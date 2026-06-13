Anthropic xavfsizlik haqidagi ogohlantirishlari sababli eng kuchli AI modellarini oʻchirdi

·44·Texno
Anthropic xavfsizlik haqidagi ogohlantirishlari sababli eng kuchli AI modellarini oʻchirdi

AQSH hukumati juma kuni Anthropic kompaniyasiga milliy xavfsizlik nuqtayi nazaridan oʻzining eng kuchli ikki sunʼiy intellekt modeli — Claude Fable 5 va Claude Mythos 5 modellariga kirishni zudlik bilan toʻxtatishni buyurdi. Anthropic oʻzining X sahifasida ushbu buyruqqa amal qilganini, biroq hukumatning bu qarori notoʻgʻri ekanini maʼlum qildi. Koʻrsatma nafaqat xorijiy fuqarolar, balki butun dunyo boʻylab barcha foydalanuvchilar uchun ushbu modellarni bloklashni talab qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mythos modeli Anthropic kompaniyasining eng ilgʻor ishlanmasi boʻlib, u dasturiy taʼminotlardagi zaifliklarni topishda favqulodda qobiliyatga ega. Shu sababli kompaniya uni ommaga chiqarmasdan, faqat Amazon, Apple, Google, Microsoft va CrowdStrike kabi 50 ta saralangan tashkilotlarga kiberxavfsizlikni himoya qilish maqsadida taqdim etgan edi. Fable 5 esa Mythos asosida yaratilgan, ammo kiberxavfsizlik va biologiya kabi xavfli sohalarda cheklovlarga ega boʻlgan ommaviy versiya edi.

Hukumat qaroriga Fable 5 modelidagi xavfsizlik tizimini chetlab oʻtish (jailbreak) imkoniyati topilgani sabab boʻlgani aytilmoqda. Anthropic esa bu kabi imkoniyatlar OpenAI tomonidan taqdim etilgan GPT-5.5 kabi boshqa ommaviy modellarda ham mavjudligini va bu kiberxavfsizlik mutaxassislari uchun odatiy hol ekanini taʼkidlamoqda. Kompaniya oʻzining xavfsizlik tizimlari mustaqil klassifikatorlar orqali ishlashini va real xavfli kontent yaratilmaganini daʼvo qilmoqda.

Anthropic vakillari hukumatning ushbu harakatidan norozi ekanliklarini yashirmadilar. Ularning fikricha, agar bunday qatʼiy standartlar butun sohaga tatbiq etilsa, bu barcha yangi sunʼiy intellekt modellarini ishga tushirishni toʻxtatib qoʻyishi mumkin. Joriy yilda IPO oʻtkazishni rejalashtirayotgan kompaniya uchun bu kutilmagan zarba boʻldi.

Kuzatuvchilar Anthropic kompaniyasining oʻz modellarini oʻta xavfli deb reklama qilgani oxir-oqibat oʻziga qarshi ishlaganini qayd etishmoqda. OpenAI rahbari Sam Altman avvalroq Anthropic’ning bu yondashuvini “qoʻrquvga asoslangan marketing” deb atagan edi. Endilikda kompaniyaning aynan shu ehtiyotkorligi hukumatning jiddiy nazoratiga va biznes faoliyatining cheklanishiga sabab boʻldi.

AnthropicClaudeSunʼiy IntellektKiberxavfsizlikAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 9 ekranida yashil chiziq paydo boʻldiGoogle Pixel 9 ekranida yashil chiziq paydo boʻldiBugun, 02:29Meta muhandislari sunʼiy intellekt boʻlimidagi sharoitlarni “gulag”ga qiyoslamoqdaMeta muhandislari sunʼiy intellekt boʻlimidagi sharoitlarni “gulag”ga qiyoslamoqdaBugun, 23:20AMD obroʻsi tushishidan qoʻrqib shishib ketgan Ryzen 9 7950X3D protsessorini almashtirib berdiAMD obroʻsi tushishidan qoʻrqib shishib ketgan Ryzen 9 7950X3D protsessorini almashtirib berdiBugun, 22:58Bitta foton — ikkita mahsulot: Quyosh reaktori CO2 va chiqindini xomashyoga aylantiradiBitta foton — ikkita mahsulot: Quyosh reaktori CO2 va chiqindini xomashyoga aylantiradiBugun, 20:52SpaceX IPO’si «ikkinchi kosmik era»ni boshlab berishi kutilmoqdaSpaceX IPO’si «ikkinchi kosmik era»ni boshlab berishi kutilmoqdaBugun, 20:51Google sunʻiy intellekt yordamida firibgarlik qilgan guruhni sudga berdiGoogle sunʻiy intellekt yordamida firibgarlik qilgan guruhni sudga berdiBugun, 20:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi