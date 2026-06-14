Meta kompaniyasi Pekin talabi bilan Manus startapini 2 milliard dollarga sotishga majbur
Meta korporatsiyasi Xitoy hukumati tomonidan milliy xavfsizlik vajlari bilan qoʻyilgan talabni bajarish maqsadida Manus sunʼiy intellekt startapini sotib olish boʻyicha 2 milliard dollarlik bitimni bekor qilish jarayonini boshladi. Ushbu qaror Pekinning strategik texnologiyalar ustidan nazoratni saqlab qolish borasidagi qatʼiy pozitsiyasini koʻrsatib, global texnologiya bozoridagi yirik kelishuvlardan birining taqdirini oʻzgartirib yubordi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bloomberg nashri xabariga koʻra, Meta allaqachon Manus startapi bilan operatsion aloqalarni uzgan va oʻzaro maʼlumot almashishni toʻxtatgan. Kompaniya xodimlari ichki loyihalarda Manus vositalaridan foydalanish imkoniyatidan mahrum etilgan. Bu qadamlar Pekin tomonidan ikki oy avval chiqarilgan divestitsiya (aktivlarni majburiy sotish) buyrugʻini bajarish yoʻlidagi eng aniq harakatlar sifatida baholanmoqda.
Pekinning texnologik suverenitet uchun kurashiManus startapi oʻzining agentli sunʼiy intellekt tizimlari bilan mashhur boʻlib, dastlab Xitoyda Butterfly Effect kompaniyasi sifatida tashkil etilgan. Garchi startap keyinchalik oʻz xodimlarini Singapurga koʻchirgan va Meta bilan dekabr oyida 2 milliard dollarlik kelishuvga erishgan boʻlsa-da, Xitoy regulyatorlari ushbu bitimni texnologiya eksporti va xorijiy investitsiyalar qoidalariga zid deb topdi.
Vaziyatning murakkabligi shundaki, Xitoy hukumati nafaqat ushbu bitimni toʻxtatdi, balki xususiy sektor tadqiqotchilari va rahbarlari uchun xorijga chiqish cheklovlarini ham kuchaytirdi. Endilikda soha mutaxassislari chet elga safar qilishdan oldin hukumatdan maxsus ruxsat olishlari shart. Bu kabi choralar Pekinning strategik muhim hisoblangan sunʼiy intellekt sohasini toʻliq nazorat ostiga olish niyatidan dalolat beradi.
Kelajakdagi rejalar va investitsiya masalalariHozirda Manus asoschilari Meta tarkibidan chiqish va mustaqillikni tiklash uchun tashqi investorlardan taxminan 1 milliard dollar mablagʻ yigʻish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Rejaga koʻra, startap Xitoy qoʻshma korxonasi shaklida qayta tashkil etilishi va kelajakda Gonkong fond birjasida oʻz aksiyalarini joylashtirishi (IPO) mumkin. Joriy yilda MiniMax va Zhipu kabi koʻplab Xitoy AI startaplari aynan shu yoʻlni tanlagan.
WSJ maʼlumotlariga koʻra, mazkur jarayonda investorlarning munosabati turlicha:
- Kaliforniyada joylashgan Benchmark venchur jamgʻarmasi allaqachon bitimdan tushgan mablagʻlarni qabul qilib olgan;
- Tencent, HSG va ZhenFund kabi Osiyo investorlari esa bitimni bekor qilish jarayonida hamkorlik qilishga tayyorligini bildirgan;
- AQSH senatori John Cornyn kabi siyosatchilar esa Amerika kapitalining Xitoy bilan aloqador firmalarga oqib oʻtishi xavfsizlik nuqtayi nazaridan toʻgʻri yoki notoʻgʻriligini shubha ostiga olmoqda.
Meta va Manus hozircha ushbu vaziyat boʻyicha rasmiy izoh berishdan tiyilmoqda. Biroq, Meta bilan aloqalar uzilayotganiga qaramay, Manus oʻz mahsulotlarini rivojlantirishda davom etmoqda. Yaqinda startap Similarweb va Shopify platformalari bilan yangi integratsiyalarni ishga tushirganini eʼlon qildi. Bu voqea global texnologiya gigantlari uchun Xitoy bilan bogʻliq aktivlarni sotib olish qanchalik murakkab va xatarli ekanini yana bir bor isbotladi.
…