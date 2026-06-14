Meta kompaniyasi Pekin talabi bilan Manus startapini 2 milliard dollarga sotishga majbur

·27·Texno
Meta kompaniyasi Pekin talabi bilan Manus startapini 2 milliard dollarga sotishga majbur

Meta korporatsiyasi Xitoy hukumati tomonidan milliy xavfsizlik vajlari bilan qoʻyilgan talabni bajarish maqsadida Manus sunʼiy intellekt startapini sotib olish boʻyicha 2 milliard dollarlik bitimni bekor qilish jarayonini boshladi. Ushbu qaror Pekinning strategik texnologiyalar ustidan nazoratni saqlab qolish borasidagi qatʼiy pozitsiyasini koʻrsatib, global texnologiya bozoridagi yirik kelishuvlardan birining taqdirini oʻzgartirib yubordi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bloomberg nashri xabariga koʻra, Meta allaqachon Manus startapi bilan operatsion aloqalarni uzgan va oʻzaro maʼlumot almashishni toʻxtatgan. Kompaniya xodimlari ichki loyihalarda Manus vositalaridan foydalanish imkoniyatidan mahrum etilgan. Bu qadamlar Pekin tomonidan ikki oy avval chiqarilgan divestitsiya (aktivlarni majburiy sotish) buyrugʻini bajarish yoʻlidagi eng aniq harakatlar sifatida baholanmoqda.

Pekinning texnologik suverenitet uchun kurashi

Manus startapi oʻzining agentli sunʼiy intellekt tizimlari bilan mashhur boʻlib, dastlab Xitoyda Butterfly Effect kompaniyasi sifatida tashkil etilgan. Garchi startap keyinchalik oʻz xodimlarini Singapurga koʻchirgan va Meta bilan dekabr oyida 2 milliard dollarlik kelishuvga erishgan boʻlsa-da, Xitoy regulyatorlari ushbu bitimni texnologiya eksporti va xorijiy investitsiyalar qoidalariga zid deb topdi.

Vaziyatning murakkabligi shundaki, Xitoy hukumati nafaqat ushbu bitimni toʻxtatdi, balki xususiy sektor tadqiqotchilari va rahbarlari uchun xorijga chiqish cheklovlarini ham kuchaytirdi. Endilikda soha mutaxassislari chet elga safar qilishdan oldin hukumatdan maxsus ruxsat olishlari shart. Bu kabi choralar Pekinning strategik muhim hisoblangan sunʼiy intellekt sohasini toʻliq nazorat ostiga olish niyatidan dalolat beradi.

Kelajakdagi rejalar va investitsiya masalalari

Hozirda Manus asoschilari Meta tarkibidan chiqish va mustaqillikni tiklash uchun tashqi investorlardan taxminan 1 milliard dollar mablagʻ yigʻish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Rejaga koʻra, startap Xitoy qoʻshma korxonasi shaklida qayta tashkil etilishi va kelajakda Gonkong fond birjasida oʻz aksiyalarini joylashtirishi (IPO) mumkin. Joriy yilda MiniMax va Zhipu kabi koʻplab Xitoy AI startaplari aynan shu yoʻlni tanlagan.

WSJ maʼlumotlariga koʻra, mazkur jarayonda investorlarning munosabati turlicha:

  • Kaliforniyada joylashgan Benchmark venchur jamgʻarmasi allaqachon bitimdan tushgan mablagʻlarni qabul qilib olgan;
  • Tencent, HSG va ZhenFund kabi Osiyo investorlari esa bitimni bekor qilish jarayonida hamkorlik qilishga tayyorligini bildirgan;
  • AQSH senatori John Cornyn kabi siyosatchilar esa Amerika kapitalining Xitoy bilan aloqador firmalarga oqib oʻtishi xavfsizlik nuqtayi nazaridan toʻgʻri yoki notoʻgʻriligini shubha ostiga olmoqda.

Meta va Manus hozircha ushbu vaziyat boʻyicha rasmiy izoh berishdan tiyilmoqda. Biroq, Meta bilan aloqalar uzilayotganiga qaramay, Manus oʻz mahsulotlarini rivojlantirishda davom etmoqda. Yaqinda startap Similarweb va Shopify platformalari bilan yangi integratsiyalarni ishga tushirganini eʼlon qildi. Bu voqea global texnologiya gigantlari uchun Xitoy bilan bogʻliq aktivlarni sotib olish qanchalik murakkab va xatarli ekanini yana bir bor isbotladi.

MetaManusSunʼiy IntellektXitoyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

KPMG sunʼiy intellekt haqidagi hisobotini xatolar tufayli qaytarib oldiKPMG sunʼiy intellekt haqidagi hisobotini xatolar tufayli qaytarib oldiBugun, 20:53Huawei ulkan rejasini eʻlon qildi: 200 turdagi protsessor va 1200 ta qurilmaHuawei ulkan rejasini eʻlon qildi: 200 turdagi protsessor va 1200 ta qurilmaBugun, 20:28Corsair GPU Power Bridge adapteri erib ketdi va GeForce RTX 4090 ni zararladiCorsair GPU Power Bridge adapteri erib ketdi va GeForce RTX 4090 ni zararladiBugun, 20:21Amazon rahbari Anthropic modellari xavfsizligidan xavotirdaAmazon rahbari Anthropic modellari xavfsizligidan xavotirdaBugun, 19:26OpenAI ustidan AQSHda keng koʻlamli tekshiruv boshlandiOpenAI ustidan AQSHda keng koʻlamli tekshiruv boshlandiKecha, 16:51Yostiq ostiga qoʻyiladigan yangi dinamik uyqusizlikka qarshi yordam beradiYostiq ostiga qoʻyiladigan yangi dinamik uyqusizlikka qarshi yordam beradiKecha, 16:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus