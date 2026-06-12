Elon Musk: SpaceX muvaffaqiyatiga 10 foizdan kam imkoniyat bergandim
Tarixdagi eng yirik IPO arafasida Elon Musk Texasdagi SpaceX shtab-kvartirasida xodimlar bilan uchrashdi. Nutqi davomida u kompaniyaning bugungi darajaga yetishiga boshida deyarli ishonmaganini tan oldi. Muskning soʻzlariga koʻra, u SpaceX muvaffaqiyatiga 10 foizdan kam imkoniyat bergan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
“El-Segundodagi kichik omborda ish boshlagan kompaniya tarixdagi eng yirik IPO doirasida birjaga chiqishiga ishonish qiyin. Agar oʻshanda kimdir menga buni aytganida, men: ‘Siz juda kuchli narsa isteʼmol qilgan boʻlsangiz kerak’, degan boʻlardim. Men SpaceXʼning umuman omon qolishiga 10 foizdan kam imkoniyat bergandim”, — dedi milliarder.
Shuningdek, SpaceX rahbari kompaniyaning kelajakdagi ulkan maqsadlari haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, maqsad faqatgina bir necha astronavtlarni koinotga uchirish emas, balki istalgan insonni Oyga, Marsga yoki Quyosh tizimining istalgan nuqtasiga yetkazib berishdir.
“Biz sizni, aynan sizni Oyga, Marsga va oxir-oqibat undan ham uzoqroqqa olib borishni xohlaymiz”, — deya qoʻshimcha qildi u. Bu orada savdolar boshlanishidan oldin SpaceX aksiyalari narxi qariyb 30 foizga koʻtarilib, 170 dollarga yetdi. Bu esa kompaniyaning bozor qiymati 100 milliard dollardan oshishi mumkinligini anglatadi.
…