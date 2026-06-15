Asus kompaniyasi 100 vattli ixcham va arzon GaN-quvvatlagichini taqdim etdi

·0·Texno
Asus kompaniyasi 100 vattli ixcham va arzon GaN-quvvatlagichini taqdim etdi

Tayvanning Asus texnologik giganti mobil aksessuarlar bozorida yangi standartlarni oʻrnatishda davom etmoqda. Kompaniya oʻzining yangi, yuqori quvvatli va hamyonbop GaN-quvvatlash qurilmasini namoyish etdi. Mazkur gadjet nafaqat oʻzining ixcham oʻlchamlari, balki bir vaqtning oʻzida toʻrtta qurilmani, jumladan, noutbukni ham quvvatlantirish imkoniyati bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi mahsulotning asosiy ustunligi galliy nitridi (GaN) texnologiyasiga asoslanganidadir. Ushbu texnologiya anʼanaviy kremniyli quvvatlagichlarga qaraganda qurilmaning qizib ketishini kamaytirish va samaradorlikni oshirish bilan birga, uning hajmini sezilarli darajada kichraytirish imkonini beradi. Qurilmaning oʻlchamlari 75 x 61 x 29 mm boʻlib, ogʻirligi bor-yoʻgʻi 211 grammni tashkil etadi.

Texnik imkoniyatlar va portlar konfiguratsiyasi

Asus muhandislari yangi modelni "3C+1A" sxemasi boʻyicha loyihalashtirishgan. Bu degani, foydalanuvchi ixtiyorida uchta USB-C va bitta USB-A porti mavjud boʻladi. Bunday konfiguratsiya zamonaviy foydalanuvchilar uchun juda qulay, chunki hozirda aksariyat gadjetlar USB-C standartiga oʻtib boʻlgan, biroq eskiroq kabellar uchun USB-A portiga ham ehtiyoj saqlanib qolmoqda.

Quvvat taqsimoti borasida qurilma quyidagi imkoniyatlarga ega:

  • Asosiy USB-C1 va USB-C2 portlari alohida ishlatilganda 100 Wgacha quvvat beradi;
  • Uchinchi USB-C porti 20 W bilan cheklangan;
  • USB-A porti esa 22,5 Wgacha (SCP protokoli) tezlikni taʼminlaydi.
Qurilma koʻp qirraliligi bilan ham eʼtiborga loyiq. U Power Delivery (PD), PPS, Quick Charge (QC) va SCP kabi ommabop tezkor quvvatlash protokollarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa uni nafaqat Apple va Samsung mahsulotlari, balki boshqa koʻplab brendlarning smartfonlari, planshetlari va hatto kuchli noutbuklari bilan ham mos kelishini taʼminlaydi.

Aqlli quvvat taqsimoti va narx siyosati

Bir vaqtning oʻzida bir nechta gadjet ulanganda, Asus tizimi quvvatni aqlli tarzda qayta taqsimlaydi. Masalan, ikkita asosiy port band boʻlsa, ular 60 W va 30 W quvvat beradi. Toʻrtta portning barchasi band boʻlgan holatda ham, asosiy port 45 W quvvatni saqlab qoladi, bu esa noutbukning ishlashini taʼminlash uchun yetarlidir.

Dizayn jihatidan ham qurilma amaliy yechimlarga ega: uning vilkasi yigʻiluvchan qilib ishlangan, bu esa sayohat vaqtida sumkada kam joy egallashiga xizmat qiladi. Korpus bir nechta ranglarda taklif etilishi kutilmoqda, bu esa foydalanuvchilarga oʻz didiga mosini tanlash imkonini beradi.

Eng hayratlanarli jihati — bu qurilmaning narxidir. Asus ushbu yangi GaN-quvvatlagichini taxminan 25 AQSH dollari (179 yuan) atrofida baholamoqda. Oʻzbekiston bozorida bunday xususiyatlarga ega brendli aksessuarlar odatda ancha qimmat yurishini hisobga olsak, ushbu model tez orada ommalashishi shubhasiz. Hozircha qurilma Xitoy bozorida sotuvga chiqmoqda, biroq tez orada xalqaro maydonlarda ham paydo boʻlishi kutilmoqda.

AsusGaNTexnologiyaGadjetQuvvatlagich
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 80 bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritdi: Apple ortda qolmoqdaHuawei Mate 80 bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritdi: Apple ortda qolmoqdaBugun, 09:27Sunʼiy intellekt niqobi ostidagi qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?Sunʼiy intellekt niqobi ostidagi qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?Bugun, 08:56Orbio startapi xizmat koʻrsatish sohasi xodimlarini yollash uchun 21 million dollar jalb qildiOrbio startapi xizmat koʻrsatish sohasi xodimlarini yollash uchun 21 million dollar jalb qildiBugun, 08:55Sovutish tizimlari bozori inqiroz yoqasida: Xladagentlar narxi keskin koʻtarildiSovutish tizimlari bozori inqiroz yoqasida: Xladagentlar narxi keskin koʻtarildiBugun, 08:54Janubiy Koreya yarimoʻtkazgichlar bozorida yangi "oltin davr"ni boshlamoqchiJanubiy Koreya yarimoʻtkazgichlar bozorida yangi "oltin davr"ni boshlamoqchiBugun, 01:24320 mingta GeForce RTX 3090 quvvati isrof boʻlmoqdami: Pearl loyihasi atrofida mojaro320 mingta GeForce RTX 3090 quvvati isrof boʻlmoqdami: Pearl loyihasi atrofida mojaroBugun, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus