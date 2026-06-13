Xitoy monopoliyasiga zarba: AQSHda eng yirik quyosh panellari zavodi ishga tushdi

·0·Texno
Xitoy monopoliyasiga zarba: AQSHda eng yirik quyosh panellari zavodi ishga tushdi

Janubiy Koreyaning Hanwha Qcells kompaniyasi Jorjiya shtatining Kartersvill shahrida quyosh elementlarini ishlab chiqaruvchi yangi korxonani ishga tushirganini eʻlon qildi. Ushbu loyiha kompaniya tomonidan 2,1 milliard dollar investitsiya kiritilgan ulkan Solar Hub sanoat majmuasining yakuniy bosqichi boʻldi. Yangi zavod Amerika quyosh energetikasi uchun strategik ahamiyatga ega boʻlib, u kremniyni qayta ishlashdan tortib tayyor modullarni yigʻishgacha boʻlgan toʻliq siklni bir joyda jamlagan ilk majmuadir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Shu vaqtga qadar AQSHdagi aksariyat ishlab chiqaruvchilar asosan import qilingan butlovchi qismlardan foydalangan holda faqat yakuniy yigʻuv ishlari bilan shugʻullanar edi. Bunday model sohani xorijiy yetkazib beruvchilarga, narxlarning oʻzgarishiga va logistika muammolariga bogʻliq qilib qoʻygan edi. Hanwha Qcells loyihasi ushbu qaramlikni sezilarli darajada kamaytirish va mahalliy ishlab chiqarish pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Kartersvilldagi korxona toʻliq quvvat bilan ishlay boshlagach, yiliga 3,5 GW gacha quyosh modullarini ishlab chiqarish imkoniyatiga ega boʻladi. Hozirda yigʻuv liniyalari shtat rejimida ishlamoqda va har kuni taxminan 16,7 ming dona quyosh paneli ishlab chiqarilmoqda. Ushbu zavod kompaniyaning Jorjiyadagi yagona ishlab chiqarish tarmogʻining bir qismiga aylanadi.

Dalton shahridagi kengaytirilgan korxona bilan birgalikda Hanwha Qcells kompaniyasining AQSHdagi umumiy ishlab chiqarish quvvati yiliga 8,6 GWga yetadi. Kompaniya hisob-kitoblariga koʻra, ushbu uskunalar miqdori taxminan 1,3 million Amerika xonadonini elektr energiyasi bilan taʻminlash uchun yetarli hisoblanadi.

Loyiha, shuningdek, AQSHning Inflyatsiyani pasaytirish toʻgʻrisidagi qonuni (Inflation Reduction Act) doirasida katta soliq imtiyozlarini taqdim etadi. Ishlab chiqarishning toʻliq mahalliylashtirilishi tufayli Hanwha Qcells kremniyni qayta ishlashdan tortib tayyor mahsulotgacha boʻlgan har bir bosqich uchun subsidiyalar olishi mumkin. Bu esa oʻz navbatida mahalliy uskunalardan foydalanuvchi quyosh elektr stansiyalari loyihalari uchun ham qoʻshimcha federal imtiyozlar yaratadi.

Quyosh PanellariHanwha QcellsAQSHTexnologiyaSolar Hub
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andrew Yang: Navbatdagi yirik startap imkoniyati yashash xarajatlarini kamaytirishdaAndrew Yang: Navbatdagi yirik startap imkoniyati yashash xarajatlarini kamaytirishdaBugun, 04:29100 million tur va trillion gen: Tibbiy AI uchun ulkan loyiha boshlandi100 million tur va trillion gen: Tibbiy AI uchun ulkan loyiha boshlandiBugun, 04:27Google Pixel 9 ekranida yashil chiziq paydo boʻldiGoogle Pixel 9 ekranida yashil chiziq paydo boʻldiBugun, 02:29Anthropic xavfsizlik haqidagi ogohlantirishlari sababli eng kuchli AI modellarini oʻchirdiAnthropic xavfsizlik haqidagi ogohlantirishlari sababli eng kuchli AI modellarini oʻchirdiBugun, 02:21Meta muhandislari sunʼiy intellekt boʻlimidagi sharoitlarni “gulag”ga qiyoslamoqdaMeta muhandislari sunʼiy intellekt boʻlimidagi sharoitlarni “gulag”ga qiyoslamoqdaBugun, 23:20AMD obroʻsi tushishidan qoʻrqib shishib ketgan Ryzen 9 7950X3D protsessorini almashtirib berdiAMD obroʻsi tushishidan qoʻrqib shishib ketgan Ryzen 9 7950X3D protsessorini almashtirib berdiBugun, 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi