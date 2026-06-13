Xitoy monopoliyasiga zarba: AQSHda eng yirik quyosh panellari zavodi ishga tushdi
Janubiy Koreyaning Hanwha Qcells kompaniyasi Jorjiya shtatining Kartersvill shahrida quyosh elementlarini ishlab chiqaruvchi yangi korxonani ishga tushirganini eʻlon qildi. Ushbu loyiha kompaniya tomonidan 2,1 milliard dollar investitsiya kiritilgan ulkan Solar Hub sanoat majmuasining yakuniy bosqichi boʻldi. Yangi zavod Amerika quyosh energetikasi uchun strategik ahamiyatga ega boʻlib, u kremniyni qayta ishlashdan tortib tayyor modullarni yigʻishgacha boʻlgan toʻliq siklni bir joyda jamlagan ilk majmuadir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Shu vaqtga qadar AQSHdagi aksariyat ishlab chiqaruvchilar asosan import qilingan butlovchi qismlardan foydalangan holda faqat yakuniy yigʻuv ishlari bilan shugʻullanar edi. Bunday model sohani xorijiy yetkazib beruvchilarga, narxlarning oʻzgarishiga va logistika muammolariga bogʻliq qilib qoʻygan edi. Hanwha Qcells loyihasi ushbu qaramlikni sezilarli darajada kamaytirish va mahalliy ishlab chiqarish pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.
Kartersvilldagi korxona toʻliq quvvat bilan ishlay boshlagach, yiliga 3,5 GW gacha quyosh modullarini ishlab chiqarish imkoniyatiga ega boʻladi. Hozirda yigʻuv liniyalari shtat rejimida ishlamoqda va har kuni taxminan 16,7 ming dona quyosh paneli ishlab chiqarilmoqda. Ushbu zavod kompaniyaning Jorjiyadagi yagona ishlab chiqarish tarmogʻining bir qismiga aylanadi.
Dalton shahridagi kengaytirilgan korxona bilan birgalikda Hanwha Qcells kompaniyasining AQSHdagi umumiy ishlab chiqarish quvvati yiliga 8,6 GWga yetadi. Kompaniya hisob-kitoblariga koʻra, ushbu uskunalar miqdori taxminan 1,3 million Amerika xonadonini elektr energiyasi bilan taʻminlash uchun yetarli hisoblanadi.
Loyiha, shuningdek, AQSHning Inflyatsiyani pasaytirish toʻgʻrisidagi qonuni (Inflation Reduction Act) doirasida katta soliq imtiyozlarini taqdim etadi. Ishlab chiqarishning toʻliq mahalliylashtirilishi tufayli Hanwha Qcells kremniyni qayta ishlashdan tortib tayyor mahsulotgacha boʻlgan har bir bosqich uchun subsidiyalar olishi mumkin. Bu esa oʻz navbatida mahalliy uskunalardan foydalanuvchi quyosh elektr stansiyalari loyihalari uchun ham qoʻshimcha federal imtiyozlar yaratadi.
…