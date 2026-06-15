Asus kompaniyasi 100 vattli ixcham va arzon GaN-quvvatlagichini taqdim etdi
Tayvanning Asus texnologik giganti mobil aksessuarlar bozorida yangi standartlarni oʻrnatishda davom etmoqda. Kompaniya oʻzining yangi, yuqori quvvatli va hamyonbop GaN-quvvatlash qurilmasini namoyish etdi. Mazkur gadjet nafaqat oʻzining ixcham oʻlchamlari, balki bir vaqtning oʻzida toʻrtta qurilmani, jumladan, noutbukni ham quvvatlantirish imkoniyati bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi mahsulotning asosiy ustunligi galliy nitridi (GaN) texnologiyasiga asoslanganidadir. Ushbu texnologiya anʼanaviy kremniyli quvvatlagichlarga qaraganda qurilmaning qizib ketishini kamaytirish va samaradorlikni oshirish bilan birga, uning hajmini sezilarli darajada kichraytirish imkonini beradi. Qurilmaning oʻlchamlari 75 x 61 x 29 mm boʻlib, ogʻirligi bor-yoʻgʻi 211 grammni tashkil etadi.
Texnik imkoniyatlar va portlar konfiguratsiyasiAsus muhandislari yangi modelni "3C+1A" sxemasi boʻyicha loyihalashtirishgan. Bu degani, foydalanuvchi ixtiyorida uchta USB-C va bitta USB-A porti mavjud boʻladi. Bunday konfiguratsiya zamonaviy foydalanuvchilar uchun juda qulay, chunki hozirda aksariyat gadjetlar USB-C standartiga oʻtib boʻlgan, biroq eskiroq kabellar uchun USB-A portiga ham ehtiyoj saqlanib qolmoqda.
Quvvat taqsimoti borasida qurilma quyidagi imkoniyatlarga ega:
- Asosiy USB-C1 va USB-C2 portlari alohida ishlatilganda 100 Wgacha quvvat beradi;
- Uchinchi USB-C porti 20 W bilan cheklangan;
- USB-A porti esa 22,5 Wgacha (SCP protokoli) tezlikni taʼminlaydi.
Aqlli quvvat taqsimoti va narx siyosatiBir vaqtning oʻzida bir nechta gadjet ulanganda, Asus tizimi quvvatni aqlli tarzda qayta taqsimlaydi. Masalan, ikkita asosiy port band boʻlsa, ular 60 W va 30 W quvvat beradi. Toʻrtta portning barchasi band boʻlgan holatda ham, asosiy port 45 W quvvatni saqlab qoladi, bu esa noutbukning ishlashini taʼminlash uchun yetarlidir.
Dizayn jihatidan ham qurilma amaliy yechimlarga ega: uning vilkasi yigʻiluvchan qilib ishlangan, bu esa sayohat vaqtida sumkada kam joy egallashiga xizmat qiladi. Korpus bir nechta ranglarda taklif etilishi kutilmoqda, bu esa foydalanuvchilarga oʻz didiga mosini tanlash imkonini beradi.
Eng hayratlanarli jihati — bu qurilmaning narxidir. Asus ushbu yangi GaN-quvvatlagichini taxminan 25 AQSH dollari (179 yuan) atrofida baholamoqda. Oʻzbekiston bozorida bunday xususiyatlarga ega brendli aksessuarlar odatda ancha qimmat yurishini hisobga olsak, ushbu model tez orada ommalashishi shubhasiz. Hozircha qurilma Xitoy bozorida sotuvga chiqmoqda, biroq tez orada xalqaro maydonlarda ham paydo boʻlishi kutilmoqda.
…