha astronavtlarni koinotga uchirish emas, balki istalgan insonni Oyga, Marsga yoki Quyosh tizimining istalgan nuqtasiga yetkazib berishdir.

“Biz sizni, aynan sizni Oyga, Marsga va oxir-oqibat undan ham uzoqroqqa olib borishni xohlaymiz”, — deya qoʻshimcha qildi u. Bu orada savdolar boshlanishidan oldin SpaceX aksiyalari narxi qariyb 30 foizga koʻtarilib, 170 dollarga yetdi. Bu esa kompaniyaning bozor qiymati 100 milliard dollardan oshishi mumkinligini anglatadi.

Elon MuskSpaceXIPOKosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX prezidenti Tesla bilan birlashish ehtimoliga ishora qildiSpaceX prezidenti Tesla bilan birlashish ehtimoliga ishora qildiBugun, 19:21SpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi va Muskning yangi rekordiSpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi va Muskning yangi rekordiKecha, 18:57Koinotning tezlashib kengayishi Ia turidagi oʻta yangi yulduzlar orqali tasdiqlandiKoinotning tezlashib kengayishi Ia turidagi oʻta yangi yulduzlar orqali tasdiqlandiKecha, 18:55SpaceX aksiyalari 30 foizga oʻsdi: Kompaniya AQSHning eng qimmat oltiligidaSpaceX aksiyalari 30 foizga oʻsdi: Kompaniya AQSHning eng qimmat oltiligidaKecha, 18:29Ubtech dunyodagi ilk giperrealistik hissiy robotlarni taqdim etadiUbtech dunyodagi ilk giperrealistik hissiy robotlarni taqdim etadiKecha, 18:28Oʻtkir koronar sindromda oʻlim xavfini bashorat qiluvchi sunʼiy intellekt yaratildiOʻtkir koronar sindromda oʻlim xavfini bashorat qiluvchi sunʼiy intellekt yaratildiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi